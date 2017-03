Thu Minh suýt rớt, Thanh Thúy dừng Bước nhảy Hoàn vũ

Sau khi may mắn được khán giả "cứu" ở đêm thi thứ 7 với điệu nhảy Samba, đêm qua (19/6), tại Nhà thi đấu đa năng thành phố Vũng Tàu, với điệu nhảy tự chọn, Thanh Thúy cố gắng đáp lại tình cảm của người xem khi chọn Rumba, điệu nhảy được xem là khó nhất trong các điệu Latin. Tuy nhiên, cô liên tục để lộ khuyết điểm khi không phối hợp nhịp nhàng với bạn diễn trên nền nhạc My heart will go on. Giám khảo Chí Anh cho rằng, Thanh Thúy đã mất bình tĩnh ngay từ phút đầu tiên, nên không giữ vững được trọng tâm khiến cho bạn nhảy không thể nâng đỡ.

Thanh Thúy dừng chân ở Bước nhảy Hoàn vũ.

"Rumba là điệu nhảy da diết, uyển chuyển cần có những bước chuyển trên sàn. Còn Thanh Thúy và bạn nhảy quá lạm dụng động tác bê vác. Tuy nhiên, tôi thấy chị nhảy tốt, là một người đầy triển vọng trong bộ môn nhảy", vị giám khảo khó tính cùng 3 giám khảo còn lại cho cô điểm 9.

Điểm do giám khảo chấm đêm thi thứ 8: - Anh Khoa: 38 điểm

- Nguyên Vũ: 38 điểm

- Thu Minh: 36 điểm

- Thanh Thúy: 36 điểm (loại)

- Thủy Tiên: 35 điểm Đôi nhảy được yêu thích nhất đêm thứ 7: Nguyên Vũ - Petya

Tổng số điểm là 36 cùng số phiếu bình chọn thấp nhất, Thanh Thúy chia tay Bước nhảy Hoàn vũ ở đêm thứ 8. Cô chia sẻ: "Dẫu chưa vượt qua chính mình trên sân khấu, tôi cảm thấy đã học thêm được một bộ môn nghệ thuật tuyệt vời".

Điều bất ngờ nhất đêm qua là lần đầu tiên Thu Minh bị đem lên bàn cân với Thanh Thúy để xem ai bị loại. Bởi, từ những vòng đầu tiên, nữ ca sĩ luôn dẫn đầu mỗi đêm thi với những bước nhảy chuyên nghiệp và chuẩn xác. Ở đêm thứ 8, Thu Minh không còn để mình lệ thuộc vào ý tưởng và sự dàn dựng cho bài nhảy. Cô chọn cách thể hiện bản thân như một vũ công chuyên nghiệp qua điệu Chachacha sôi động. Giám khảo Quang Dũng đánh giá cao lựa chọn này: "Trong một môi trường có nhiều ý tưởng thì cái không ý tưởng trở nên đặc biệt". Nhạc sĩ Đức Huy cũng cùng quan điểm: "Hãy nổi bật trong đám đông bằng cách thể hiện mình bình thường". Nữ giám khảo duy nhất lại dành lời khen Thu Minh ở trang phục đẹp và phù hợp với điệu nhảy.

Thu Minh nhận được số điểm 36, cùng điểm Thanh Thúy và cao hơn Thủy Tiên (35 điểm). Nhưng ca sĩ "Chuông gió" thua ca sĩ "Ngôi nhà hạnh phúc" ở số lượng bình chọn của khán giả nên rơi vào "nhóm tử".

Thu Minh không còn chú trọng ý tưởng dàn dựng mà thể hiện như một vũ công chuyên nghiệp qua các bước nhảy.

Thủy Tiên có một đêm may mắn khi nhận được sự ưu ái của khán giả. Sự bình chọn của họ đã "cứu" cô thoát khỏi nhóm nguy hiểm. Đêm qua, người yêu cầu thủ Công Vinh tìm đến những động tác khó mà ngay cả các vũ công chuyên nghiệp phải e ngại. Với sự giúp đỡ của Anna, cô cùng bạn nhảy Petyo thể hiện điệu nhảy Jive vui nhộn, kể về sự ghen tuông của cô gái trong tình yêu khi xuất hiện kẻ thứ 3. Thủy Tiên gây ấn tượng bằng màn nhấc bổng bạn nhảy nặng Petyo 75 kg. Tuy nhiên, những bước nhảy rời rạc, không đi sâu vào điệu nhảy khiến cô nhận được số điểm thấp nhất với với hai con 8. Duy chỉ đạo diễn "Những nụ hôn rực rỡ" ưu ái cô khi cho điểm 10.

Vượt lên các gương mặt nữ, 2 thí sinh nam gây ấn tượng nhất ở đêm thứ 8. Phạm Anh Khoa hoàn toàn lột xác. Lần thứ 2, anh vươn lên vị trí dẫn đầu với bài dự thi ở điệu Jive. Dẫu trong tiết mục, phần "nhảy" của Anh Khoa rất ít nhưng những cú nhào lộn trên không của anh làm cho khán giả tán thưởng không ngớt. Anh còn đưa cả các động tác võ thuật, múa xiếc vào trong bài để thêm phần sôi động, tươi vui. Trước đêm thi, Anh Khoa bị chấn thương cột sống khi luyện tập và điều này tạo thành cái cớ để Quang Dũng bông đùa: "Nếu như bác sĩ căn dặn bạn nằm nghỉ 3 ngày thì bạn nên... nghỉ luôn cũng được".

Anh Khoa dẫn đầu đêm thi thứ 8 với điệu Jive vui nhộn.

Giám khảo Chí Anh cho rằng, nếu ở đêm Samba, anh cho Anh Khoa điểm 10 khiến cho nhiều người thắc mắc thì đêm nay, điểm 10 của anh sẽ làm mọi người hết thắc mắc để khen ngợi nam ca sĩ.

Nguyên Vũ cũng có cùng số điểm 38 với Anh Khoa. Dựa trên nền nhạc phim Ma trận, nam ca sĩ khai thác sự cuồng nhiệt và dữ dội của điệu Pasodoble. Khánh Thi từng chê Nguyên Vũ khá "ẻo lả" trong bước nhảy thì bây giờ, cô thừa nhận anh hoàn toàn nam tính và mạnh mẽ. Nguyên Vũ đứng thứ nhì, đồng thời cũng là Thí sinh được yêu thích nhất của đêm thi thứ 7.

Đêm thi thứ 9 sẽ diễn ra ngày 26/6 tại thành phố Vũng Tàu.

Theo Hoàng Dung - Ảnh: Lý Võ Phú Hưng (VNE)