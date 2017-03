Thu Minh tiết lộ lý do rút khỏi "ghế nóng" The Voice

- Chiến thắng của Hương Tràm đánh dấu rõ nét sự nỗ lực cũng như tài năng của chị, cảm xúc của chị thế nào sau khi học trò của mình đăng quang?

- Đó là một cảm giác tuyệt vời, vỡ òa. Tôi và Tràm đã bỏ ra rất nhiều công sức để đạt được. Hôm nay, tôi vui vì nhận được sự hỗ trợ của tất cả các em trong đội dành cho Hương Tràm để cùng nhau có chiến thắng của ngày hôm nay. Đây không chỉ là chiến thắng của Tràm mà còn là chiến thắng của cả team Thu Minh .

- Trước đêm chung kết, không ít dự đoán và cả tin hành lang bảo đảm “chắc như đinh đóng cột” Đinh Hương sẽ trở thành quán quân. Những điều đó đã gây áp lực gì cho chị?

- Tôi cũng đọc rất nhiều bài báo đánh giá cao và dự đoán Đinh Hương sẽ ẵm giải nhưng với tôi, tất cả điều đó chỉ làm cho mình càng phải nung nấu, phải cố gắng nhiều hơn nữa. Tôi cũng luôn nhắc nhở em Tràm, bây giờ không phải lúc để mình bận tâm tới những thông tin bên lề, thay vào đó, phải tập luyện, giữ gìn sức khỏe để đêm chung kết thăng hoa. Kết quả như thế nào không biết, quan trọng khán giả nhận thấy được sự lột xác, tiến bộ của mình.

Thu Minh mặc áo dài cho buổi chung kết The Voice.

- Về 3 tiết mục dự thi của Hương Tràm trong đêm chung kết, chị đánh giá như thế nào?

- Hương Tràm đã thể hiện xuất sắc với những gì tôi yêu cầu. Đó cũng là câu trả lời cho những người đã không hiểu vì sao tôi không chọn Trúc Nhân. Thứ nhất, khi tuần thi bán kết kết thúc, thí sinh chỉ có 2 tuần để học 3 bài hát mới nên tôi phải chọn người có tư duy nhanh, học thuộc bài nhanh, cảm xúc tốt. Những gì tôi truyền đạt cho Tràm đều được cô bé tiếp thu rất nhanh. Thứ hai, chung kết có một phần trình diễn của huấn luyện viên với thí sinh mà giọng của tôi và Tràm có những quãng tương đồng nhau, nên rất dễ tập luyện chung.

- Những bài hát mà Tràm dự thi là quyết định của cô ấy, ban tổ chức hay của chị, và chị trả lời sao trước câu hỏi đã đặt cho Tràm một gánh quá nặng khi phải thể hiện ca khúc "Trên đỉnh Phù Vân" đã quá gắn liền với tên tuổi diva Mỹ Linh?

- Tất cả những bài hát của Hương Tràm đều do tôi chọn. Tuy nhiên, bài Queen of the night, tôi được cậu em trai Nathan Lee gợi ý. Ngay khi chọn Hương Tràm vào đội, tôi đã xây dựng và hướng em theo hình ảnh, phong cách của "tiểu diva" và những ca khúc mà em trình diễn ở đêm chung kết đã chứng minh những điều ấy.

Với Trên đỉnh Phù Vân, tôi mong muốn, qua phần trình diễn trên sân khấu của Tràm, sau này khi nhắc đến ca khúc này, người ta sẽ nhớ đến một phiên bản của Hương Tràm. Ca khúc Queen of the night, không chỉ giúp Tràm khoe giọng mà còn giúp team Thu Minh giới thiệu đến khán giả một hình ảnh đẹp của sự đoàn kết của cả đội khi tham gia Giọng hát Việt. Tôi có một chút mê tín khi chọn bài hát Đường cong để hát chung với Hương Tràm trong đêm chung kết. Đây là một trong các ca khúc hit lớn nhất của tôi và từng giúp Uyên Linh thành công ở Vietnam Idol, giúp tôi đoạt giải Nữ hoàng khiêu vũ của Bước nhảy hoàn vũ... và nay nó lại giúp cho Hương Tràm tỏa sáng.

- Chị gặp khó khăn như thế nào để thay đổi, “lột xác” hình ảnh Hương Tràm hát tốt nhưng bị chê “nhàm chán” trên sân khấu từ đầu chương trình đến nay?

- Đúng là thời gian rất ngắn. Tôi vui vì nhiều người nhận ra dấu ấn của tôi trong các phần trình diễn của Hương Tràm. Tôi và Tràm chỉ có hơn 1 tuần để tập luyện, chọn bài, dàn dựng… Bởi, sau đêm tôi loại Trúc Nhân, về nhà tôi cũng buồn và suy nghĩ vì những lời nhận xét khán giả dành cho mình. Tôi phải ôm nỗi buồn đó mấy ngày đấy. Tuy nhiên, tôi cũng tự tin và có lý do vì sao tôi lại lựa chọn như vậy. Và ngày hôm nay, chiến thắng của Tràm chính là câu trả lời cho những thắc mắc đó. Tràm là cô bé nhỏ nhất trong đội nhưng lại tư duy rất nhanh. Tôi cũng từng nói điều này nhiều lần rồi. Tôi chỉ cần nói 1-2 lần là Tràm nắm bắt được ngay.

Thu Minh - Hương Tràm và những khoảnh khắc thăng hoa trên sân khấu.

- Trước đêm chung kết, chị dự đoán bao nhiêu phần trăm chiến thắng dành cho cô gái 17 tuổi này?

- Thực sự, trước đêm chung kết tôi không nghĩ nhiều về chiến thắng mà tôi chỉ nghĩ làm thế nào để đêm chung kết có những tiết mục xuất sắc. Đó như là trọng trách của mình trong vai trò huấn luyện viên, một thành viên của The Voice . Đây cũng là năm đầu tiên của chương trình – một năm đầy sóng gió thì trách nhiệm của tôi là đem lại niềm tin cho khán giả để tiếp tục những mùa tiếp theo.

Tuy nhiên, đến khi Hồ Ngọc Hà nói rằng Hương Tràm xứng đáng trở thành quán quân thì tôi có thêm rất nhiều niềm tin về một thành công dành cho Tràm.

- Nhiều ý kiến cho rằng, Hương Tràm chiến thắng một phần cũng nhờ Đinh Hương không giữ được phong độ ổn định như mọi khi, riêng chị nghĩ sao?



- Đêm chung kết, tôi chỉ xem Đinh Hương diễn được bài đầu tiên, hai bài sau đều phải vào cánh gà để chuẩn bị cho các tiết mục của mình nên không thể đưa ra lời nhận xét chính xác. Tuy nhiên, trong bài đầu tiên, tôi thấy Hương vẫn giữ được sự tự tin và có phần xuất hiện rất ấn tượng với vẻ ngoài xinh đẹp.

Ở buổi tập luyện trước đó, tôi vẫn thấy Hương biểu diễn rất tốt, rất tự tin.

Còn với ý kiến Tràm chiến thắng dễ dàng vì Hương không giữ được phong độ, chuyện đó tôi nghĩ nên để khán giả tự trả lời.

Tôi thấy chiến thắng của Tràm đã thuyết phục được mọi người. Tràm luôn khiến tôi có một sự tin tưởng nhất định. Cô gái ấy có nội lực, một chiều sâu dù chỉ 17 tuổi thôi. Chưa từng trải nhưng cô ấy hiểu tâm lý, nhân vật một cách sâu sắc nên dễ dàng truyền tải cảm xúc khi hát trên sân khấu. Đó chính là năng khiếu và tài năng của em.

- Chị có lời khuyên nào dành cho Hương Tràm sau khi chứng kiến cô ấy cầm cúp chiến thắng trong tay?

- Không chỉ ngay sau khi đăng quang mà từ trước đến nay, hễ lúc nào rảnh rỗi là tôi lại rủ rỉ bên tai, nhồi nhét em một điều duy nhất, dù có thế nào vẫn phải tiếp tục học thanh nhạc. Em phải vững kỹ thuật và nhạc lý thì mới có thể thành công hơn trong con đường ca hát chuyên nghiệp.

- Chị nhìn thấy ở Hương Tràm có những nét gì giống mình khi 16 tuổi?

- Quả thật là có rất nhiều nét tương đồng. Tôi thấy mình cũng “máu me” như cô bé ấy. Ngoài ra, điều giống nhau khác là cả hai đều có nhạc cảm nhạy bén, cảm xúc tốt. Lúc 16 tuổi, dù chưa biết yêu là gì nhưng tôi đã chọn hát bài Tình ca cho em trong cuộc thi Tiếng hát truyền hình và hát khiến chú nhạc sĩ Nguyễn Nam phải khóc. Với một nghệ sĩ, cảm xúc rất quan trọng.

Một lời khen mà tôi dành cho Tràm là cô bé rất bản lĩnh. Ở tuổi 17 mà có được sự bản lĩnh như vậy là rất đáng nể.

- Hai huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng và Hồ Ngọc Hà luôn tỏ rõ quyết tâm đưa gà của mình lên ngôi đầu tại cuộc thi này, chính vì thế, khi học trò của chị thắng, họ có vẻ không hài lòng lắm. Chị nghĩ sao?

- Tôi nghĩ mọi người hiểu nhầm chăng? Tôi thấy Hồ Ngọc Hà rất "fair play" đấy chứ. Chính cô ấy là người đã lên tiếng chọn Hương Tràm là quán quân mà. Khi cô ấy nói như vậy, tôi mới có nhiều niềm tin rằng, học trò của tôi sẽ thành công. Tôi nghĩ Hà Hồ rất chân thành khi nhận xét về Hương Tràm. Còn anh Đàm Vĩnh Hưng cũng dành rất nhiều lời khen cho Tràm, nên tôi nghĩ anh cũng sẽ không khó chịu trong việc cô bé đăng quang.

- Ý kiến của chị về việc Hương Tràm bị tố có thái độ chảnh chọe, mắc bệnh ngôi sao trước chung kết?



- Tôi nghĩ chuyện đó hãy để tự Tràm trả lời với khán giả. Còn trách nhiệm của tôi đến đây là hết rồi.

Rời "ghế nóng" The Voice để toàn tâm cho gia đình

- Ông xã đã chia sẻ niềm vui chiến thắng với chị như thế nào?

- Khi về đến nhà, Nathan Lee khoe tấm ảnh cậu ấy và chồng tôi đã nhảy tưng bừng khi Hương Tràm biểu diễn. Chỉ một tấm ảnh đã nói lên tất cả, còn sâu sắc hơn là chuyện riêng tư của hai vợ chồng nên tôi không cần phải chia sẻ nhiều.

- Có thông tin cho rằng mùa thứ hai sẽ khởi động từ hôm nay (14/1) và chị sẽ không ngồi ghế nóng của “ The Voice ”, thực hư thế nào?

- Thông tin đó hoàn toàn chính xác. Phải nói rằng, tôi rất nuối tiếc vì không tiếp tục ngồi ở vị trí huấn luyện viên mùa thứ hai bởi bao công lao, tâm huyết và tình cảm tôi dành cho chương trình này, cũng nhờ The Voice mà khán giả hiểu hơn được Thu Minh ở một khía cạnh khác. Một Thu Minh mà khán giả chưa từng biết đến.

Tôi rất cảm ơn chương trình này và mong muốn sẽ tiếp tục đồng hành cùng nó trong những năm sau. Còn về chuyện dừng làm huấn luyện viên ở mùa này, tôi cũng xin chia sẻ, dù nhận được lời mời từ ban tổ chức nhưng tôi không thể đảm nhận vị trí này được. Vì thời gian tới, tôi muốn dành nhiều thời gian cho gia đình riêng của mình. Đã đến lúc phải tạm hy sinh sự nghiệp để đảm nhận tốt vai trò làm vợ, làm mẹ. Tôi luôn mong muốn khi Thu Minh xuất hiện nhiều hay ít, vẫn luôn nhận được sự quan tâm và ủng hộ của mọi người.

Ngoài ra, một lý do khác là năm tới, tôi sẽ ở Việt Nam ít hơn ở nước ngoài, nên không thể đáp ứng được những yêu cầu về thời gian mà BTC của cuộc thi này đòi hỏi.

Thu Minh quyết định dừng sự nghiệp để chăm lo cho cuộc sống gia đình với chồng Tây.

- Việc chị bỏ giữa chừng có thể làm nảy sinh nghi vấn giữa chị và BTC " The Voice " có vấn đề lùm xùm?

- Thực tế là không. Tôi có lý do chính đáng và lý do của tôi khi đưa ra đều được mọi người ủng hộ. Hơn nữa tôi và BTC đã biết nhau từ lâu, từ lúc tôi thi Bước nhảy hoàn vũ, nên không thể có nguyên nhân là do mâu thuẫn.

- Chị có tiếc vì vừa đoạt được thắng lợi to nhưng năm tới lại không ngồi ở "ghế nóng" để tiếp tục duy trì "độ nóng"?



- Thực sự là tôi rất tiếc, bởi vì tôi rất yêu quý công việc này cũng như cuộc thi này. Nhưng quả thật thời gian tới tôi rất bận, tôi phải dành thời gian cho gia đình và sẽ sống ở nước ngoài nhiều hơn ở Việt Nam. Tuy nhiên, nếu một huấn luyện viên nào tin tưởng và ngỏ lời, tôi sẽ tham gia đồng hành cùng đội của họ. Ngoài ra, tôi hy vọng, vào những mùa sau nữa, nếu được ban tổ chức ngỏ ý mời, tôi sẽ quay lại.

- Vì sao đang trên đỉnh cao của sự nghiệp, chị không tận dụng độ hot của " The Voice " để làm liveshow hoành tráng mà lại rút lui vì gia đình?



- Với tôi, điều quan trọng nhất vẫn là gia đình. Mọi người nhìn vào đều thấy chồng tôi cũng không còn trẻ, nên chuyện con cái cần phải thực hiện ngay. Ngoài ra, tôi cũng không thích mượn độ hot của vị trí huấn luyện viên để làm show. Nói thật, nếu chỉ được chú ý vì điều đó thì tôi sẽ cảm thấy rất tủi thân, vì bản thân tôi từ trước đến nay đã là một ca sĩ được nhiều người biết đến.

Ngay cả sau này cũng vậy, tôi muốn mọi người nhớ đến nhiều hơn ở vai trò ca sĩ có những sản phẩm âm nhạc hay, bài hát hit... Nếu được vậy, dù tôi có vắng mặt bao lâu, tôi tin rằng, khán giả vẫn yêu thương và đón nhận.

- Chị từng ấp ủ làm một liveshow hoành tráng trước khi thực sự dành toàn tâm toàn ý cho việc ở bên cạnh chồng và sinh con đầu lòng, hiện tại, chị còn nghĩ đến ý tưởng đó?

- Thực sự, nếu làm được một liveshow hoành tráng như mình mong muốn thì quá tốt, nhưng để làm được điều đó, tôi cần những người, những thương hiệu đồng hành cùng. Lúc đó mới có thể làm được một show có giá trị và đẳng cấp như bản thân mong muốn.

Tôi đã quyết định rồi, nếu không thể thực hiện được show diễn như mong đợi, năm tới đây, tôi vẫn dành hết thời gian cho chuyện gia đình.

- Vậy dự định trước mắt của vợ chồng chị ngay sau cuộc thi " The Voice " là gì?

- Ngay chiều tối nay, vợ chồng tôi sẽ bay sang châu Âu. Đây vừa là kỳ nghỉ vừa là chuyến đi kết hợp công việc. Chúng tôi có hẹn sang đó xem một số căn nhà đã hẹn từ trước. Vợ chồng tôi cũng muốn tìm được một căn nhà ưng ý, ổn định, để chuẩn bị cho việc sinh con sắp tới.

- Nói như vậy, nghĩa là chị đã từng nghĩ Hương Tràm chỉ vì nhì nên đã lập ra kế hoạch lên đường ngay sau chung kết " The Voice " một ngày?

- Tôi không nghĩ như vậy. Chuyện đi ngay sau khi chương trình kết thúc nằm trong kế hoạch làm việc của tôi, nên phải thực hiện. Như đã nói, khi cùng Hương Tràm tranh tài ở đêm chung kết, tôi không quá đặt nặng chuyện thắng thua, chỉ mong muốn mang đến cho người xem những tiết mục ấn tượng nhất.

- Và chị không cần hưởng những ánh hào quang từ chiến thắng của cô học trò qua việc báo chí sẽ quan tâm hết mực với rất nhiều bài phỏng vấn, buổi chụp ảnh...?

- Chỉ cần được mọi người ghi nhận những nỗ lực mình đã bỏ ra là tôi đã hạnh phúc, mãn nguyện lắm rồi. Huấn luyện viên The Voice cũng chỉ là một thời điểm, giai đoạn, còn ca hát mới là con đường mà tôi theo đuổi cả đời, nên tôi vẫn mong nhận được sự yêu mến của khán giả dành cho lời ca, tiếng hát của mình.

- Từ khi chị tham gia "The Voice" và thay đổi hoàn toàn về vẻ ngoài, cụ thể là trang phục, nhiều người ngầm đoán, chị đang cố gắng để trở thành diva thứ 5 của làng nhạc Việt, chị đã nghĩ sao về những nhận xét đó?

- Thực ra, đây không phải lần đầu tiên báo chí đề cập đến câu chuyện này, mà đã từng mổ xẻ, phân tích nhiều điều. Bản thân tôi chỉ nghĩ rằng, với những khán giả thực sự yêu mến giọng hát và phong cách của tôi, chắc chắn tôi đã là diva trong mắt họ rồi.

Còn với báo chí và công chúng nói chung, tôi lại không đặt nặng chuyện được diva hay không diva. Điều đó không quá quan trọng, vì người ta không thể mài danh hiệu ra mà ăn được. Quan trọng là trong sự nghiệp ca hát của mình, tôi có chinh phục được khán giả, được họ yêu thương hay không? Tôi có khẳng định được bản thân mình với những bản nhạc hit, sản phẩm âm nhạc tốt hay không? Với tôi, phải làm được như vậy mới gọi là thành công.

TheoThanh Ngọc - Khang An (Infonet, Zing)

Ảnh: Thành Luân