Thử thách cùng bước nhảy: Sản sinh tài năng

Các thế hệ nghệ sĩ múa cùng thắp đam mê Các chương trình múa hỗ trợ rất nhiều cho vũ công, nhất là các vũ công chuyên nghiệp. Đặc biệt trong năm nay, có hai phiên bản thi nhảy là So you think you can dance và Got to dance. Cả hai đều là những chương trình tìm kiếm tài năng nhảy múa. Các chương trình này hoàn toàn thu hút khán giả bằng nhảy múa chứ không phải là chương trình của các ngôi sao. Thế hệ nhảy múa của tôi khác với thế hệ các bạn thí sinh bây giờ bởi sự thiếu thông tin. Hiện tại các bạn được nhiều sự hỗ trợ để nuôi dưỡng lòng đam mê, để phát triển tốt hơn. Mỗi lần ngồi ghế giám khảo hay tham gia bất cứ chương trình nhảy múa nào tôi đều cảm thấy sự đam mê đối với nghề này được cộng thêm. Kiện tướng Dance Sport KHÁNH THI Lượng thí sinh tham gia tuyển sinh mùa hai tăng 5% so với mùa đầu tiên. Đội hình ban giám khảo cũng được tăng cường. Đặc biệt tại vòng tuyển sinh ở Hà Nội có đến bốn biên đạo múa được mời tham gia vào thành phần ban giám khảo. 21 giờ hôm nay (17-8), tập đầu tiên của Thử thách cùng bước nhảy mùa thứ hai sẽ lên sóng trên kênh HTV7, HN1, CVTV1, DRT1, Giải trí TV và 22 giờ trên YanTV. Chương trình do Đài Truyền hình TP.HCM phối hợp cùng Công ty Đông Tây Promotion thực hiện. Chương trình sẽ mở màn với vòng tuyển sinh tại Hà Nội và Hải Phòng.