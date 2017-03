Thu Thảo đòi hỏi sự chung thủy trong tình yêu

- Đã hơn nửa năm sau khi đăng quang Hoa hậu, chị cảm thấy thế nào về gánh nặng của chiếc vương miện?

- Tôi vẫn thấy mình đang có một cuộc sống bình thường giống như trước khi trở thành Hoa hậu Việt Nam 2012, chứ không thấy môi trường xung quanh có tính cạnh tranh gay gắt. Tôi ít tiếp xúc với showbiz mà chủ yếu dành thời gian cho công việc học tập. Dù trải qua khá nhiều dư luận và biến cố trong thời gian đầu đăng quang nhưng bây giờ khi tất cả đã lắng xuống, mọi chuyện với tôi đều ổn.

Hoa hậu Việt Nam 2012 Đặng Thu Thảo.

- Khi vướng vào rắc rối về học vấn và bị dư luận bủa vây bởi những lời trách móc, chị có thấy ngộp thở vì oan ức?

- Tất nhiên là có, nhưng tôi cảm thấy mình bị tổn thương nhiều hơn. Trình độ học vấn của tôi đã được chứng minh qua những giấy tờ của nhà trường và hoàn toàn không sai trái. Nếu như có sai phạm thì mọi chuyện đã không trôi qua một cách nhẹ nhàng như vậy. Đây vốn là vấn đề riêng tư, tôi không hiểu sao nó bị đem ra mổ xẻ, bàn tán, giống như tôi đang làm việc gì đó tồi tệ, không trung thực. Tôi nghĩ, đó là vấn đề cá nhân và tôi không có trách nhiệm phải đi giải thích với tất cả mọi người.

- Ngay cả chuyện riêng của gia đình như việc bố chị gây tai nạn cũng được đưa lên mặt báo khiến công chúng quay sang chỉ trích dù chị không liên quan. Chị đã vượt qua quãng thời gian này thế nào?

- Đây là việc khiến tôi khổ sở ghê gớm. Tôi rất buồn khi có một số người bới móc chuyện của gia đình tôi để cố tình làm tôi đau lòng, còn họ thì hả lòng hả dạ với những lời bình luận ác ý từ dư luận. Thời điểm đó tôi bị stress nặng nề. Nhưng qua chuyện này, tôi đã mạnh mẽ và trưởng thành hơn rất nhiều. Tôi đã học được cách ứng xử với tình huống như thế.

- Tâm trạng bố mẹ chị ra sao khi làm liên lụy đến hình ảnh và danh tiếng của con gái?

- Từ trước tới nay, ba mẹ tôi không có thói quen chia sẻ những vất vả, khó khăn họ gặp phải với con cái vì sợ tôi lo lắng. Họ đã rất đau khổ khi thấy con gái hứng chịu những việc làm mà họ vô tình gây ra. Ba mẹ luôn dặn tôi không phải lo đến việc gia đình, hãy chuyên tâm làm tốt vai trò Hoa hậu, nhưng là một người con, tôi không bao giờ trách ba mẹ, mà cảm thấy mình cần có trách nhiệm hơn với gia đình. Ba mẹ đã lớn tuổi, tôi phải làm những việc để khiến họ vui vẻ, sung sướng, chứ không phải làm điều khiến họ phải suy nghĩ như thời gian qua. Tôi không muốn làm ba mẹ mình đau buồn nữa.

Mẹ là người lo lắng nhiều nhất và từng khóc rất nhiều lần vì tôi. Tôi chỉ biết an ủi mẹ rằng, tôi đã trưởng thành và có những người bạn tốt xung quanh giúp đỡ nên bà hãy yên lòng. Cũng vì hoàn cảnh mà tôi sống xa gia đình, không được ở gần ba mẹ để lắng nghe những lời khuyên của họ. Nhưng tôi cố gắng liên lạc với ba mẹ hàng ngày để họ có thể yên tâm tôi đang sống tốt.

- Với số tiền kiếm được từ khi đoạt danh hiệu Hoa hậu, chị có giúp đỡ được gì cho gia đình?

- Những hợp đồng quảng cáo và chụp hình đã giúp tôi có thu nhập ổn định và giúp đỡ nhiều cho bố mẹ. Tôi cũng có nhiều mối quan hệ hơn để giới thiệu cho người thân có được một công việc thích hợp. Đó là cách tôi trả ơn gia đình, họ hàng đã luôn quan tâm, chăm sóc tôi. Cuộc sống của bản thân tôi cũng tốt hơn trước. Dù có một chút áp lực với danh hiệu Hoa hậu nhưng tôi thấy mình ngày càng hoàn thiện hơn, sống có lý tưởng hơn. Tôi cảm thấy vui khi mình đã tham gia nhiều chuyến từ thiện có ý nghĩa.

Vượt qua những ồn ào của dư luận sau thời điểm đăng quang, Thu Thảo đã trưởng thành hơn.

- Có người nhận xét, tính cách chị quá lành, thậm chí nhút nhát và thiếu tự tin. Chị thấy điều này đúng hay sai?

- Điều này đúng bởi so với những Hoa hậu khác, tôi cảm thấy mình còn thua kém rất nhiều. Họ tự tin, rực rỡ và tỏa sáng mỗi lần xuất hiện. Tôi luôn ngưỡng mộ họ nhưng đồng thời cũng thấy mình thật nhỏ bé. Trước đây, tôi ít tiếp xúc và từ khi bước vào môi trường này, tôi thấy khả năng giao tiếp của mình kém quá. Vì thế, tôi trở nên nhút nhát. Tôi đang cố gắng rèn luyện để tự tin về kiến thức, phong thái và cách ứng xử của mình.

- Nhiều cô gái miền Tây khát khao được lên Sài Gòn làm việc, kiếm một người chồng khấm phá rồi yên ổn làm vợ, làm mẹ. Trước khi đi thi Hoa hậu, có bao giờ chị nuôi ước mơ ấy?

- Không chỉ có con gái miền Tây mà mọi cô gái đều muốn mình có một công việc tốt và lấy được người chồng lý tưởng theo tiêu chuẩn của họ. Tôi cũng có mong ước được làm việc trong môi trường tốt và một tổ ấm hạnh phúc.

- Hiện tại chị sống ở Cần Thơ, vậy trong tương lai khi kết thúc việc học, chị có định chuyển về Sài Gòn để phát triển sự nghiệp?

- Tôi xác định không tham gia showbiz vì môi trường ấy không hợp vì tính cách thích yên phận của tôi. Hơn nữa, tôi không muốn mình quá nổi bật và cũng không thích sự nổi tiếng. Sau này tôi vẫn cứ sống như bây giờ và thử sức ở lĩnh vực kinh doanh. Tuy nhiên, tôi không thể nói trước được tương lai bởi khi ấy, có thể tôi sẽ suy nghĩ khác về mục tiêu của cuộc sống.

- Một cô gái đẹp như chị thì không thiếu các chàng trai vây quanh. Vậy chị chọn lựa người như thế nào để trao gửi con tim?

- Tôi nghĩ mình không có quá nhiều người theo đuổi vì tôi ngại giao tiếp, những người đàn ông tôi biết cũng rất hạn chế. Trước khi gặp gỡ bất cứ ai, tôi đều phải tìm hiểu họ thật kỹ. Từ lúc trở thành Hoa hậu, việc quen biết và yêu ai đã trở thành vấn đề nhạy cảm, được mọi người quan tâm nên tôi cẩn thận hơn trong mối quan hệ với người khác phái. Nếu nhìn thấy tôi đi chung với một đàn ông có địa vị, chắc chắn họ sẽ đồn rằng, tôi đang quen với vị đại gia này, dù sự thực tôi đi với họ chỉ vì công việc. Tôi không quen sống trong dư luận kiểu như vậy.

Còn về mẫu đàn ông lý tưởng, tất nhiên, đó phải là người giỏi giang trong công việc, là chỗ dựa vững chắc cho tôi. Ngoài ra, còn có hai yêu cầu bắt buộc khác để tôi chọn bạn trai: sự tôn trọng và chung thủy. Trong tình yêu, tôi rất chung thủy, yêu hết lòng và không bao giờ có bất cứ lời nói hay hành động nào khiến cho người tôi yêu phải buồn. Ngược lại, họ cũng phải chung thủy và đối tốt với tôi như thế. Tôi là người theo chủ nghĩa hoàn hảo trong hôn nhân.

Hiện tại, Thu Thảo nỗ lực trong các hoạt động từ thiện để hoàn thành tốt vai trò của một Hoa hậu.

- Vậy chị nghĩ sao về thực tế hiện nay, rất nhiều cặp vợ chồng chia tay vì nguyên nhân ngoại tình?

- Tôi rất sợ điều đó. Trong môi trường tôi tiếp xúc, tôi gặp rất nhiều đàn ông đã có gia đình nhưng vẫn bày tỏ cảm tình với tôi. Nhiều lúc tôi băn khoăn tự hỏi, họ có vợ con rồi mà tại sao lại đi lăng nhăng như thế? Một người chị tôi quen biết cũng có một ông chồng lăng nhăng. Tôi đang dần mất niềm tin về đàn ông. Dù sao tôi vẫn tin, người chồng ngoại tình cuối cùng cũng trở về với vợ con và điều quan trọng là người vợ phải biết giữ gìn gia đình thế nào để nó luôn hạnh phúc. Một tổ ấm sẽ bền vững khi cả chồng và vợ cùng chung tay vun vén. Tôi nghĩ, nếu mình sống tốt thì sẽ gặp được người đàn ông tốt.

- Phụ nữ có nhan sắc, lại sở hữu danh hiệu thì mọi thứ tốt đẹp sẽ tự đến với mình. Có người đẹp đã khẳng định như vậy. Còn chị thì sao?

- Tôi không nghĩ như vậy bởi hạnh phúc là do mình tự tìm kiếm. Vẻ đẹp hay danh hiệu cũng chỉ là sự may mắn mà thôi. Phụ nữ thông minh là người biết tận dụng những điều may mắn đó để làm cho cuộc sống của mình tốt hơn.

- Nếu như đàn ông tìm đến chị chỉ vì chị đẹp thì chị phản ứng thế nào?

- Có rất nhiều người làm quen với tôi vì nguyên nhân đó, nhưng tôi cảm nhận được đâu là sự chân thành và đâu là sự giả dối. Ban đầu họ tiếp xúc vì tôi đẹp và có danh hiệu nhưng nếu sau đó họ thích tính cách, con người thật của tôi thì không có vấn đề gì cả. Trong trường hợp họ yêu tôi với mục đích thỏa mãn bản thân hoặc để khoe khoang rằng, bạn gái tôi là Hoa hậu thì tôi sẽ phải suy nghĩ lại.

- Tiền bạc có phải là điều quan trọng trong việc chị chọn lựa bạn trai?

- Tất nhiên là nó quan trọng nhưng chỉ ở một mức độ nào đó trong cuộc sống của tôi. Ngoài kinh tế thì tôi có nhiều điều lớn lao khác để quan tâm.

Theo Quỳnh Như (Ngôi sao)