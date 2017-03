Thực hư chuyện Brad Pitt và Angelina Jolie 'chính thức chia tay'

Theo IB Times, thông tin trên được in trên trang bìa của tạp chí Life & Style kèm theo hình ảnh cặp đôi vàng này.

Trên trang bìa tạp chí in đậm những dòng chữ “ghen tuông, gây gổ và một người thứ ba” nhằm nói về lý do cặp đôi chia tay. Bên cạnh đó là những lý do khác như: “Cân nặng của Angelina giảm xuống còn 90 pounds (khoảng 40 kg) khi cô ấy đối mặt với cuộc ly hôn lần thứ ba” và “họ đã sống ly thân”.



Thông tin Angelina Jolie và Brad Pitt chia tay xuất hiện trên bài tạp chí Life & Style. Nguồn: IB Times

Tờ tạp chí này thậm chí còn chắc chắn hai ngôi sao hạng A này đã chia tay, nhờ vào một cuộc trò chuyện từ nguồn tin thân cận. "Mối quan hệ của họ đã tan vỡ bởi những cái nhìn lạnh lùng và im lặng. Brad cảm thấy gần hai năm qua là khoảng thời gian anh cảm thấy khó thích nghi nhất" - một người thạo tin cho hay.



Tạp chí này cho biết thêm, Jolie ghen tuông với một bạn diễn cũ của Pitt là nữ diễn viên người Pháp Marion Cotillard. Thông tin này được loan tin đầu tiên bởi tuần báo In Touch Weekly. Tờ này đăng tải những câu viết Jolie sợ nữ diễn viên Cotillard có thể sẽ đánh cắp Pitt khỏi cô, giống như cách cô từng "cướp" Brad từ Jennifer Aniston.

“Sự tức giận đã bào mòn Angelina. Cô ấy đã từng là một bạn diễn của Brad và quyến rũ anh ta khỏi vợ nên điều tương tự sẽ xảy ra với chính Jolie” - một nguồn tin cho biết vào tháng trước.

Thậm chí, trang tin này còn nói rằng Jolie ghen tị với cả sự nghiệp của Cotillard. “Cô ấy là tuýp diễn viên gợi cảm theo kiểu nữ diễn viên châu Âu mà Angelina luôn muốn có. Cotillard còn có thể hoàn thành một cách hoàn hảo những vai diễn mà Angelina muốn thử sức. Thêm vào cơn ghen này là một thực tế, Marion có điều mà Angelina đã không đạt được trong sự nghiệp diễn xuất của mình: giải Oscar cho nữ diễn viên xuất sắc nhất”.

Jolie đã giành giải Oscar năm 2000 cho vai nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất trong Girl, Interrupted còn Cotillard có giải Oscar cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất năm 2008 với vai ca sĩ huyền thoại người Pháp Edith Piaf trong La Vie en Rose.

Tuy nhiên, một thông tin khác đăng trên tờ Australia Network cho hay nguyên nhân dẫn đến sự đổ vỡ của cặp đôi đáng ngưỡng mộ bậc nhất làng điện ảnh Hollywood là do sự xuất hiện của cô người mẫu 9X Cara Delevingne. Ngoài ra, sức khỏe của Angelina đã trở nên nghiêm trọng hơn sau vụ việc.



Brad Pitt được cho là đã mời Cara Delevingne đóng vai chính trong bộ phim World War Z phần 2. Theo một nguồn tin từ báo TOI, Brad cảm thấy tài năng của Cara sẽ phát triển một cách đúng đắn nếu có anh chỉ dẫn. Dù Cara có vẻ sẽ từ chối tham gia World War Z phần 2 do vướng lịch làm việc nhưng Brad Pitt vẫn hy vọng cô sẽ đồng ý.

Tuy nhiên, một nguồn tin cho biết “Brad sẽ không từ bỏ”. Anh đã cho cô số điện thoại của những giáo viên dạy diễn xuất tốt nhất ở Hollywood. Brad còn thực sự nghĩ rằng Cara có thể thắng giải Oscar trong tương lai.

Ngoài ra, tờ báo trên cho hay vài nguồn tin nói rằng Brad Pitt đã quá quan tâm tới quá khứ của Angelina, bao gồm cả quá khứ “nghiện ngập” và “đời sống tình dục lập dị” của cô.



Angelia gần đây xuất hiện trong bộ dạng hốc hác và gầy trơ xương. Trong ảnh: Jolie xuất hiện trong buổi ra mắt bộ phim Kung Fu Panda 3. Ảnh: AP

Chính những vấn đề xung quanh sự chia tay cũng đã ảnh hưởng tới sức khỏe của Angelina Jolie. Một nguồn tin cho biết Jolie trông nhợt nhạt, hốc hác và “giống như một bộ xương di động… Cô ấy chỉ nặng chưa đến 45 kg - chỉ da bọc xương”.



Theo lời của một người trong cuộc, Jolie có thể sẽ phải "làm một cuộc kiểm tra toàn diện do sự xuống dốc về sức khỏe cũng như tinh thần”. Dù có thể nguyên nhân đơn thuần là do thói quen làm việc không ngừng nghỉ của Angelina, vấn đề ly hôn cùng những trận cãi vã không ngớt mới được coi là những yếu tố dẫn đến sự sụt cân của cô.

Theo IB Times, cư dân mạng cho rằng thông tin Jolie và Brad ly hôn do tạp chí Life & Style đăng tải là không xác thực.

Angelina Jolie, 40 tuổi và Brad Pitt, 52 tuổi, đã dính tin đồn chia tay từ lâu nhưng chưa lần nào họ lên tiếng.

Mặc dù cặp đôi bên nhau 11 năm nhưng Jolie và Pitt không tổ chức lễ cưới chính thức cho đến tận tháng 8-2014.



Cặp đôi chính thức đám cưới vào tháng 8-2014.