Thực hư thông tin NXB Hội Nhà văn tạm dừng hoạt động

Theo Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành Chu Văn Hòa, Nhà xuất bản Hội Nhà văn hiện nay chưa có giám đốc nhưng vẫn có thể tồn tại và thực hiện hoạt động kinh doanh cùng nhiều hoạt động khác.



Tuy nhiên, Nhà xuất bản Hội Nhà văn không thể thực hiện hoạt động xuất bản và phát hành xuất bản phẩm mới bởi chưa đủ yếu tố về nhân sự. Nhà xuất bản sẽ tiếp tục được thực hiện chức năng này khi có người chịu trách nhiệm hợp pháp.



Cũng theo Cục trưởng Chu Văn Hòa, Nhà xuất bản Hội Nhà văn là đơn vị để xảy ra nhiều sai phạm trong 3 năm gần đây. Riêng thống kê trong 2 năm 2015-2016, đã có 70 xuất bản phẩm của Nhà xuất bản này có sai phạm, trong đó 24 xuất bản phẩm vi phạm về nội dung tư tưởng; 13 xuất bản phẩm chưa chính xác về sự kiện lịch sử; 24 xuất bản phẩm sai chính tả, câu chữ và 9 xuất bản phẩm thực hiện không đúng các quy định tại Điều 27, Luật Xuất bản về thông tin ghi trên xuất bản phẩm.



Các sai phạm của Nhà xuất bản Hội Nhà văn như sai phạm về nội dung tư tưởng; chưa chính xác về sự kiện lịch sử; sai chính tả và câu chữ đã kéo dài, thành hệ thống là do các biên tập viên chưa làm hết vai trò, trách nhiệm của mình. Tuy nhiên, sâu xa hơn nữa là do Nhà xuất bản Hội Nhà văn chậm trễ kiện toàn đội ngũ cán bộ chủ chốt, đơn vị chủ quản buông lỏng quản lý, không quan tâm chỉ đạo, dẫn đến việc thiếu cán bộ biên tập, không thực hiện đúng quy trình biên tập, ông Chu Văn Hòa nhấn mạnh.



Để Nhà xuất bản Hội Nhà văn hoạt động đúng pháp luật, Cục Xuất bản, In và Phát hành cũng đã có văn bản đề xuất Ban Tuyên giáo Trung ương, lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông làm việc với Hội Nhà văn Việt Nam (cơ quan chủ quản của Nhà xuất bản Hội Nhà văn) để chấn chỉnh, kiện toàn tổ chức của nhà xuất bản này, chấm dứt tình trạng sai phạm về nội dung xuất bản phẩm. Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Trung ương đã nhiều lần có ý kiến với Hội Nhà văn Việt Nam nhưng sự việc chưa được giải quyết.



Tháng 10/2016, nhà văn Trung Trung Đỉnh, nguyên Giám đốc của Nhà xuất bản Hội Nhà văn nghỉ chế độ.



Tháng 9/2016, nhà văn Trần Quang Quý được giao nhiệm vụ Phó Giám đốc phụ trách Nhà xuất bản đến hết ngày 31/3/2017. Từ đó đến nay, Nhà xuất bản Hội Nhà văn chưa có giám đốc...

Theo Vietnam+