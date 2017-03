Thực hư về vụ diễn viên Đỗ Hải Yến "đánh ghen" chồng

- Yến nghĩ gì khi nghe thấy từ "đánh ghen" đã được gắn cho mình trong sự việc diễn ra chiều ngày 25/8 vừa qua?

- Tôi quá bất ngờ và thấy nực cười khi nghe thấy chuyện đó. Tôi không có đủ sức lực và cũng như thời gian cho mấy chuyện này. Gia đình tôi sinh ra tôi và nuôi nấng, giáo dục tôi không để làm những việc tầm thường như thế.

- Và dù dư luận có suy luận thế nào, Yến cũng nghĩ rằng việc kể lại sự tình để phân bua cho hành động của mình là điều không nên?

- Tôi là người đã đủ trưởng thành và biết suy nghĩ trước mọi hành động của mình để không phải phân bua hay giải thích lòng vòng. Mọi người vẫn luôn nói “Tốt đẹp thì khoe ra mà xấu xa thì đậy lại”, đối với tôi thì chuyện gia đình tan vỡ đã qua lâu rồi, việc quan trọng là mình phải tìm lại niềm tin vào con người và cuộc sống để tiếp tục, nhưng đúng là đôi khi “lực bất tòng tâm”…

- Sau chuyện này, Yến rút ra những điều gì cho bản thân mình?

- Tôi đã phải cố gắng hết sức vượt qua những tổn thương và đau khổ khi cuộc sống gia đình và người mà từ trước đến nay mình đặt lòng tin tuyệt đối thật ra không như mình nghĩ. Những chuyện tôi đang phải chịu đựng bây giờ làm tôi thật sự mệt mỏi và đôi khi mất lòng tin vào người khác. Nhưng tôi luôn tin cuộc sống này rất công bằng và đó cũng là động lực để tôi nghĩ về tương lai. Tôi cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, cũng đã sống và yêu thương hết mình, cũng có mong muốn giống như bao nhiêu người khác đó là sự bình yên.

- Cô gái có tên Huỳnh Minh Thủy (Thủy Top) có trả lời trên báo rằng cơ ấy thất vọng vì cách cư xử của chị. Chị có muốn nói gì thêm về điều này không?

- Tôi không biết nhiều và không có quan hệ sâu sắc với cô này. Tôi cũng không quan tâm đến mối quan hệ của cô ấy và anh Ngô Quang Hải là như thế nào. Chuyện riêng trước đây thì tôi và anh Hải phải tự giải quyết với nhau. Về chuyện tình cảm anh ấy có quan hệ với ai thì bây giờ cũng không phải là việc của tôi, nếu anh ấy có tình cảm bền vững với ai đó thì tôi cũng mừng cho anh ấy. Cuộc sống của con người là tiến về phía trước chứ không bao giờ đi giật lùi lại. Tôi nghĩ nếu sống đàng hoàng thì không có gì phải lo sợ, con người việc đầu tiên phải biết tự trọng, sống với nhau phải có văn hoá và văn hoá thì phải được học chứ nó không tự nhiên mà có.

- Được biết, thủ tục ly dị của vợ chồng Yến vẫn chưa xong? Trên danh nghĩa, đến lúc này 2 người vẫn là vợ chồng. Hai chữ "vợ - chồng" trong quan điểm của Yến trước đây và bây giờ như thế nào?

- Đối với tôi gia đình, vợ chồng luôn là điều rất thiêng liêng và không bao giờ có sự thay đổi. Cuộc sống sẽ luôn tốt đẹp vì lúc nào cũng có người yêu thương mình thật lòng nhất và luôn luôn ở bên cạnh mình dù có bất kỳ điều gì xảy ra. Nhưng khi tình cảm đã hết và không thể níu kéo thì mọi chuyện nên dứt khoát. Tôi cũng mong có sự hợp tác với mình để việc này có thể kết thúc nhanh chóng và cũng để không xảy ra những thông tin đáng buồn như thế này nữa. Dù gì thì cũng đã từng là vợ chồng kề vai sát cánh bên nhau trong hơn 8 năm, nếu đã không còn tình nữa thì cũng còn nghĩa, nên xử sự với nhau cho đàng hoàng và có đạo đức.

- Yến có cho rằng, chuyện vừa xảy ra sẽ ảnh hưởng tới những công việc của mình?

- Đối với tôi chuyện công việc và cuộc sống riêng không liên quan đến nhau. Có được một chút ghi nhận trong công việc tôi cũng đã phải lao động miệt mài và đi lên bằng chính đôi chân của mình. Nhưng sau những sóng gió như thế này tôi lại càng mạnh mẽ hơn và sẽ càng cố gắng hơn nữa. Tôi mong mọi người sẽ chia sẻ với tôi và nhìn vào những cố gắng nhiều hơn là quan tâm đến chuyện buồn của tôi.

-Có nhiều người đi cùng với Yến về ngôi nhà của mình. Có thể muốn im lặng thay cho câu trả lời là có lý do riêng của Yến, nhưng trong trường hợp này, sự im lặng thay cho việc thừa nhận rằng, mình có ý đồ "đánh ghen" ở đây?

- Cho đến giờ phút này tôi vẫn không thể hiểu tại sao mọi việc lại bị bóp méo và biến thành thông tin như thế, hai tiếng “đánh ghen” không có trong từ điển của tôi. Tôi về căn nhà của mình để lấy một số đồ dùng cá nhân vì từ khi biết việc chồng không chung thuỷ và còn dẫn người khác về ở cùng khi tôi đi công tác…

Cuộc sống trở nên vô cùng mệt mỏi và tôi thấy không có sự an toàn. Mặc dù là phụ nữ đang bị tổn thương nhưng tôi đã phải ra đi khỏi căn nhà của mình, ở nơi khác để không bị dày vò và làm cho người thân của mình phải lo lắng. Khi đi tôi không mang theo một thứ gì và người chồng vẫn tiếp tục ở trong căn nhà yên ấm.

Vì trước đây tôi đã từng bị đánh đập nên khi về lấy đồ lần này có mẹ tôi và ba người bạn thân đi cùng vì mọi người lo lắng. Nếu tôi về một mình thì không an toàn cho tôi. Về nhà mình nhưng tôi đã phải đợi ở ngoài cửa hơn 4 tiếng đồng hồ mặc dù là đang có người ở bên trong. Và chuyện sau đó xảy ra như thế nào thì có mọi người ở đó chứng kiến, tôi không muốn nhắc lại.

Thật sự tôi không đủ sức lực cho những chuyện này nữa và bây giờ tôi cũng không để những chuyện này làm tổn thương mình. Cái gì đã qua thì đừng nên khơi lại, tôi đã im lặng từ lâu mặc dù những lời dối trá về cuộc sống của mình qua người mà mình đã từng luôn tin tưởng, tôi vẫn bị nghe và phải đối mặt hàng ngày. Đã từng yêu thương nhau và nói tốt đẹp về nhau thì bây giờ im lặng là tốt nhất, thế cũng là tôn trọng chính mình và những người xung quanh. Bây giờ tôi còn nhiều việc khác quan trọng hơn phải làm, cuộc sống còn là cả quãng đường dài phía trước có thể nhiều thuận lợi và cũng có thể nhiều khó khăn mà tôi phải tự vượt qua… Điều mà tôi mong muốn nhất là không bao giờ làm những người yêu thương mình phải lo lắng và buồn phiền thêm vì mình nữa....

Chúng tôi cũng đã phỏng vấn với những người liên quan để tìm hiểu rõ hơn về sự việc:

Bà Nguyễn Thị Kim Oanh (Mẹ của Hải Yến):

"Thực lòng đến giờ phút này tôi không thể cầm lòng được hơn nữa vì quá thương con. Sau 8 năm trời sống với nhau, con tôi về với mẹ chỉ có một bộ quần áo trên người. Rất nhiều lần Yến về nhà mẹ với những vết đánh bầm tím, vết bóp cổ, có những lúc Yến phải nhờ người khác đưa vào bệnh viện vì bị hành hung mà không dám cho mẹ biết. Tôi xót thương con lòng như muối xát nhưng thực ra chưa có lần nào giáp mặt Hải và có một cuộc nói chuyện đúng nghĩa. Tôi đã cố gắng nhắn tin, gọi điện cho Hải rất nhiều lần nhưng đều bị lảng tránh. Suốt thời gian vừa qua, dù đã nhiều lần tôi đọc được những thông tin Hải nói về cuộc sống giữa hai vợ chồng không đúng nhưng là một người mẹ, tôi cũng chỉ góp ý với Yến rằng nếu các con còn có thể sống được với nhau thì sống, nếu không thì hãy cố gắng chia tay nhau như những người có học thức, có văn hóa. Và tôi thấy Yến chưa một lần đôi co lại những thông tin Hải đã nói với báo chí. Là mẹ, tôi không bao giờ dạy con mình làm những điều trái với đạo lý làm người. Nếu Yến cần tôi trong bất cứ trường hợp nào, tôi sẽ bảo vệ Yến đến cùng.

Chuyện vừa xảy ra có rất nhiều người chứng kiến. Yến nói với tôi rằng muốn có mẹ đi cùng để thu dọn đồ đạc tư trang. Và hơn ai hết, tôi muốn Yến có mẹ bên cạnh trong những lúc như thế này. Lúc cháu cay đắng ra khỏi nhà, không về với mẹ thì biết đi về đâu. Trong thâm tâm tôi vô cùng đau lòng vì chứng kiến những chuyện con mình phải hứng chịu. Cuộc sống vợ chồng ai chẳng có lúc bát đũa xô nhau, nhưng chuyện của các con tôi thì thật là đáng tiếc quá. Có những điều mẹ con tôi đã làm cho Hải, Hải là người hiểu rõ hơn ai hết. Hải đã làm tổn thương không chỉ vợ mình mà cả những người thân yêu nhất trong gia đình.

Nhưng cho đến sáng hôm qua, khi tôi cùng bác ruột Yến đưa cháu về nhà dọn đồ và gặp Hải, đó cũng là lần đầu tiên và duy nhất tôi đã được nghe Hải xin lỗi và nói rằng: "Con biết là con đã làm nhiều điều có lỗi với mẹ. Bây giờ mọi chuyện đã xảy ra như thế này, con mong mẹ hãy bỏ qua cho con". Và tôi cũng đã nói với cháu rằng: "Mẹ đã từng muốn nói chuyện với con rất nhiều lần nhưng con luôn lảng tránh mẹ. Đã nhiều năm nay đến cả ngày lễ tết mẹ cũng không nhận được một lời con hỏi thăm. Mẹ đã gả Yến cho con gần chục năm nay, mong muốn con mình có một người chồng tốt che chở, nhưng con hãy nhìn lại xem vợ của con đã nhận được của con những điều gì tốt đẹp. Mẹ mong con hãy cư xử chín chắn, có văn hóa hơn trong tương lai, nhất lại là khi con đang là một đạo diễn nổi tiếng".

Diễn viên Doãn Tuấn - một người bạn của Quang Hải - Hải Yến, nam diễn viên chính trong bộ phim "Chuyện của Pao" do Quang Hải làm đạo diễn:

"Lúc 12h trưa ngày 25/8, Yến có gọi điện nhờ tôi qua chuyển đồ và có nói trước với tôi rằng: "Tuấn là bạn của cả hai vợ chồng nên nhờ Tuấn đi cùng để nếu anh Hải có nhà thì cũng bớt căng thẳng". Khi chúng tôi tới nơi, Yến mở cửa nhưng nhà chốt ở bên trong và gọi mãi không có ai ra mở cửa. Sau một lúc gọi không được, tôi mượn một chiếc ghế của nhà hàng xóm và ngó qua cửa sổ thì thấy có bóng người và nghe rõ tiếng nhạc. Mẹ Yến, tôi, 2 người bạn gái đi cùng là Thùy Linh và Trà My rồi cả Yến cũng gọi điện nhưng anh Hải đều tắt máy đi không nghe. Sau đó, Yến đã gọi anh quản lý tòa nhà tên Hùng lên để xin ý kiến. Khi lên đến nơi, anh Hùng nói rằng anh vừa nhận được điện thoại của anh Hải nói rằng Hải đang ở Tp.HCM và nhờ anh Hùng chuyển lời rằng không ai được phép vào nhà khi chưa được sự đồng ý của anh Hải vì suốt những tháng qua, anh Hải mới là người đóng các khoản phí cho tòa nhà. Sau khi nghe thấy vậy, mọi người đều cho rằng chuyện này thật vô lý. Bởi trên danh nghĩa, Yến và anh Hải vẫn đang là vợ chồng, việc Yến vào nhà mình là hoàn toàn hợp lý và chính đáng. Anh Hùng quản lý tòa nhà cũng không đôi co gì thêm ngoài việc truyền đạt lại lời nhắn của anh Hải. Và lúc đó, mẹ của Yến đã quyết định nhờ công an tới.

Và chừng 30 phút sau, công an vẫn chưa có mặt. Yến là người quyết định nhờ tôi phá cửa. Tôi đang dùng chân đạp cửa thì nhận được điện thoại của anh Hải. Anh Hải có nói rằng anh đang ở bên ngoài, có người nhà của anh đang ở trong và nếu có chuyện gì thì hoặc là về lúc khác quay lại, hoặc là tạm đi đâu đó uống cafe và trở lại sau đó vài tiếng. Khi đó tôi đã nói thẳng với anh Hải rằng: "Nếu anh đang ở trong nhà thì hãy ra mở cửa, còn nếu anh ở ngoài thì hãy cố gắng về nhà ngay. Và dù trong nhà là ai thì cũng nên mở cửa ra vì Yến chỉ về nhà dọn đồ đạc chứ có làm gì đâu".

Thời gian chờ đợi công an kéo dài. Lúc đó hàng xóm nghe tiếng ồn đã kéo đến xem rất đông, có người còn khuyên nên gọi điện cho công an 113.

Một lát sau sau thì công an có mặt và khi đó cửa mới được mở ra. Tôi không trực tiếp vào nhà sau đó vì để cho công an và những người liên quan làm việc...

Đối với cá nhân tôi, là bạn của cả hai người, tôi chỉ mong muốn sự việc được nhìn với đúng thực tế nó đã diễn ra. Đây hoàn toàn không phải là một vụ đánh ghen và sự việc đập phá có diễn ra cũng là do không có cách nào khác. Trước đây, tôi cũng ở cùng tòa nhà này, khóa cửa nhà anh Hải một tay tôi làm, lúc hai vợ chồng đi công tác, tôi là người trông nhà giúp và thường xuyên qua lại. Cá nhân tôi trân trọng tình bạn với cả Yến và Hải. Với tôi, sự việc dẫn đến thế này thực sự đáng tiếc, nhất là với cách cư xử của anh Hải..."

Chị Nhung, một người hàng xóm sống trong tòa nhà:

"Sáng nay tôi có đọc trên mạng thông tin rằng có một toán người cầm gậy gộc đến trước cửa nhà Hải Yến - Quang Hải, điều này hoàn toàn không đúng. Tôi chỉ thấy Hải Yến và một số người đi cùng mang theo các hộp các-tông để đựng đồ chứ không thấy có gậy hay cái gì tương tự như thế. Sau khi thấy một anh đạp cửa, chính tôi là người khuyên gọi công an đến giải quyết chứ không nên làm ầm ĩ ảnh hưởng tới hàng xóm. Và việc này kéo dài rất lâu, từ hơn 12h trưa đến tận 4h30 chiều, khi công an có mặt thì cửa mới được mở. Và anh Hải thì ở trong nhà chứ không phải là ở TP.HCM như anh ấy đã nói với người quản lý tòa nhà...."

Anh Hùng - quản lý tòa nhà 671 Hoàng Hoa Thám:

"Hải Yến có gọi điện cho tôi thông báo là sẽ về nhà dọn đồ. Tôi có nói với Yến rằng Yến cứ trao đổi với Quang Hải và thống nhất hai người với nhau vì Yến cũng không ở đây nhiều tháng rồi. Mọi việc liên quan đến thủ tục nhà cửa nếu có thì ban quản lý tòa nhà cũng chỉ liên hệ với anh Hải nên không hiểu sự tình thế nào. Lúc tới, tôi thấy Hải Yến đi cùng mẹ, 3 người khuân vác và có mấy người nữa hình như là bạn bè và mang theo các hộp bìa để đựng đồ. Sau đó anh Hải có gọi cho tôi và nói rằng anh ấy đang đi công tác tại TP.HCM và nhờ tôi chuyển lời tới mọi người là lúc khác giải quyết việc này.

Về phía ban quản lý tòa nhà, chúng tôi không can thiệp sâu vào chuyện riêng của mỗi gia đình mà chỉ có ý kiến nếu thấy các hành động phá rối hoặc gây mất trật tự công cộng thôi. Và theo như những gì tôi thấy thì không có chuyện côn đồ hay đầu gấu gì cả, chỉ có điều phải nhờ tới sự can thiệp của công an sau khi Hải Yến và người nhà đợi mở cửa lâu quá...

Trà My - bạn của Hải Yến - Quang Hải (người chứng kiến toàn bộ sự việc):

"Chúng tôi cảm thấy vô cùng khó hiểu khi đọc được bài phỏng vấn trên tờ Dân trí sáng nay, trong đó có nói rằng Hải Yến đã kéo một đoàn người đến với gậy gộc. Là bạn của cả hai người, chúng tôi mong rằng sự việc được hiểu đúng với bản chất của nó. Yến đến cùng những người thân là vì cần được giúp đỡ, thu dọn. Trong lúc chờ đợi quá lâu, tất cả mọi người đều cảm thấy bực bội, nhất là bản thân Hải Yến và bác Oanh (mẹ của Yến). Tôi nghĩ rằng, trong tình cảnh đó, giữ được bình tĩnh là điều không dễ dàng. Có thể trong lúc nóng giận, có những lời ăn tiếng nói không hay bột phát, nhưng nếu lấy đó ra làm chi tiết để nói rằng đây là một cuộc đánh ghen thì hoàn toàn sai lệch.

Tôi biết rằng Yến đã chịu nhiều thiệt thòi trong thời gian vừa qua và việc cô ấy vào căn nhà vẫn đang là của mình, lấy những đồ đạc của mình thì không có gì sai trái cả. Hải Yến đã nghĩ đến chuyện mời phóng viên đến làm rõ sự việc từ đầu nhưng vì nhiều người khuyên rằng không nên làm to chuyện nên cuối cùng lại thôi. Cho tới khi phải ra đồn công an quận làm việc, tôi mới chợt nhớ ra rằng anh trai của mình cũng đang làm tại một tờ báo nên đã nhờ anh qua chụp được một số tấm ảnh. Nhưng tiếc là đã không có ai đến sớm hơn để sự việc được sáng tỏ và công minh nhất..."

Thùy Linh - bạn của Hải Yến - Quang Hải (người chứng kiến toàn bộ sự việc):

"Ngoài câu chuyện Trà My đã nói, ngoài ra, chi tiết như cô gái có tên thường gọi là Thủy Top có mặt trong căn nhà đã nói sáng nay về sự có mặt của chị cô ấy cũng không đúng so với những gì tôi thấy và nghe được. Cô ấy nói rằng cô và người chị của mình đã đến đó từ sớm và khoảng thời gian vắng mặt là lúc đi mua đồ. Tôi thì nhớ rằng, khi tới nơi, cô gái được gọi là chị họ nói là mình vừa ở trường đến vì nhận được điện thoại của em gái nói rằng cô ấy đang bị "bao vây"...ở trong nhà...".