“Thương tiếc bạn Huỳnh Văn Tiểng”

Nhà văn hóa Huỳnh Văn Tiểng sinh năm 1920, tại huyện Củ Chi, TP.HCM. Từ năm 1936-1939, ông tham gia phong trào Đông Dương đại hội do Xứ ủy Đảng Cộng sản lãnh đạo, đồng thời ông đã lập các nhóm học sinh ủng hộ báo Đảng, lập các tủ sách Mác-xít và vận động học sinh lấy chữ ký kiến nghị phản đối thực dân Pháp bắt giam các dân biểu cộng sản. Từ năm 1940-1943, ông lập phong trào Câu lạc bộ Học sinh Sài Gòn và là Ủy viên Ban chấp hành Tổng hội Sinh viên vận động phong trào sinh viên yêu nước bằng những bài hát ca kịch, truyền bá quốc ngữ cho thanh niên. Từ năm 1944-1989, ông trải qua các chức vụ như Phó Chủ tịch Ủy ban kháng chiến Nam bộ, Ủy viên Trung ương Đảng Dân chủ Việt Nam, Phó Tổng biên tập Đài Tiếng nói Việt Nam, Giám đốc Đài truyền hình TP.HCM, đại biểu Quốc hội từ khóa I đến khóa V, Phó Chủ tịch UBMTTQ TP.HCM... Ông đã nhận được nhiều huân, huy chương vì sự đóng góp cho sự nghiệp kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước. Do tuổi cao, sức yếu, ông Huỳnh Văn Tiểng từ trần lúc 9 giờ ngày 4-6-2009. Lễ viếng bắt đầu từ chiều 5-6 và truy điệu, an táng vào lúc 15 giờ ngày 7-6 tại nghĩa trang TP.HCM.