Thụy Điển: Mở cửa bảo tàng ABBA

Ban nhạc ABBA - Ảnh: Dailymail



Ngoài ra, khách tham quan cũng có cơ hội đứng chung sân khấu và hát cùng ban nhạc khi bảo tàng còn tái hiện 4 thành viên ban nhạc bằng hình ảnh ba chiều có kích thước như người thật. Bjoern Ulvaeus - thành viên ABBA đồng thời là người trực tiếp tham gia dự án xây dựng bảo tàng lần này - cho hay nhiều khả năng ban nhạc sẽ hội tụ tại ngày khánh thành công trình bảo tàng vào khoảng tháng 4 hoặc tháng 5-2013, nhưng chắc chắn không có chuyện ABBA tái hợp trên sân khấu.



“Chúng tôi là nhóm nhạc duy nhất chưa bao giờ được tái hợp. Tôi nghĩ rằng điều này thật thú vị bởi các bạn sẽ chỉ nhớ tới một ABBA với những con người trẻ trung, đầy tham vọng và tràn trề nhiệt huyết chứ không phải những ông già bà lão yếu ớt, cố cưỡng ép mình phải đứng thẳng để hát” - Ulvaeus, 67 tuổi, cho hay.



Bắt đầu được biết đến qua cuộc thi Ca khúc châu Âu (Eurovision Song Contest) năm 1974, ABBA - gồm 2 cặp vợ chồng là Benny Andersson - Anni-Frid Lyngstad và Agnetha Fältskog - Björn Ulvaeus - trở nên nổi tiếng toàn thế giới ở thập niên 1970 với những bài hit như Happy new year, Fernando, Knowing me Knowning you, Money money money, Dancing queen...



Sau khi cả hai cặp đôi ly dị, bốn thành viên ABBA còn tiếp tục đồng hành cùng nhau trên con đường âm nhạc đến cuối năm 1982 mới chính thức tan rã. Đúng như lời Ulvaeus nói, ban nhạc chưa bao giờ tái hợp nhưng âm nhạc của họ còn sống mãi với khán giả yêu nhạc. Gần đây nhất, những ca khúc nổi bật nhất của nhóm được tái hiện một cách sinh động qua bộ phim âm nhạc Mamma Mia! (2008).



Theo NGUYÊN PHẠM (AP, TTO)



Hãng AP đưa tin trước đó giới chức thủ đô Stockholm đã nhiều lần lên kế hoạch thiết lập một bảo tàng nhằm tôn vinh ABBA - ban nhạc pop thành công nhất trong lịch sử âm nhạc Thụy Điển - nhưng đều thất bại.Đến thời điểm này, dự án mới trở thành hiện thực khi bảo tàng đang được xây dựng trong khuôn viên đại sảnh âm nhạc Thụy Điển trên đảo Djurgarden - hòn đảo nằm ở trung tâm Stockholm.Bảo tàng sẽ trưng bày hiện vật của ban nhạc, trong đó có cả các trang phục sân khấu lấp lánh, gợi nhắc người xem nhớ về thời hoàng kim của ABBA những năm 1970.