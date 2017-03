Thủy Top chia tay làng giải trí

Thời gian vừa qua, cái tên Thủy Top đã tạo nên một làn sóng cho tầng lớp trẻ ưa mạo hiểm, thích khám phá và thể hiện bản thân. Chị nhận thấy qua đó, mình đã làm được những điều gì có ích nhất cho bản thân và cho xã hội?



- Tôi nghĩ việc đánh giá nên dành cho mọi người thì có lẽ sẽ khách quan hơn cả. Bản thân tôi trong thời gian qua đã làm được những gì mà mình yêu thích, thực hiện được những mục đích trong công việc mà mình mong muốn, điều đó khiến tôi cảm thấy vui và hài lòng lắm rồi.



- Sau “Dare to kiss the devil” diễn ra vào cuối tháng 10 và trước đó còn rất nhiều hứa hẹn cho những party tiếp theo trong chuỗi chương trình của mình, lý do gì khiến chị quyết định tạm dừng tất cả?



- Tôi đã quyết định dừng lại để đầu năm tới sẽ tiếp tục sang Mỹ học thêm 4 năm về truyền thông. Đôi khi phải biết nói không với một vài cơ hội nhỏ trước mắt để hướng đến những thứ lớn hơn, tốt hơn cho bản thân mình.



- Phải chăng party đó là “phát súng” đầu tiên chưa đủ thành công khiến chị cần thêm thời gian để suy nghĩ, hoặc bỗng dưng không muốn lao vào “cuộc chơi” mạo hiểm này nữa?



- Party đó không phải lần đầu tiên, tôi đã làm khá nhiều party và như các bạn thấy nó đã thành công. Quả thực rất tiếc khi phải dừng lại công việc giữa chừng thế này, chuỗi chương trình đó là tâm huyết đau đáu của tôi trong suốt vài tháng trời vạch ra kế hoạch và đối tác cũng rất hài lòng với những ý tưởng mới đó. Việc quyết định bỏ lại mọi kế hoạch, cơ hội tại Việt Nam là một việc làm khá khó khăn. Nhưng tôi nghĩ một cô gái thông minh sẽ là người biết đâu là việc nên làm.



- Khi thấy cái tên Thủy Top bỗng bừng lên trong năm vừa rồi, nhiều người cho rằng dường như chị quá may mắn và suôn sẻ khi bắt đầu bước chân vào làng giải trí mà đa số họ đều không quan tâm đến năng lực của chị. Bản thân chị có bao giờ cảm thấy chạnh lòng vì điều này?



- Mọi người hay thích nghĩ về người khác theo cách nghĩ của họ dù mình có nói gì đi chăng nữa. Tôi luôn nghĩ hãy cứ là mình đi, và mình biết mình đang ở đâu mới là điều quan trọng.



- Bây giờ Thủy Top đã là một tên tuổi kiểu như “không thể không click”, chính vì vậy những lời mời từ nhà tổ chức dành cho chị luôn nhiều. Nhưng cũng có không ít người cho rằng chị “hét” giá quá cao khiến họ không một lần liên lạc với chị nữa?



- Ngay từ khi bước chân vào ngành giải trí, tôi đã định hướng sẵn cho mình và vì thế những bước đi đều rất thận trọng. Với mỗi lời mời, tôi không muốn là một nồi lẩu thứ gì cũng ăn, thứ gì cũng làm thử cho vui. Đẳng cấp của người làm giải trí cũng phụ thuộc cát-xê, cát-xê sao cho xứng đáng với công sức bỏ ra là điều tất yếu thôi.



- Cụ thể hơn, mức cát-xê thời điểm cao trào ắt hẳn sẽ lớn hơn gấp nhiều lần khi mà cái tên Thủy Top còn nhàng nhàng. Còn hiện tại thì sao, dường như cái tên của “cô nàng lắm chiêu” Huỳnh Minh Thủy bỗng thưa thớt hẳn đi, bởi những cái hét ấy nó đã đẩy chị rời xa khỏi những cuộc chơi, những cơ hội trước mắt?



- Tôi không phủ nhận điều đó. Cát-xê của tôi rất cao nhưng không có nghĩa là tôi không biết chọn lựa. Tôi từ chối nhiều lời mời nằm ngoài chiến lược giữ hình ảnh, đó cũng là việc chọn lựa đối tác làm việc. Kể cả có những đối tác trả cát-xê cao nhưng thương hiệu không tốt tôi cũng không nhận. Đối tác làm việc không thể nhàng nhàng, mà phải là những đối tác lớn, như vậy mới đúng theo chiến lược hình ảnh của mình ban đầu đề ra.



- Trong những công việc từng trải qua, cơ duyên điện ảnh đến với Thủy muộn nhất nhưng đó cũng là điều đặc biệt khiến khán giả nhớ đến chị nhiều hơn. Sau hai bộ phim đã phát sóng trên truyền hình, chắc hẳn sẽ có thêm những lời mời khác dành cho chị?



- Tôi phải nói không với lời mời hai vai chính của hai bộ phim nhựa, ba vai chính của phim truyền hình vì thời gian không cho phép và phụ thuộc vào kế hoạch đi du học của mình nữa. Tôi đã khóc vì tiếc, buồn vì tôi quá yêu diễn xuất. Nhưng kế hoạch của tôi với 4 năm bên Mỹ sẽ học thêm chuyên ngành acting (diễn xuất), tôi mong muốn 4 năm sau sẽ có cơ hội được thử sức với những vai diễn thật hay với độ chín khi nhập vai ở tuổi 24.



- Và không lâu trước đây, thông tin Thủy Top hợp tác với nhạc sĩ Huy Tuấn để ra album đầu tay đã được chính chủ công bố nhưng hình như việc đó đến nay vẫn chưa được triển khai hoặc bị ngưng trệ?



- Tôi không muốn một album “mì ăn liền” với chất lượng kém mà trông mong vào chất lượng album nhiều hơn là độ hot. Công việc của hai anh em đều bận, và việc đi học của tôi đã phải làm đình lại kế hoạch này.



- Dừng lại ở sự đam mê nghệ thuật, Thủy Top giờ lại quyết định đầu tư kĩ càng hơn cho “sự nghiệp” học. Chị có xem đây là bước chuyển của bản thân không hay nó sẽ đóng lại tất cả những cơ hội đang đến trước mắt chị?



- Tôi là người biết suy nghĩ và biết những gì mình nên làm, nếu nghĩ xa hơn một chút thì bước chuyển mình này chính là để mở ra những cơ hội lớn hơn cho bản thân. Tôi nghĩ đó vẫn là một quyết định đúng đắn.



- Thủy từng nói mình sang Mỹ học tập không phải là trò vui “cưỡi ngựa xem hoa”, vậy cụ thể chị sẽ học những gì bên đó?



- Như tôi đã nói ban đầu, chuyên ngành của tôi sẽ chuyên về Communication (truyền thông), tôi sẽ học thêm một ngành khác là Acting (diễn xuất) xuyên suốt trong 4 năm học. Chắc chắn sẽ có rất nhiều chông gai trước mắt nhưng tôi nghĩ không có điều gì là không thể nếu mình muốn. Theo Zing, VTC