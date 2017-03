Thúy Vinh sinh con trai vào tháng 12 tới

Người bạn thân của Thúy Vinh tiết lộ, cựu người mẫu đang mang bầu ở tuần đầu tiên của tháng thứ 5. Nguồn tin này cũng tiết lộ một thông tin mới mẻ là Thúy Vinh không mang song thai như những lời đồn thổi gần đây. Giới tính của thai nhi duy nhất là con trai.



Gặp Thúy Vinh ngoài đời có thể nhận thấy cô đã lên cân trông thấy, cơ thể đầy đặn hơn nhưng không quá béo. Khác hẳn với phong cách tomboy như mọi khi, bà bầu của Nam Cường trông nữ tính và đẹp hơn vì cơ thể đã tròn trịa hơn trước đây.



Ảnh Thúy Vinh chụp trong một chuyến du lịch gần đây.



Tuy nhiên, dù bụng bầu đã to nhưng Thúy Vinh vẫn chưa chịu diện váy. Cô chỉ mặc quần jeans như bình thường. Chia sẻ về những thay đổi của cơ thể khi mang bầu, cô cho biết mình đi lại khó khăn hơn, thường xuyên mỏi lưng nếu ngồi lâu.



Kể từ lúc có bầu, Thúy Vinh vẫn làm việc, cô chỉ hạn chế đi lại và rất cẩn thận mỗi khi ra đường nếu phải hẹn gặp khách hàng. Người bạn thân của cô còn cho biết, Thúy Vinh may mắn không bị nghén, cô ăn uống tốt nên thai nhi phát triển nhanh.



Vốn là người kín tiếng và không thích ồn ào, khi dư luận đoán già đoán non chuyện cô mang bầu thì Thúy Vinh vẫn không lên tiếng đính chính. Cô thậm chí còn xuất hiện đều đặn trong các sự kiện của công ty tổ chức mà không phủ định hay khẳng định.



Hiện mẹ của Thúy Vinh đã chuyển hẳn từ Hà Nội vào TP.HCM sinh sống để tiện chăm sóc cô lúc mang bầu. Cựu người mẫu cũng yên tâm phần nào khi sinh con sẽ có mẹ bên cạnh đỡ đần, truyền đạt kinh nghiệm. Tuy vậy, cô cho biết vẫn phải tìm người giúp việc để hỗ trợ khi lâm bồn.



Theo Infonet