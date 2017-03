Tiền bản quyền âm nhạc của Michael Jackson lập kỷ lục

Sau khi qua đời Michael Jackson vẫn là tên tuổi có giá trị sinh lời khổng lồ - Ảnh: Reuters

Bản hợp đồng cho phép Sony quyền thực hiện 10 album mới gồm các ca khúc của Michael Jackson và kinh doanh các vật lưu niệm liên quan đến ông hoàng nhạc pop trong vòng 7 năm từ 2010 - 2017. Thỏa thuận này cũng giúp Sony được khai thác các ca khúc chưa từng được công bố của ông hoàng nhạc pop, soundtrack trong bộ phim tài liệu âm nhạc This Is It, sử dụng ca khúc của Jackson trong các video game, công viên giải trí và quảng cáo truyền hình.

Theo báo chí Mỹ, Michael Jackson đã để lại số lượng ca khúc mới chưa từng công bố đủ để tập hợp thành ba album, trong đó album đầu tiên dự kiến ra mắt vào tháng 11 năm nay. Trong khi đó, những album và vật lưu niệm liên quan đến Michael Jackson đang chứng kiến lượng doanh thu vượt trội trong chín tháng qua kể từ khi anh qua đời.

Nhờ đó Michael Jackson trở thành một trong những ngôi sao đã qua đời có doanh thu cao nhất năm 2009. Hãng Sony đã tiêu thụ được khoảng 31 triệu album của Michael Jackson trên khắp thế giới kể từ khi anh qua đời hôm 25-6 năm ngoái. Với doanh thu thành công và tiền bản quyền vừa ký, đại diện quản lý tài sản của Jackson sẽ sớm có thể thanh toán các khoản nợ khổng lồ do ông hoàng nhạc pop để lại.

Với số tiền 250 triệu USD, bản hợp đồng trên được coi là lớn nhất trong lịch sử âm nhạc thế giới. Kỷ lục trước đó thuộc về bản hợp đồng trị giá 150 triệu USD của tay rapper Jay-Z ký với nhà tổ chức sự kiện âm nhạc Live Nation Entertainment. Lợi nhuận từ hợp đồng trên của Michael Jackson ngoài việc được dùng để trả nợ, còn lại sẽ được chuyển vào tài khoản do anh để lại cho mẹ mình và ba đứa con thừa kế.

Theo HỒNG QUANG (TTO, BBC, Telegraph)