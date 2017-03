Tiễn biệt Quang Lý - người hát tình ca

Phú Quang nói về dự cảm của Quang Lý trước chia xa Phải đến cuối giờ chiều, khi Hà Nội nhập nhoạng về đêm, nhạc sĩ Phú Quang mới dành cho chúng tôi những dòng trao đổi ngắn về sự ra đi đột ngột của nghệ sĩ Quang Lý. “Tôi bị sốc suốt từ sáng đến giờ, nhiều người gọi nhưng không thể nói được gì, chỉ muốn nghẹn đi, không nén được nước mắt” - nhạc sĩ Phú Quang nói. Nhạc sĩ Phú Quang cho hay ông và nghệ sĩ Quang Lý đã biết và chơi với nhau từ rất lâu. “Anh là một người hiền lành, tốt bụng, giọng ca thì rất tài năng nhưng con người lại khiêm tốn, nhã nhặn” - nhạc sĩ Phú Quang nhận xét. Cũng theo nhạc sĩ Phú Quang, điều mà ông day dứt nhất đó là khi nằm xuống, nghệ sĩ Quang Lý vẫn chưa được phong tặng nghệ sĩ nhân dân dù ông xứng đáng được như thế. “Anh ấy còn định làm một cái đĩa than trong đó sẽ hát một số ca khúc của tôi, tôi cũng mời anh ấy tới đây đi hát ba chương trình nữa. Vậy mà…” - nhạc sĩ Phú Quang nghẹn giọng. Người nhạc sĩ đã từng song ca với nghệ sĩ Quang Lý, đã từng gắn bó với nhau cả trong nhạc lẫn đời sống chợt nhớ lại chương trình gần đây của ông mà nghệ sĩ Quang Lý đã hát. “Ừ nhỉ, bình thường anh ấy đã hát hay nhưng hôm đó tự nhiên anh ấy hát hay lắm, như có dự cảm gì đó. Con chim trước khi đi xa cũng thường hót hay hơn. Anh ấy thích đi hát lắm, cứ hễ được hát là vui” - nhạc sĩ hồi tưởng. Khi có một bài tình ca nào ra đời cần chất giọng trầm ấm chạm thấu tim người nghe, người ta lại nghĩ đến Quang Lý, ước gì người hát là Quang Lý. Trưa hôm qua khi hay tin ông mất, nhiều người trẻ có, già có đã cùng ngồi nghe lại những bản tình ca ông đã hát với chất giọng trầm ấm không lẫn vào đâu được. VIẾT THỊNH ______________________________ NSƯT Quang Lý tên thật là Phan Hữu Lý, sinh năm 1949, hưởng thọ 68 tuổi. Ông đột ngột qua đời lúc 9 giờ sáng 1-12-2016 vì cơn đột quỵ nhồi máu cơ tim sau khi đi tập thể dục cùng vợ và trở về nhà riêng tại TP.HCM. Lễ nhập quan diễn ra lúc 17 giờ ngày 1-12, sau đó linh cữu sẽ được di quan đến Nhà tang lễ TP.HCM, số 25 Lê Quý Đôn, quận 3. Lễ động quan lúc 6 giờ 50 ngày 3-12, an táng tại Củ Chi, TP.HCM. Quang Lý là một trong những giọng ca được yêu thích của dòng nhạc trữ tình Việt Nam. Ông đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú do có nhiều đóng góp cho nền âm nhạc Việt Nam. VIẾT THỊNH