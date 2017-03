“Tiên nữ” Triệu Vy giữa muôn hoa

Sau khi sinh con gái đầu lòng, sự nghiệp của “Én nhỏ” ngày càng nở rộ với những thành công đầy ấn tượng. Không chỉ tất bật với các hoạt động quảng cáo, làm gương mặt trang bìa cho nhiều tạp chí nổi tiếng như Marie Claire, Harper’s Bazaar hay Vogue… mà Triệu Vy còn đánh dấu sự trở lại bằng nhiều dự án phim ảnh và ca nhạc.





Mới đây cô đã vinh dự nhận được giải thưởng Ảnh hậu tại LHP Kim Kê – Bách Hoa. Cùng với đó Triệu Vy còn ra mắt người yêu nhạc album mới mang tên We are all great director.