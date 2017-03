(PL)- 20 giờ tối nay (19-6), tại phòng hòa nhạc Nhạc viện TP.HCM, chương trình Tiếng dương cầm hát 2010 (The piano sings 2010) sẽ khai diễn với chủ đề “Piano và các nhạc cụ khác” (Piano and the Rest).

Trong năm 2009, Tiếng dương cầm hát do nghệ sĩ Nguyễn Bách, nhóm The Credo và dàn nhạc Suối Việt từng được tổ chức với mục đích kéo gần công chúng đến với nhạc cổ điển. Năm nay, chương trình tiếp tục với các bản nhạc gắn với dương cầm nhằm nhấn mạnh vai trò không thể thiếu được của dương cầm trong mối quan hệ với các nhạc cụ khác: Adagio trích từ Piano Concerto số 23 (Mozart), Drittes Trio, chương I (Beethoven), Liebestraum (Liszt) Clarinet Ploka… là sự kết hợp dương cầm với cello, vĩ cầm hay clarinet. Chương trình còn có sự góp mặt của nghệ sĩ Quách Tiến Dũng (saxo), nghệ sĩ dương cầm Tim Carson (Úc), Thạch Thái Đỗ Quyên, Hoàng Yến, Thu Thảo… T.QUỲNH