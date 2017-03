Tiết kiệm như Phạm Băng Băng

Phạm Băng Băng và Lý Thần tham gia sự kiện tại Thâm Quyến

Có rất nhiều cách để con người ta tạo nên thương hiệu cho riêng mình. Trong giới giải trí, tạo được thương hiệu tốt thì chẳng nói làm gì nhưng nếu không có thì phải gắng làm cái gì đó khiến người ta nhớ, dở cũng được, tồi tệ cũng được nhưng miễn là phải nhớ. Chẳng hạn: Triệu Vi là diễn xuất, Lưu Diệc Phi là vẻ đẹp , Can Lộ Lộ là người phải lộ ra, phô ra và nói đến Phạm Băng Băng, người ta nghĩ ngay đến hàng hiệu.

Sở dĩ Phạm Băng Băng bị ném đá vì trước đó cô vốn nổi tiếng với quá khứ xa hoa. Theo tiết lộ từ tờ Nam Đô của Trung Quốc, chỉ trong gần hai năm, nữ diễn viên đã mua sắm trên mạng đến 450 triệu NDT (khoảng 1.500 tỉ đồng). Bởi vậy, thông tin một nữ diễn viên giàu có nhất nhì làng giải trí Trung Quốc nhưng chỉ ở trong ngôi nhà rộng 170m suốt 10 năm nay không đổi dường như chỉ là ném đá ao bèo. Và chuyện cô tự nhận mình là người tiết kiệm là hết sức vô lí!



Nữ diễn viên họ Phạm là đại sứ của nhiều thương hiệu nổi tiếng

Nhưng cái sự vô lí đó lại có cái lí của riêng nó. Tiết kiệm chứ không phải là hà tiện. Chẳng hạn: người lương 3 triệu, tháng chỉ dám ăn mấy trăm ngàn, có tháng còn phải ăn mì gói trừ tiền cho con học phí, nhưng người tháng 10 triệu mà cũng phải ăn mì (trừ khi anh ta thích) thì anh ta là kẻ hà tiện.

450 triệu NDT là rất lớn với những người thu nhập bình thường, thậm chí đó là số tiền cả đời họ làm mới dành dụm được. Nhưng so với nữ diễn viên họ Phạm thì khác. Trên sàn chứng khoán chỉ riêng trong năm 2014, Phạm Băng Băng đã nắm giữ 80 triệu NDT cổ phiếu (gần 280 tỷ đồng). Cô kiếm được khoảng 110 triệu NDT nhờ những khoản thu từ việc đóng phim, nhà sản xuất, hay làm người mẫu đại diện cho các thương hiệu, tạp chí nổi tiếng… Trong đó, theo Nam Đô của Trung Quốc, bộ phim đình đám Võ Mị Nương truyền kì 80 tập giúp diễn viên họ Phạm mang về khoản cát-sê 30 triệu NDT (khoảng 103 tỉ đồng). Đó là còn chưa kể các khoản thu khác từ bộ phim mang lại như quảng cáo, phần trăm hoa hồng từ tỉ suất người xem cao... Do đó, 450 triệu NDT nữ diễn viên mua sắm so với số tiền khổng lồ nữ diễn viên họ Phạm kiếm được trong hai năm chỉ giống như hạt cát giữa sa mạc mênh mông.



Bộ phim đình đám Võ Mị Nương truyền kì giúp diễn viên họ Phạm mang về khoản cát-sê 30 triệu NDT (khoảng 103 tỉ đồng).

Tiết kiệm là biết đầu tư xứng đáng

Nhưng tiêu tiền ở đây nghĩa là phải đầu tư xứng đáng. Biết kiếm tiền là phải biết tiêu tiền, tiêu rồi mới kiếm lại được. Chẳng hạn, bạn nghĩ bạn mua đồ khuyến mãi. Bạn hí hửng vì mua được đồ rẻ. Nhưng thực tế, đồ khuyến mãi quá nhiều đến mức bạn vứt đó và chẳng bao giờ nhớ tới. Đến một ngày nhớ ra thì nó đã hỏng mất. Vậy là bạn mua đắt rồi. Đồ không sử dụng được nữa thì dù có rẻ đến đâu cũng chỉ là đồ bỏ đi.

Cũng tương tự như vậy, Phạm Băng Băng chỉ dùng hàng hiệu. Nhưng bù lại những bộ đồ được Phạm Băng Băng khoác lên người sẽ nổi như cồn. Hàng hiệu mang đến cho cô ấy thương hiệu. Cô ấy nhận được rất nhiều hợp đồng quảng cáo. Cô ấy là gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới như Cartier, tóc giả Rebecca, L'Oreal, Nokia, Benz, Milan, Elizabeth,…Tất nhiên, sẽ chẳng có một nhãn hiệu xà bông nhỏ nhỏ nào dám tới nhờ cô ấy làm gương mặt đại diện cả.

Đó là lý do sau 10 năm gắn bó với thể loại phim truyền hình, quay gần 40 bộ phim điện ảnh, cát-xê ban đầu của Phạm Băng Băng chỉ khoảng 200.000 NDT (680 triệu đồng) nhưng hiện giờ đã tăng lên 2 triệu NDT (6,8 tỉ đồng) trở lên.

Và một người bình thường nói: “Tôi sống tiết kiệm” bạn chỉ gật đầu cho qua, chẳng mấy để tâm. Nhưng câu nói của Phạm Băng Băng sẽ thành một bài báo. Bạn sẽ phải lên mạng ngay lập tức hoặc ra ngay sạp báo gần nhà đọc xem cụ thể cô ta nói cái gì. Đấy, cô ấy đâu có mất tiền mua bài PR quảng bá cho mình. Đó là cái giá của “tiết kiệm”.

Cuối cùng tôi sẽ kể cho bạn nghe 1 câu chuyện. Tôi có hai người bạn, họ mới ra trường, một người có thu nhập 5 triệu và 1 người có thu nhập 7 triệu. Người có thu nhập ít hơn kể với tôi rằng, cô ấy thuê một căn nhà nhỏ, hơi xa chỗ đi làm chút nhưng đặc biệt yên tĩnh và giá rẻ hơn rất nhiều. Mỗi tháng sau khi trừ đi tiền thuê trọ, điện nước, …cô ấy còn dư 2 triệu để tiết kiệm. Người có thu nhập cao hơn lại kể với tôi rằng, mỗi tháng cô ấy tiêu hết 5 triệu, cô ấy thuê một phòng trọ gần chỗ làm, đắt hơn nhưng bù lại cô ấy chẳng tốn mấy tiền xăng xe đi lại, cô ấy không bị trừ tiền thưởng vì lỗi đến muộn, có thể ngủ nướng thêm một chút vào buổi sáng, chẳng phải chịu cảnh kẹt xe… và tất nhiên cô ấy cũng để dành được 2 triệu nhưng để về cho bố mẹ.

Theo bạn, trong hai người ai là người tiết kiệm hơn? Là người có thu nhập ít hơn? Không hẳn. Tôi nghĩ tiết kiệm ở đây không phải là người khác đáng giá bạn ra sao mà là cảm nhận của chính bản thân mình. Chỉ cần bạn biết mình chi tiêu tiết kiệm, vậy là đủ.