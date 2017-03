Tiết lộ gây sốc về quá khứ lẳng lơ của Angelina Jolie

Jenny Paul là tác giả cuốn sách sắp ra mắt Brad Pitt and Angelina Jolie: The True Story (Brad Pitt và Angelina Jolie: Câu chuyện có thật). Trong đó, bà hé lộ nhiều chuyện, khiến Hollywood, dù đã biết đến quá khứ hoang dại của Angelina, cũng không khỏi ngỡ ngàng.

Angelina được đánh giá là người sở hữu vẻ đẹp quyến rũ đàn ông. Ảnh: Stars.

Trong thời gian thực hiện cuốn sách, Paul đã gặp gỡ những người từng quen biết Angelina như Texas Terri - tình cũ của Angelina và Bill Day - bạn trai của bà Marcheline Bertrand (mẹ Angelina), người từng qua đêm với cô khiến quan hệ giữa hai mẹ con họ đứt đoạn suốt một thời gian dài.

Trong một đoạn trích cuốn sách đăng trên tạp chí Life&Style, Jenny Paul cho biết, Angelina từng có quan hệ thắm thiết với thủ lĩnh ban nhạc Rolling Stone Mick Jagger. Tác giả khẳng định, nữ diễn viên lên giường cùng danh ca vào khoảng năm 1997, khi cô được mời xuất hiện trong video clip Anybody Seen My Baby của Rolling Stones.

Lúc bấy giờ, Angelina, 21 tuổi, đã kết hôn cùng người chồng đầu tiên Johnny Lee Miller, còn Jagger, 51 tuổi, đang sống cùng vợ là người mẫu Jerry Hall. Đến tháng 3/2003, Angelina bị bắt gặp vào phòng của Jagger ở khách sạn Oriental, Bangkok, Thái Lan.

Còn nhiều góc khuất sau cuộc tình Angie - Brad. Ảnh: Tele.

Ngoài ra, Jenny Paul còn cho rằng, trong khoảng cuối 2004, đầu 2005, Angelina là trung tâm của một quan hệ tay tư. Cô hẹn hò với chồng cũ Johnny Lee Miller, qua đêm cùng Ralph Fiennes và bắt đầu cuộc tình với Brad Pitt.

Paul khẳng định, Angelina và Brad đã đến với nhau trước khi nam tài tử chia tay với vợ - Jennifer Aniston.

“Vài tuần trước khi quay Mr. & Mrs. Smith, Brad nói với Angelina rằng, cuộc hôn nhân của anh với Jen sắp kết thúc. Họ chỉ còn chờ thời điểm thích hợp để ly hôn", Paul nói.

Họ mong muốn có nhiều con hơn nữa. Ảnh: Tele.

Theo cuốn sách,cặp uyên ương dự tính sẽ có tới 13 đứa con, cả con nuôi lẫn con đẻ.

Sự ra mắt của cuốn sách Brad Pitt and Angelina Jolie: The True Story là sự kiện mới nhất liên quan đến cuộc sống của cặp tình nhân nổi tiếng nhất Hollywood. Tính xác thực của tác phẩm chưa được xác minh, nhưng lối sống này của Angelina dường như phù hợp với quan điểm cô phát biểu trên báo chí gần đây. Người đẹp chia sẻ, chuyện một vợ một chồng hoàn toàn không quan trọng với cô. Cô và Brad không bao giờ cấm đoán hay ràng buộc sự tự do của nhau.

Theo VNE