Tiết lộ lý do Thành Long đóng phim cấp ba

Ra rạp ngày 8/2/1975, Hoa phi mãn thành xuân (All in the Family) là một bộ phim hài cổ trang nhưng vì có cảnh nóng của nam diễn viên trẻ Vương Nguyên Long với nữ minh tinh gợi cảm Mễ Lan nên được xếp loại "cấm trẻ em dưới 16 tuổi" vì lúc ấy chưa gọi là phim cấp ba.

Cảnh nóng của Thành Long trong phim.

Cách đây không lâu, những tấm ảnh cắt từ phim này được tung lên mạng khiến nhiều người ngỡ ngàng vì gương mặt chàng diễn viên Vương Nguyên Long rất giống Thành Long. Ban đầu, người ta cho rằng có thể là "người giống người" vì trong sự nghiệp của mình, Thành Long chưa bao giờ sử dụng nghệ danh Vương Nguyên Long. Trước đó, xuất hiện với một vai phụ trong phim Kim Bình song diễm của đạo diễn Lý Hàn Tường, Thành Long dùng nghệ danh Trần Nguyên Long. Ở Trung Quốc cũng có một Vương Nguyên Long khá nổi tiếng nhưng đã qua đời năm 1959 nên không thể "sống lại" đóng Hoa phi mãn thành xuân. Vậy Vương Nguyên Long là ai?

Khi đem chuyện này hỏi Thành Long, anh thẳng thắn thừa nhận diễn viên trong phim là mình, do sơ suất nên người ta đã ghi nhầm là Vương Nguyên Long. Siêu sao võ thuật chia sẻ, đó là một trong những bộ phim đầu tiên anh "xuất đầu lộ diện", bởi trước đó toàn đóng thế cho người khác. Vai diễn của anh chỉ là nhân vật phụ, tên Tiểu Đường - chàng phu xe nghèo bị một phụ nữ đã có chồng quyến rũ, giữa hai người đã có một cuộc tình vụng trộm.

Hỏi vì sao lại nhận lời tham gia những cảnh nóng này, Thành Long cho biết: "Tôi cần tiền vì khi ấy mới vào nghề, cuộc sống vất vả, người ta mời thì tôi đóng". Rồi anh tâm sự, diễn viên thế thân không chỉ đóng thay diễn viên chính những cảnh võ thuật, nguy hiểm mà còn phải tham gia nhiều vai diễn khác như cướp, yêu râu xanh… nhưng vì không quay cận mặt nên khán giả không nhìn thấy. Thành Long thừa nhận, những pha diễn với nữ diễn viên Mễ Lan đúng là nóng ở thời điểm đó nhưng vẫn rất "hiền" so với những cảnh giường chiếu hiện nay.

Theo Infonet