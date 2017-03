Tiết lộ những điều ít biết về NS Hoàng Hiệp

Với chủ đề xuyên suốt là những cảm xúc về tình yêu quê hương, đôi lứa trong suốt cuộc đời sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Hiệp, khán giả sẽ có cơ hội nghe lại những bài ca đi cùng năm tháng, từng làm nên tên tuổi tác giả như như: Trường Sơn đông Trường Sơn Tây, Cô gái vót chông, Câu hò bên bờ Hiền Lương, Cô gái vót chông, Ngọn đèn đứng gác...

Nhạc sĩ Hoàng Hiệp.

Một trong những nét mới của chương trình chân dung số 8 “Hoàng Hiệp - Nơi gặp gỡ tình yêu” so với các chương trình trước - là sẽ xuất hiện những ca sĩ mới so với se-ri chân dung các tác giả trước. Đó là các giọng ca như Ánh Tuyết, Thanh Thúy, Cao Minh, Đức Tuấn… Đồng thời, những ca khúc trong chương trình được kết hợp với nhiều câu chuyện nhỏ, nhân vật ngoài cuộc sống, cùng các tư liệu lịch sử, và hình ảnh mới nhất của nhạc sĩ Hoàng Hiệp qua các phóng sự, do nhóm phóng viên kênh VTC HD1 thực hiện ở Hà Nội và TP.HCM trong tháng 12/2009.

Các phóng sự này sẽ tiết lộ những điều ít người biết về người nhạc sĩ tài danh. Đó là nhiều chi tiết cảm động về mối tình sâu sắc ông dành cho vợ - một người con gái Hà Nội qua ca khúc Nhớ về Hà Nội. Đó còn là những "nguyên cớ" ít ai biết khi viết nên những tác phẩm nổi tiếng: Trở về dòng sông tuổi thơ, Em vẫn đợi anh về, Lá đỏ, Câu hò bên bờ Hiền Lương.

Có thể nói, những ca khúc của Hoàng Hiệp nhẹ nhàng thấm sâu vào tâm thức của người yêu nhạc bởi sức hút kỳ diệu của ngôn từ, bởi sự sẻ chia đồng điệu cảm xúc giữa mọi người, hay nói đơn giản hơn là bởi giai điệu ấy, lời ca ấy đã nói hộ lòng chúng ta những xúc cảm về cái đẹp, về những không gian thân quen hay một giai đoạn lịch sử thăng trầm. Đó là những gì khái quát nhất để nói về âm nhạc của người nhạc sỹ tài danh Hoàng Hiệp.

Đêm nhạc do Công ty Truyền hình Di động VTC và Ánh Tuyết Band tổ chức, sẽ được phát sóng trên kênh VTC HD1 vào 20h ngày 29-12.

Theo Văn Trinh (VTC)