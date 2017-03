Tiết lộ về số tiền mừng cưới vợ chồng Tăng Thanh Hà

Ông Jonathan Hạnh Nguyễn cho biết, trước và sau đám cưới, vợ chồng ông đã trao đổi rất chân tình với Louis và Hà những điều họ mong muốn sau khi về làm dâu nhà họ Nguyễn.



Vợ chồng ông Jonathan Hạnh Nguyễn cùng các con trong lễ rước dâu.

Cả nhà làm việc cho tập đoàn của vợ chồng ông Nguyễn



Theo đó, Hà có thể tiếp tục sống theo ý thích của cô nhưng thời gian dành cho showbiz thì nên hạn chế, chỉ chiếm một phần nhỏ thời gian, còn phần lớn thời gian là dành cho gia đình. Cả gia đình này đều là doanh nhân.



Sau ngày cưới, tạm thời vợ chồng Louis đang ở cùng gia đình ông Hạnh tại căn biệt thự sang trọng trên đường Nguyễn Văn Hưởng Q.2. Còn sau đó, khi căn biệt thự riêng mà vợ chồng ông tặng 2 vợ chồng trẻ cũng ở phường Thảo Điền, Q.2 xây dựng xong, họ sẽ dọn về đó sống.



Trái với nhiều gia đình chồng khác khi có con dâu chỉ hối mong sớm có cháu nội, thì ông Hạnh lại khá thoải mái về chuyện này, ông chia sẻ: "Tôi nghĩ cả Louis và Hà đều còn trẻ, cũng cần có thời gian tận hưởng hạnh phúc của tuổi trẻ, đôi lứa, vài năm nữa có con cũng chưa muộn".



Hiện, cả 3 cậu con trai của ông Jonathan Hạnh Nguyễn đều làm việc tại Tập đoàn IPP. Henry phụ trách các công ty ở nước ngoài, còn Louis và Philips phụ trách các công ty tại Việt Nam. Dù sống chung cùng các con chồng nhưng bà "mẹ kế" Thủy Tiên rất được lòng các con.



Ông Hạnh dí dỏm: "Tuy những người trong gia đình hiện đang nắm giữ các vị trí chủ chốt trong công ty nhưng mọi việc đều rất êm thấm, quyền hành được phân chia rõ ràng với sự điều hành của "tổng tư lệnh" Lê Hồng Thủy Tiên". Hiện bà Tiên đang giữ vị trí Tổng giám đốc Tập đoàn IPP. Ngoài 6 người con riêng (3 trai, 3 gái) của ông Hạnh từ cuộc hôn nhân trước, ông và bà Tiên có 2 con chung, 1 gái (16 tuổi) và 1 trai (14 tuổi).



Theo chia sẻ của ông Hạnh, sở dĩ trong đám cưới của Louis và Hà có quy định các phóng viên không được tác nghiệp không phải vì muốn gây khó dễ gì đối với giới truyền thông mà vì cả hai bên gia đình đều thống nhất tổ chức một đám cưới sang trọng và kín đáo. Tuy nhiên, vì Tăng Thanh Hà là một diễn viên được nhiều người yêu mến, bản thân bà xã Lê Hồng Thủy Tiên của ông cũng là nữ diễn viên nổi tiếng một thời nên không tránh được sự "chăm sóc" nhiệt tình của báo chí.



Tiền mừng cưới là 3 tỷ đồng



Đây là thông tin doanh nhân Việt kiều Jonathan Hạnh Nguyễn, ba chồng của Tăng Thanh Hà đã tiết lộ riêng với chúng tôi sau ngày cưới cậu con trai thứ 2 tại "tổng hành dinh" của Tập đoàn IPP. Cuộc gặp mặt này dự định có cả sự hiện diện của Louis Nguyễn nhưng do đang ở sân bay tiễn đoàn khách dự đám cưới từ Mỹ sang về nước nên Louis đã cáo lỗi về không kịp.



Phần lớn số tiền mừng cưới 3 tỷ đồng sẽ được trao tặng cho Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam do Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan làm chủ tịch để đưa vào chương trình "Em không phải bỏ học" mà Tập đoàn IPP đã đồng hành suốt mấy năm qua. Còn một phần sẽ được đóng góp cho chương trình xây dựng trường học ở Trường Sa do nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa làm chủ tịch.