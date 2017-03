Tiểu thương tranh tài

Chị Phượng, tiểu thương chợ Hiệp Thành (Q.12), giới thiệu nước xả vải cho khách hàng (diễn viên Cát Tường - phải) trong cuộc thi Người bán hàng số 1 -Ảnh: Nguyễn Lộc



Theo LINH ĐOAN



Đó là một tình huống được đưa ra trong vòng thi Xử lý tình huống của game show Người bán hàng số 1 do Hội Doanh nghiệp hàng VN chất lượng cao thực hiện. Đây được xem là game show đầu tiên dành riêng cho các tiểu thương tại các chợ truyền thống trên cả nước. Người bán hàng số 1 đang được phát sóng lúc 11g10 thứ bảy hằng tuần trên HTV9 và phát lại vào 16g40 thứ năm hằng tuần trên HTV7. Số đầu tiên phát vào tháng 8-2012.Với mục tiêu tạo sân chơi lành mạnh, nâng cao kỹ năng, trình độ bán hàng cho các tiểu thương, xây dựng hình ảnh người bán hàng yêu nghề với các kỹ năng hiện đại, thân thiện, vòng thi thứ ba Kỹ năng xử lý tình huống (bên cạnh các vòng thi Thi tài năng, Quầy hàng đẹp, Hiểu về hàng Việt) được cả thí sinh lẫn khán giả quan tâm vì tính chất thú vị.Ở vòng thi này, một khách mời nghệ sĩ sẽ đóng vai khách hàng khó tính đi mua hàng và bắt đầu hạch sách người bán, thậm chí có thể làm họ nổi đóa để... lộ nhược điểm!Sau mỗi vòng thi của các thí sinh, sẽ có một ban giám khảo nhận xét, góp ý và gợi mở để nâng cao kỹ năng, xử lý tình huống của người bán hàng.Với tình huống cây đấm lưng bị gãy ở trên, lời khuyên là phải kiểm tra xem có đúng hàng mà mình bán ra hay không, lỗi do khâu kỹ thuật sản phẩm có vấn đề hay do người sử dụng. Nghệ sĩ Trung Dân - thành viên ban giám khảo, tỏ ra hào hứng với chương trình: “Với tôi, đây là chương trình có ý nghĩa dành cho các tiểu thương (không phải “đại thương”), giúp họ có thêm nhiều kinh nghiệm bán hàng, tạo niềm tin cho khách hàng, đồng thời cũng là kênh quan trọng để quảng bá hàng Việt.Từ khi chương trình phát sóng, đi đến nhiều chợ tôi đã nghe các tiểu thương bàn tán sôi nổi về những tình huống trong phần thi Kỹ năng xử lý tình huống. Tiếc là do kinh phí còn khó khăn, không có tài trợ chính mà chỉ là sự hỗ trợ từ các doanh nghiệp Việt nên cũng còn những mặt hạn chế, chưa có một đạo diễn thực thụ giúp chương trình có một diện mạo hấp dẫn thu hút người xem hơn!”.