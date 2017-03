Tìm thấy bản in tập hợp các tác phẩm của Shakespeare

Bản in được tìm thấy sau khi có một người đàn ông đem nó đến thư viện Folger Shakespeare ở Washington, D.C nhờ thẩm định, và thư viện đã phát hiện đây chính là một trong bảy bản in và các bản thảo viết tay bị mất tháng 12-1998 tại thư viện Trường đại học Durham. Trong đó, có một bản in năm 1815 tác phẩm Beowulf và hai tác phẩm của học giả Aelfric được in năm 1566 và 1709, một bản thảo viết tay chưa hoàn thành tập hợp những bài thơ của Geoffrey Chaucer...

Người đàn ông bị cảnh sát Anh thẩm vấn khai ông là một doanh nhân quốc tế, đã mua cuốn sách này từ Cuba.

Hiện cuốn sách đang được bảo quản ở thư viện Folger - một trong những trung tâm hàng đầu thế giới nghiên cứu về Shakespeare. Hiệu trưởng danh dự Trường đại học Durham và cũng là một nhà văn Mỹ - Bill Bryson - nói ông rất vui mừng khi nhận được thông tin tìm lại được cuốn sách này.

First Folio là tuyển tập các vở kịch của Shakespeares xuất bản từ năm 1623 và bản in này được định giá tới 30 triệu USD. First Folio chỉ in 750 bản và hiện chỉ có 40 bản còn tồn tại.