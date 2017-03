Tìm thấy thi thể diễn viên đóng phim James Bond dưới vách đá

Nam diễn viên phim James Bond Paul Bhattacharjee - Ảnh: Mirror



Theo BÌNH MINH (TTO)



Bạn bè và gia đình nói mất liên lạc với Paul Bhattacharjee sau khi ông rời buổi diễn tập ở nhà hát Royal Court vào đêm thứ tư tuần trước. Cũng trong đêm đó, ông có gửi một tin nhắn cho bạn gái và sau đó bặt vô âm tín.Hôm 17-7, cảnh sát Anh tuyên bố thi thể mà họ phát hiện vào ngày 12-7 ở East Sussex chính là cựu diễn viên phim James Bond. Họ cũng kết luận cái chết của Bhattacharjee không có gì bất thường.Trong suốt thời gian nam diễn viên 53 tuổi mất tích, hàng trăm người đã giúp tìm kiếm ông bằng cách gửi đi thông báo trên trang Twitter. Giờ đây, mạng xã hội này lại dậy sóng vì những lời chia buồn trước cái chết của Bhattacharjee.“Thật buồn khi nghe tin Bhattacharjee qua đời. Xin chia buồn cùng gia đình anh” - diễn viên Adil Ray tweet. Nhạc sĩ Nitin Sawhney cũng viết: “Họ đã tìm thấy xác Paul. Anh là nguồn cảm hứng, là người bạn tốt của tôi. Tôi cảm thấy bị sốc khi nghe tin này".Phần lớn những lời chia sẻ trên Twitter đều ca ngợi Bhattacharjee là một diễn viên tài năng, một huyền thoại đã có nhiều đóng góp to lớn cho nghệ thuật. Bên cạnh đó, ông còn là một người rất thân thiện và dễ chịu. Cái chết của ông khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối.Bhattacharjee thủ một vai diễn trong tập Casino Royale (Sòng bạc hoàng gia) của loạt phim James Bond. Bên cạnh đóng phim điện ảnh và truyền hình, Paul Bhattacharjee còn thử sức ở các vở kịch. Ông tham gia các phim The Best Exotic Marigold Hotel, White Teeth hay Dirty Pretty Things...