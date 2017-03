Tìm thí sinh thi hoa hậu: Căng thẳng!

Năm ứng viên sáng giá cho hai cuộc thi hoa hậu

Hoa hậu Việt Nam 2010 Đặng Thị Ngọc Hân: Cô có vẻ đẹp mang nét phúc hậu, vốn rất được ban giám khảo các cuộc thi Hoa hậu Thế giới ưa chuộng. Cô có phát ngôn - ứng xử xã hội luôn chừng mực và ăn mặc luôn chỉn chu khi xuất hiện trước đám đông. Nhược điểm, Ngọc Hân không gây được sự tỏa sáng rực rỡ khi xuất hiện.

Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 Lưu Thị Diễm Hương: Cô có vẻ đẹp châu Á rạng ngời, có khả năng làm nổi trong đám đông, có kinh nghiệm tham gia cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2010. Nhược điểm, Diễm Hương chưa chinh phục hoàn toàn công chúng, về phong thái ứng xử còn chưa chững chạc và phông nền kiến thức còn chưa sắc sảo.

Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2010 Vũ Hoàng My: Cô sở hữu vẻ đẹp hiện đại, tươi trẻ, phong thái sang trọng, giao tiếp tự tin dễ chinh phục đám đông, vốn ngoại ngữ khá. Nhược điểm, Hoàng My được cho là thiếu duyên, thiếu may mắn vào phút cuối. Cô ứng xử không tốt lắm trong giờ phút quyết định việc đăng quang ở cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010 so với khả năng cô đã thể hiện tốt trong suốt cuộc thi.

Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2010 Đặng Thùy Trang: Thùy Trang có vẻ đẹp dịu dàng phù hợp với tiêu chí của cuộc thi Hoa hậu Thế giới. Tuy nhiên, cô được cho là không có phong thái giao tiếp tốt trong đám đông để gây được sự chú ý.

Á hậu 2 Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 Victoria Thúy Vy: Cô có lợi thế tiếng Anh trôi chảy và có sự hồn nhiên, tươi trẻ để chiếm được cảm tình của người khác trong giao tiếp và ứng xử. Thúy Vy vừa nhập quốc tịch Việt Nam, song dư luận lại e ngại cô ít có vốn văn hóa Việt để đại diện Việt Nam ra thế giới.