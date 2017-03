Timothy Linh Bùi trở về Việt Nam làm phim

Timothy Linh Bùi là người đồng sản xuất và viết kịch bản cho bộ phim Three Season (Ba mùa) từng đoạt ba giải tại Liên hoan phim Sundance 1999. Anh cũng là nhà sản xuất, đạo diễn cho nhiều bộ phim: Inside Out, The Owl And The Sparrow, Powder Blue…

Âm mưu giày gót nhọn là câu chuyện kể về một nhà thiết kế tại kinh đô thời trang New York. Anne rất thông minh, nhanh nhẹn và luôn tự hào về kế hoạch lập trước cho chính cuộc đời của cô. Nhưng cuộc sống luôn là những chuỗi ngày đầy bất ngờ... Phim do đạo diễn Hàm Trần thực hiện, sẽ được quay tại Mỹ và Việt Nam.

Chính thức khởi quay từ tháng 1-2013, phim dự kiến phát hành vào mùa phim hè 2013.

Q.TRANG