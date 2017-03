"Tình một đêm" trên màn ảnh Hoa, Hàn

1. Barbie xứ Hàn Han Chae Young từng trải nghiệm "tình một đêm" trên màn ảnh với mỹ nam xứ Đài Lam Chính Long trong bộ phim Trung Quốc A Big Deal. Trong phim, hai diễn viên này đã có một đêm nồng nàn, say đắm bên nhau. Cũng sau "tình một đêm", chàng và nàng vội vàng quyết định kết hôn.

2. Lâm Chí Linh

Trong bộ phim Love on Credit, Lâm Chí Linh đồng thời thể hiện hai vai diễn Hiểu Đồng và Hiểu Thanh - hai chị em song sinh với ngoại hình giống nhau như hai giọt nước nhưng tính cách lại khác nhau một trời một vực. Cô chị Hiểu Hồng sắc sảo, sành điệu, quyến rũ và luôn tôn thờ vật chất. Cô cho rằng tiền bạc có thể mang lại cho người ta tất cả và thậm chí có thể bù đắp vết thương lòng. Trong khi đó, cô em Hiểu Thanh là người giản dị, thuần khiết, trong sáng và tốt bụng. Cô luôn quan tâm tới mọi người xung quanh và theo đuổi tình yêu chung thủy.

Với quan niệm tôn sùng tiền bạc, Hiểu Hồng dễ dàng nhận lời "lên giường" với đàn ông. Chính vì vậy, chẳng có gì lạ khi cô nàng có "tình một đêm" với chàng đại gia mới quen biết. Phân cảnh này đánh dấu lần đầu tiên Lâm Chí Linh diễn cảnh "tình một đêm" trên màn ảnh.

3. Can Đình Đình

Người đẹp Can Đình Đình mới đây cũng có phân cảnh "tình một đêm" trên màn ảnh nhỏ qua bộ phim Thâm cung điệp ảnh. Tuy nhiên, cảnh quay này không những không thu hút khán giả mà còn bị cư dân mạng "ném đá" nhiệt tình bởi theo họ, bộ phim đã đi ngược quy chuẩn đạo đức khi để hai anh em cùng cha khác mẹ chung chăn gối.

Trong cảnh quay đó, Dĩ Đơn cách cách (Can Đình Đình) sau khi uống rượu say đã vào nhầm phòng của hoàng đế. Lát sau, nhà vua cũng về phòng trong tình trạng say rượu và đã có đêm ân ái với Dĩ Đơn.

4. Kim Sun Ah và Lee Jang Woo

Vào vai Hwang Ji An - một nhà thiết kế giày nổi tiếng trong I Do, I Do, Kim Sun Ah khiến khán giả bất ngờ với tạo hình trẻ trung, quyến rũ và xinh đẹp. Không chỉ thế, nhân vật Hwang Ji An còn có "tình một đêm" lãng mạn với "phi công trẻ" Park Tae Kang (Lee Jang Woo) - một nhân viên mới trong công ty của cô nàng. Chính điều này đã dẫn đến nhiều tình huống "dở khóc, dở cười" cho Ji An và Tae Kang.



Theo Nhược Anh (2Sao/TH)