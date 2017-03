“Tình yêu” chiến thắng LHP Cannes 65

Một số giải thưởng chính của LHP Cannes lần thứ 65 năm 2012:



Giải thưởng lớn: Reality (đạo diễn Matteo Garrone)

Giải thưởng dành cho Đạo diễn xuất sắc nhất: Carlos Reygadas - phim Post Tenebras Lux

Giải thưởng dành cho Kịch bản xuất sắc nhất: Cristian Mungiu - phim Beyond the Hills

Giải thưởng dành cho Nữ diễn viên xuất sắc nhất: Cristina Flutur và Cosmina Stratan - phim Beyond the Hills

Giải thưởng của Hội đồng giám khảo: The Angel’s Share (đạo diễn Ken Loach)

Cành cọ vàng dành cho Phim ngắn xuất sắc nhất: Silent (đạo diễn L. Rezan Yesilbas)

Giải Camera Vàng thuộc về Benh Zeitlin với phim Beasts of the Southern wild.

