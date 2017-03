Tình yêu có những lý lẽ riêng

Cũng chính vì đã phải “gánh hết vận hạn, những gì bất thường, rủi do nhất trong cuộc sống” nên chị luôn mong con gái mình sẽ thành đạt chuyện tình cảm. Nhưng chị không sợ hãi khi con gái bước vào yêu.

- Sau khi chị và nhạc sĩ Quốc Trung chia tay nhau, ai là người chăm sóc các con? Nghe nói các con chị đều ở với ông bà nội?

- Tôi nghĩ rằng cuộc sống hiện đại bây giờ với bao nhiêu những vấn đề cứ chòng chất bộn bề cả lên, thì rạn nứt trong gia đình cũng là điều bình thường. Hơn nữa, đây lại là sự va chạm giữa những người làm nghệ thuật. Nhưng chúng tôi đã vui vẻ chia tay nhau rồi và bây giờ thì quan trọng nhất là đối xử cho có văn hóa với nhau chứ không nên tính tới chuyện ai nuôi ai. Chúng tôi giờ là bạn bè, mà lúc là vợ chồng thì còn hờn ghen, giận dỗi chứ bạn bè thì lại chia sẻ được với nhau nhiều thứ. Thế nên có thể đồng sức đồng lòng cùng nhau lo cho các con.

- Nghệ sĩ thường phải đánh đổi chuyện riêng tư để cống hiến hết mình cho công việc.Vì thế, con cái của họ thiệt thòi, khó nhận được sự chăm sóc tận tâm từ cha mẹ?

- Bên trong mỗi người thì đều chất chứa những suy nghĩ và tình cảm dành cho con. Tôi cũng sống cho con rất nhiều. Quan niệm của tôi là luôn nghĩ rẳng mình phải sống sao cho có thể mang lại niềm vui cho cha mẹ và sự tự hào cho con cái.

Tôi đã luôn cố gắng để trở thành người mẹ thật bình thường bên con mình. Nhưng tất nhiên là đời sống của một người nghệ sĩ có rất nhiều bất ổn nên không thể lúc nào cũng gắn bó chăm sóc từng ly từng tí như những người mẹ bình thường và những đứa con trong các gia đình khác được.

Tôi cũng biết là nhiều lúc mình đã để con phải thiệt thòi, nhưng quan trọng nhất là tôi đã nhìn nhận được điều đó và luôn có ý thức cố gắng làm tất cả những gì tốt nhất có thể làm được cho con mình. Cha mẹ nào cũng có lúc sai trái chứ không phải chỉ có trẻ con mới phạm lỗi. Thế nên không thể răn dạy bằng lời nói được. Con cái sẽ nhìn vào những việc cha mẹ làm để học hỏi và noi theo. Y như nhìn vào gương sẽ thấy những hình ảnh của chính mình phản chiếu trong đó. Nếu người lớn sống không tốt thì con trẻ khó có thể thành người. Những lúc có thể gần gũi được thì tôi chăm sóc cho các con từ những việc cụ thể nhất và nói với con những câu chuyện giản dị về đời sống.

Như kinh nghiệm của tôi đã được bố mẹ tôi dạy dỗ hồi còn bé cũng thế, các cụ chả giáo huấn gì nhưng cứ nhìn vào những việc các cụ làm thì chị em tôi tự lớn khôn. Con cái không bao giờ muốn nghe những lời rườm rà giáo điều trống rỗng của cha mẹ. Trẻ con bây giờ nhận thức nhanh hơn cả ngày xưa nữa. Cho nên dạy con không cần phải nói nhiều. Chỉ cần phải cố gắng để có những thành công và bọn trẻ sẽ nhìn vào tấm gương đó mà phấn đấu.

Đặc biệt là không ép trẻ con theo khuôn mẫu của chính mình và tạo điều kiện tối đa cho chúng phát huy hết năng lực bản thân thì trẻ mới có thể tỏa sáng được, như các nhà chuyên môn đã nói rằng mỗi đứa trẻ đều là một thiên tài.

- Câu nói nào chị thường nói với con để khuyến khích chúng?

- “Mẹ tin là con làm được, nếu con yêu thích. Hãy phát hiện ra năng lượng của mình”.

-Nghĩ thoáng và làm thoáng, chị có khi nào sợ mình đã hơi “lỏng tay” không theo sát các con? Ngoài xã hội bây giờ, người ta nói cứ thả con ra là…mất. Cho đến tuổi này, sau những thành công và đổ vỡ, nhìn nhận lại, chị có thấy mình đã được cha mẹ “thả lỏng” quá nên phải tự mình định hình phong cách sống và cá tính ?

- Tôi luôn tin tưởng ở các con mình và đồng hành với chúng theo kiểu như những người bạn, có thể tâm sự, chia sẻ, khuyên giải…nên không sợ đã “lỏng” hay suốt ngày lo đi “buộc chặt” lại. Cũng như kinh nghiệm rút ra từ cuộc sóng của tôi là mình hoàn toàn có thể tự chủ và làm được nhiều điều.

Nếu bạn hai mươi tuổi, khó ai tin bạn, dù bạn có ý tưởng sáng tạo hay thông minh đến mấy. Có khi mọi người còn bảo bạn là hoang tưởng ấy chứ. Nhưng bạn ba nhăm tuổi thì điều bạn nói dễ nghe hơn nhiều, sẽ có cả một đám đông sẵn sàng đi theo bạn và ủng hộ bạn. Vậy, tại sao không học cách nhìn thấy những điều đúng đắn trong những con người tuổi hai mươi? Tại sao lại không tin tưởng ở những phẩm chất tốt đẹp của con mình và tìm cách tôn nó lên cao hơn nữa mà cứ nghi kị và cấm đoán?

Nhưng tôi hiểu rằng không phải tôi lúc nào cũng đúng, con đường còn dài quá, tất cả mọi thứ mới chỉ đang là thử nghiệm của tôi thôi. Và không phải tôi không có lỗi với các con, do những áp lực của cuộc sống, của công việc, nhiều khi cái mình muốn là tốt nhưng chưa chắc mình đã làm được thật sự như thế.

Cũng có thể cho đến giờ tôi vẫn không nhìn ra hết được mọi thứ, nhưng nhìn lại quá khứ tôi nghĩ bố mẹ tôi cũng rất nghiêm với các con chứ không thả lỏng đâu. Hơn nữa, đối với những đứa con cá tính, thì bố mẹ phải rất thận trọng và nên có sự linh hoạt đúng lúc đúng chỗ. Nếu cứ áp đặt một cách cứng nhắc thì có thể chính bố mẹ lại làm thui chột đi một số tài năng của con cái. Trong sự thành công của tôi bây giờ chắc chắn có những phương pháp đúng đắn mà bố mẹ tôi đã lựa chọn.

-Con trai thì có thể học được nhiều từ bố nhưng con gái thì cần mẹ vô cùng. Nếu nói điều quan trọng nhất của một phụ nữ với cô con gái mười ba tuổi chuẩn bị bước vào thế giới của người lớn, chị sẽ nói gì?

- Tôi sẽ nói rằng con hãy cố gắng để mang lai sự tự hào cho cha mẹ và ông bà, đừng phụ công ông bà đã chăm sóc dạy con chơi đàn. Nói như thế có vẻ hơi giáo điều nhưng vẫn phải nói với con để nó hiểu thành công của nó chính là niềm hạnh phúc và sự mong đợi của cha mẹ ông bà. Lứa tuổi này là lúc đang biến động nhiều lắm, biến chuyển từ trẻ con sang người lớn, từ bé gái sang thiếu nữ, ảnh hưởng nhiều đến quá trình hình thành người phụ nữ sau này. Tôi rất tiếc là không có nhiều thời gian hơn để được ở bên con.

- Thế còn cô con gái 21 tuổi. Chị mong con sau này lấy được người chồng như thế nào?

- Là cha mẹ thì ai cũng mong muốn con mình được hạnh phúc nhưng tôi nghĩ rằng cái duyên cái phận đến với mỗi con người không đơn giản đâu. Nó cần sự nỗ lực của cả hai phía và cần thêm một chút may mắn nữa. Những điều bất thường nhất, rủi do nhất trong cuộc sống thì tôi đã gánh cho các con rồi. Nên tôi hi vọng các con mình sẽ tìm được người đàn ông đích thực và được hạnh phúc như nhưng người phụ nữ bình thường khác.

Còn hình dáng như thế nào, giàu hay nghèo, trí thức hay thợ thuyền thì khó nói lắm. Điều đó phụ thuộc vào cảm nhận của con gái tôi chứ. Miễn là con cảm thấy hạnh phúc thì mẹ sẽ cho con rồi.

Tôi cũng mong con trai mình sẽ học được nhiều từ bố chúng và cũng thành công trong cuộc sống, với bản lĩnh, sự mạnh mẽ và bền bỉ để đi những chặng đường dài.

- Chị có cảm thấy sợ hãi khi con gái bắt đầu bước vào yêu hoặc có cảm thấy run sợ khi lần đầu thấy con đi cạnh bạn trai?

- Có những bậc phụ huynh cảm thấy thế à? Tôi thì luôn tin con gái mình hiểu điều nó cần và không lo lắng như thế. Tôi nghĩ tình yêu làm cho con người đẹp lên rất nhiều chứ. Nếu thực sự là tình yêu chân thực thì nó sẽ kích thích sự phát triển. Tôi vẫn tin là có những người đàn ông thực sự hiểu giá trị của người con gái bên cạnh mình.

- Nhưng đàn ông tốt thời nay hiếm lắm? Chị có sợ một ngày nào đó sẽ phải chứng kiến khuôn mặt rầu rĩ của con gái khi gặp mắc mớ trong chuyện tình cảm?

- Trong cuộc sống không có ai tự dưng thương mình, yêu mình, mến mộ mình đâu. Phải nỗ lực thôi, nỗ lực nhiều lắm mới có một kết quả nào đó. Tôi luôn nói với con gái, phải sống làm sao để cho người đàn ông đi bện cạnh đời mình có thể yêu và tôn trọng mình. Đó là điều khó nhưng không thể không làm vì xã hội vốn tồn tại như thế, mình có bỏ tất cả mà trốn đi đâu được đâu. Tôi hi vọng con gái tôi sẽ tìm được người đàn ông đích thực, theo cái nghĩa như đã nói, tức là một người biết làm cho phụ nữ phát huy trí tuệ và cùng tiến lên với họ.

- Trong tương lai, chị có dự định tìm cho riêng mình một tổ ấm mới chưa?

- Từ người phụ nữ giỏi nhất đến người kém nhất đều mong muốn có một bờ vai vững chãi để dựa vào. Tôi cũng chỉ mong một cuộc sống ổn định bình dị như bất cứ người phụ nữ nào. Nhưng tình duyên thuộc về thiên định. Tôi thấy là cứ bình tĩnh sống tốt nhất trong khả năng của mình thôi. Người phụ nữ thành công chắc không khó tìm một người đàn ông phù hợp.

- Chị có bị phiền hà nhiều không khi hồi cách đây mấy tháng đã xảy ra câu chuyện đáng buồn dường như dính dáng đến tình cảm, khiến báo chí đưa tin về chị ?

- Tất nhiên là cũng bị phiền hà nhưng tôi đã quên chuyện này lâu rồi. Chỉ là một buổi đi ăn ở nhà hàng với bao nhiêu người đi cùng nhau thì chẳng thể nào lại nói tôi có hành vi gì thiếu đoan chính, đáng lên án. Nhưng dù sao thì tôi cũng chẳng trách ai cả. Đó chỉ là một câu chuyện khá đơn giản. Nếu chuyện như thế chẳng may rơi vào người khác thì chắc cũng chả ai để ý đâu hoặc mọi người sẽ dễ dàng luận giải ra nội dung thực. Người ta có quyền phải lòng một ai đó chứ. Tình yêu có cái lý lẽ riêng của nó mà. Nhưng người nổi tiếng thì luôn có cớ để bị công chúng soi xét. Thôi thì tôi nghĩ đó cũng là chuyện bình thường của cuộc dời.

Theo Đang Yêu