Choáng váng bắt gặp chồng ngoại tình với thư ký

Ảnh minh họa

Tôi là một phụ nữ thành công trong xã hội, có một công việc hoàn hảo với mức lương cao nhiều người mơ ước; có chồng làm giám đốc kinh doanh của một công ty lớn và hai đứa con một gái một trai vô cùng ngoan ngoãn.

Tôi được mọi người đánh giá là xinh đẹp, dịu dàng. Tôi luôn có nhiều người đeo đuổi, si mê. Những tưởng tôi sẽ chỉ có thành công trong cuộc sống, tình cảm; cuộc sống của tôi sẽ toàn một màu hồng hoàn hảo.

Nhưng không phải vậy. Tôi thất bại cay đắng, lại thất bại vì một lý do nguyên thủy, chồng ngoại tình, điều mà chưa bao giờ tôi nghĩ tới.

Do yêu cầu công việc nên cả ngày hai vợ chồng tôi ít có thời gian gặp nhau. Sáng sớm anh lái xe chở các con đi học, tôi tự chạy xe đi làm. Tối cả hai chúng tôi đều về trễ.

Tôi về sớm hơn anh nhưng do yêu cầu công việc nên phải làm tối thêm ở nhà. Mọi công việc từ đi chợ, nấu nướng, ủi đồ chăm sóc hai con đếu do một tay chị giúp việc làm. Tôi bận bịu làm việc nên khó có thể đảm nhận được những công việc đó. Có lúc anh cũng than thở, có vợ thành công, bận bịu quá thì cũng… chán. Tôi cứ nghĩ chồng nói đùa nên cũng quên ngay sau đó, dù cũng có tranh thủ thời gian hỏi han, chăm sóc anh một chút. Nhưng công việc cứ cuốn tôi đi nên rồi đâu lại hoàn đấy.

Anh là người yêu từ thời sinh viên của tôi, đẹp trai, phong độ. Chúng tôi đã có một thời gian dài đẹp đẽ yêu nhau rồi mới cưới. Anh đảm đang, chiều vợ, thương con.

Thời gian gần đây, thấy anh về muộn hơn tôi hỏi han thì anh trả lời rằng do công việc nhiều quá. Tôi cũng cho qua, không để ý nữa. Anh vẫn chăm sóc gia đình và làm những việc cần làm hàng ngày với vợ con.

Tuy nhiên, lâu ngày tôi nhận thấy điều khác lạ ở anh mà chỉ có giác quan của người phụ nữ, người vợ mới nhận ra điều đó. Anh chăm chút bản thân hơn trước khi ra khỏi nhà. Anh không đòi hỏi chuyện vợ chồng như trước dù trước đây anh hay đòi hỏi và luôn bị tôi từ chối vì mệt mỏi vì công việc.

Tôi bắt đầu chú ý đến anh.

Một ngày, khi anh đang tắm thì điện thoại báo có tin nhắn. Màn hình hiện báo dòng tin “anh ăn cơm chưa?”. Tôi thấy choáng váng và linh cảm đây là điều bí mật của anh.

Tra hỏi thì anh bảo đó là tin của cô bé thư ký mới tuyển vô, chỉ hỏi thăm bình thường thôi, không có gì. Linh tính báo cho tôi biết không phải vậy. Và tôi đã đến thẳng công ty anh để gặp cô thư ký ấy.

Cô thư ký ngồi chung phòng làm việc với anh có ngăn cách bởi một bức vách. Cô ta xấu hơn tôi rất nhiều, lại mới ra trường. Và ngoài sức tưởng tượng của tôi, cô ta xác nhận ngay là anh và cô ấy đang yêu nhau, cũng đã nửa năm nay rồi.





Tôi yêu cầu cô ta chấm dứt ngay chuyện này thì thật bất ngờ, ngẩng cao mặt, cô ta nói với tôi “Chị đi mà nói với anh ấy. Em yêu chồng chị và em không muốn từ bỏ anh ấy”. Tôi ra về mà hoảng loạn như người “thất trận”.

Chồng tôi thừa nhận mọi chuyện và cho rằng chuyện xảy ra là do cô ta ngưỡng mộ mà tự yêu thương anh. Việc cô ta kề cận chăm sóc, lo lắng hàng ngày khiến anh cảm động nên cũng xiêu lòng, dù thật tâm anh không yêu cô ta.

Cuối cùng, chồng tôi ra một đề nghị, tôi đổi công việc khác, làm việc đơn thuần 8 tiếng/ngày để dành thời gian chăm sóc gia đình, chồng con. Chồng tôi sẽ chấm dứt với cô ta ngay và luôn.

Hiện chồng tôi cũng đã chuyển qua làm ở một công ty khác. Chuyện với cô thư ký đã thành quá khứ. Nhưng cái bóng ma quá khứ đó vẫn lơ lửng trên tình cảm giữa hai chúng tôi. Tôi bị trầm cảm nặng đến không thể làm việc được, phải nghỉ làm một thời gian.

Tuy nhiên, nói đổi công việc thì tôi lại không thể. Tôi đã quen với công việc này và tự tin với nó, đổi công việc khác tôi không biết phải làm gì và không chắc là mình có thích hợp không. Chồng tôi không nói gì nhưng tôi biết chúng tôi không vừa lòng nhau.



Ảnh minh họa

Đến nay, tình cảm của tôi và chồng như có, như không. Anh làm việc anh, tôi việc tôi và hầu như không chia sẻ gì nhiều. Người ngoài nhìn vào thì thấy gia đình tôi vẫn là một gia đình rất hạnh phúc, yên ấm, nhưng tôi biết bão trong lòng chúng tôi đang ngày một lớn, đe dọa hạnh phúc gia đình tôi.

Tôi hiện không biết phải làm thế nào để tình cảm vợ chồng tôi được trở lại như xưa. Tôi vẫn trong tình trạng bị trầm cảm nặng, mất tự tin và ngày càng suy sụp.

Tôi phải làm gì để thoát khỏi tình trạng này, xin hãy cho tôi lời khuyên.