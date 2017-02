Chuyện tình xứ Nghệ: Biết mi sinh năm 94 tau nỏ yêu mi

VÌ ANH MÀ TRỞ VỀ

“Tuyết không hứa hẹn ngày về quê làm việc. Mình cũng chưa bao giờ ép hay van xin Tuyết trở về. Nhưng mình luôn có cảm giác mình và Tuyết có duyên nợ, cảm giác chúng mình sẽ đến được với nhau. Tình yêu đó có mù quáng, nhưng tuổi trẻ chỉ muốn cố gắng hết mình để sau này nhìn lại không hối tiếc”, Vinh mỉm cười. Ở Hà Nội, ngoài thời gian đi làm, Tuyết cố gắng dành thời gian học thêm tấm bằng sư phạm mầm non vì cô gái nhỏ vẫn luôn tin rằng mình phù hợp với công việc dạy trẻ hơn công việc hiện tại. Cô rất yêu trẻ. Ngày thấy Tuyết về nhà cúi đầu cùng tấm bằng sư phạm, mẹ Tuyết chỉ còn biết lắc đầu thở dài vì sự cố chấp của đứa con gái bà yêu thương hết mực. Từ bỏ công việc kế toán với những bộ quần áo sang trọng, thơm phức, nơi Hà Thành nhộn nhịp, Tuyết trở về quê hương làm một cô giáo mầm non dạy trẻ. Là mỗi ngày bắt đầu từ 5h30 sáng tới trường thay vì được ngủ tròn giấc đến 9h sáng như trước đây. Là tuần đầu tiên đi dạy trẻ mới làm quen trường, quen lớp, là tiếng khóc của trẻ trở về cả trong từng giấc ngủ. “Cuộc sống đôi khi lựa chọn không phải chỉ riêng tình yêu, mà là trong thâm tâm mình biết rằng người đó chính là người mà ta có thể dốc hết lòng mình để hi sinh và cố gắng. Người không phải là sự lựa chọn tốt nhất nhưng lại là người nó cảm thấy phù hợp và an yên khi ở bên”, Tuyết hạnh phúc chia sẻ.