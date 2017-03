Con dùng chổi đánh mẹ 93 tuổi

Cơ quan công an đang làm rõ Ông Phạm Bình Văn, Trưởng Công an xã Đại Hợp, trao đổi với PV: “Chúng tôi có nhận được đơn anh Tường tố cáo bác ruột là Hoàng Văn Cung. Theo đơn tố cáo, ông Cung đã đánh đập, ngược đãi mẹ đẻ mình là bà nội anh Tường. Kèm theo đơn tố cáo, anh Tường có cung cấp cho cơ quan công an một clip ghi lại cảnh ông Cung dùng cán chổi liên tục giáng vào đầu người mẹ 93 tuổi của mình. Công an xã Đại Hợp đã phối hợp Công an huyện Kiến Thụy xác minh sự việc. Hồ sơ chúng tôi đã báo cáo lên Công an huyện Kiến Thụy. Sự việc đúng sai như thế nào sẽ được cơ quan công an làm rõ”.