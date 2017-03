Cụ ông tuổi 90 thiết tha được kết hôn

Bà C. phải ly hôn rồi mới được kết hôn Bà C. và người chồng trước chung sống với nhau quãng thời gian dài, có con chung, đến với nhau vì mục đích xây dựng gia đình trước ngày 3-1-1987 (ngày Luật Hôn nhân và Gia đình năm 1986 có hiệu lực) nên được pháp luật công nhận là vợ chồng dù không đăng ký kết hôn. Trường hợp này gọi là hôn nhân thực tế. Khoảng thời gian bà C. không chung sống với người chồng trước 10 năm qua là vì để tránh bạo hành và đi để tìm việc làm mưu sinh nên không thể nói giữa họ không còn là vợ chồng. Để kết hôn với ông B., bà C. phải làm đơn yêu cầu tòa án cấp huyện ở Kiên Giang giải quyết ly hôn với người chồng trước. Tòa án nơi đây sẽ ra quyết định công nhận đây là hôn nhân thực tế và giải quyết cho bà ly hôn. Từ đó, bà C. mới được đăng ký kết hôn cùng ông B. ở quận 8. Trong trường hợp này, bà C. được UBND cấp xã, phường xác nhận đang độc thân thì phường 1, quận 8 không được từ chối cho bà kết hôn với ông B. Tuy nhiên, sau khi họ được giải quyết cho đăng ký kết hôn rồi, nếu ông chồng ở dưới Kiên Giang làm đơn yêu cầu tòa hủy việc kết hôn của bà C. với ông B. thì tòa phải hủy kết hôn. Do đó để đỡ rắc rối về sau thì cán bộ tư pháp phường 1, quận 8 cần sớm hướng dẫn bà C. làm đúng trình tự pháp luật ngay từ đầu là làm đơn xin giải quyết ly hôn với người chồng trước rồi mới đăng ký kết hôn với ông B. Nguyện vọng đăng ký kết hôn của ông B. và bà C. là chính đáng, cần được bảo vệ để họ chung sống hợp pháp với nhau. TS NGUYỄN VĂN TIẾN, Trưởng bộ môn Luật Hôn nhân và Gia đình Trường ĐH Luật TP.HCM TM ghi “Việc đăng ký kết hôn không bị giới hạn độ tuổi nhưng về phía bác gái thì chưa có giấy quyết định ly hôn. Bác trai cũng chưa làm đơn xin đăng ký kết hôn, chỉ mới lên phường hỏi thì các con bác đã ngăn chặn. Nếu bác lên lại đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn và có văn bản trả lời” - một cán bộ tư pháp phường 1, quận 8.