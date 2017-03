Đã xuất hiện nguyên nhân khiến ly hôn: Smartphone!

Năm 2011 có gần 22.000 cặp vợ chồng ly hôn, đến năm 2015 tòa án TP.HCM phải thụ lý hơn 27.400 vụ ly hôn.

Độ tuổi các cặp vợ chồng xin ly hôn cũng ngày càng trẻ hóa, đặc biệt trong độ tuổi 25-35. Thời gian chung sống của các cặp vợ chồng cũng ngày càng ngắn, thông thường trong khoảng thời gian 1-5 năm. Nguyên nhân hàng đầu là do bạo lực gia đình. Bạo lực gia đình đến từ sự khác biệt về nhu cầu sinh lý hoặc do bia rượu. Ngoài ra, còn có nguyên nhân mới xuất hiện: Một kẻ thứ ba không ai khác chính là… smartphone. Các cặp vợ chồng này bị bạn đời bỏ rơi do nghiện game online hoặc mạng xã hội, họ trở nên xa cách và khó lắng nghe nhau.

ở chiều ngược lại, các vụ ly hôn có yếu tố nước ngoài lại có chiều hướng giảm và chỉ chiếm 5% trong tổng số các vụ ly hôn.