10 điều chàng chỉ muốn nói 'Làm ơn dừng lại đi vợ'

Có những việc mà rất nhiều phụ nữ thường làm lại có thể đẩy chồng đi càng lúc càng xa.



Nghi ngờ ước vọng của chàng: Ông chồng nào cũng muốn bạn đời nghĩ rằng họ thông minh, tài năng, nhanh nhạy và ủng hộ họ tiến tới giấc mơ của mình. Chàng muốn bạn luôn ở bên dù giấc mơ của chàng có cao xa, "phi lý" đến đâu. Nàng có thể có đầu óc thực tế hơn chàng và cho rằng nhắc nhở, "đè nén" chàng là vì yêu chàng, muốn chàng không bị tổn thương.



Nhưng không người đàn ông nào muốn ở cạnh người luôn chỉ trích, kiểm soát, xem nhẹ những kế hoạch của họ. Đàn ông chia sẻ giấc mơ của mình với bạn đời trước tất cả mọi người vì hy vọng sẽ được thấu hiểu và cổ vũ. Do đó, một người phụ nữ thông minh sẽ không chỉ trích, điều đó chỉ tạo tác dụng ngược mà nên "bổ sung" những ý kiến thực tế cho kế hoạch của chàng.

Luôn bắt lỗi: Không ai luôn hoàn hảo. Và đàn ông lại càng hay quên vì cấu tạo não bộ của họ không "đa hợp" như phụ nữ, do đó sẽ có khi họ quên làm việc mà vợ dặn hay quên một chuyện mà nàng coi rằng rất quan trọng. Nhưng không phải điều này có nghĩa là họ vô trách nhiệm hay không cầu tiến, nàng không nên gom góp lỗi lầm của họ để đào sâu, tổng kết thành một lỗi lầm còn to lớn hơn sự thực.





Ảnh minh họa

Hành động giống như mẹ chàng: Nàng có thể xem việc luôn để ý, phàn nàn nhắc nhở chàng là sự quan tâm. Nhưng có những lúc, đàn ông cũng cảm thấy yếu đuối, nhất là khi họ mắc sai lầm. Những khi ấy, họ không muốn bị phàn nàn, dù là với ý tốt, nhất là những câu như "Em đã bảo anh rồi".



Đón chàng về nhà với khuôn mặt lạnh tanh: Với hầu hết đàn ông, cuộc sống ngoài xã hội là một chiến trường và ngôi nhà là nơi êm ấm nhất, có những người mà họ yêu thương và họ đang "chiến đấu" cho những người ấy. Đàn ông không nhất thiết cần phải có người vợ chuẩn bị sẵn sàng tất cả công cụ chăm sóc tại nhà nhưng muốn ngôi nhà là nơi để họ thoải mái, vui vẻ. Nàng có thể bỏ qua vài công việc dễ gây bực bội để có thể mỉm cười đón chàng trở về, thay vì một bữa cơm ngon lành nhưng với vẻ mặt cau có, lạnh tanh.



Quá nhiều yêu thương: Chàng rất trân trọng tình yêu của nàng, cũng rất vui với tình cảm của nàng. Nhưng chàng không phải trẻ con để nàng luôn nhắc nhở và chăm sóc đến tận chân tơ kẽ tóc. Quá nhiều sự chú ý khiến chàng ngạt thở.



Không tin tưởng: Có thể chàng đã mắc lỗi nhưng nếu chàng thực sự muốn sửa sai, hãy cho chàng cơ hội. Cảm giác không được tin tưởng chỉ khiến đàn ông nản lòng và thực sự không còn cách nào cứu vãn.



Không tôn trọng chàng: Với đàn ông, sự không tôn trọng là điều gây khó chịu lớn nhất, đặc biệt là ở người bạn đời của họ.



Dùng tình dục như một công cụ: Phụ nữ có thể dùng sự "cấm vận" như một món quà hoặc phương pháp trừng phạt. Nhưng với đàn ông, thức ăn và tình dục là điều không thể đùa cợt. Khi phụ nữ làm điều này, đàn ông cảm thấy bị thao túng một cách đầy giận dữ, bất mãn và tiêu cực.



Ngăn cản khi chàng muốn làm việc riêng của mình: Ngay cả khi đã lập gia đình, đàn ông vẫn muốn có cảm giác tự do. Họ muốn chơi game một mình, xem thể thao với bạn bè… Chàng cũng không muốn nàng nổi giận chỉ vì những điều đó.



So sánh để chê bai chàng: Không ai muốn bị so sánh. So với phụ nữ, cảm giác bị so sánh với người đàn ông khác, đặc biệt là người cũ của nàng còn tệ hơn. Nàng không nên cứ liên tục kể cho chàng về những món quà mà chồng của bạn bè tặng cho họ, cho rằng đó là cách "nhắc nhở ẩn ý" dành cho chàng. Đàn ông hiểu điều đó và ít khi cảm thấy vui. So sánh chàng với người cũ còn là một trong những lời xấu nhất mà nàng có thể nói ra.