“Ba chửi con hư... con hư cho ba thấy”

“Em thật là một cô bé ngoan!” 1. Mới rồi, chúng tôi tổ chức họp lớp cấp 3. Khi thầy hiệu trưởng phát biểu, lớp chúng tôi ai cũng xúc động, nghẹn ngào. Thầy nói các em ngày xưa tuy có nghịch ngợm chút ít nhưng vẫn là những trò ngoan. “Tôi nhớ như in hôm đó em Bình (là tôi) chạy xe đạp hớt hơ hớt hải đến nhà tôi vừa khóc vừa báo tin thầy T. bị tai nạn (nhẹ thôi, sau đó thầy khỏe lại bình thường - NV). Hình ảnh đó làm tôi cảm động. Những học trò ngoan như thế làm tôi tin sau này các em sẽ trở thành những công dân tốt, có ích cho xã hội. Quả thật bây giờ các em đã trưởng thành, đã chứng tỏ niềm tin và sự mong mỏi của tôi và các thầy cô ngày đó là đúng…”. Tôi và cả lớp lặng người. Hơn 20 năm ra trường, lớp tôi không ai còn nhớ chuyện này, vậy mà thầy lại nhớ, chỉ vì đó là chuyện tốt. Tôi còn nhớ lúc ấy đã gần thi tốt nghiệp nhưng tôi bị thầy chủ nhiệm tạm đình chỉ “chức” lớp trưởng. Sau đó, trường đã mời một số phụ huynh (trong đó có ba tôi) lên làm việc. Lý do: Trò nghịch của chúng tôi thật quá trớn đối với các thầy cô. Đã có ý kiến xầm xì đề nghị xem xét kỷ luật tới mức cấm thi tốt nghiệp đối với chúng tôi. Lúc ấy thầy hiệu trưởng chăm chú lắng nghe từng lời trình bày của các bên. Xong thầy nói: “Các em nhỏ dại, nhắc nhở vậy là được rồi, các anh chị (chỉ phụ huynh) về đừng la mắng các em nó nữa mà hãy nhắc nhở các em ôn bài cho hai kỳ thi tốt nghiệp và ĐH sắp tới”. Thầy đã “gút” cho tương lai của chúng tôi như vậy, thay vì lập hội đồng kỷ luật rồi ra quyết định cấm thi! Khi đáp từ tại buổi họp lớp, tôi đã kính cẩn nói với thầy hiệu trưởng của mình: “Thưa thầy, thầy làm chúng em thật cảm động! Thầy thật giống thầy hiệu trưởng Kô-ba-y-a-si trong truyện Tốt-tô-chan, cô bé bên cửa sổ!”. 2. Cô bé Tốt-tô-chan trong truyện Nhật Bản nói trên là một cô bé hồn nhiên, thông minh nhưng lại hay có những hành vi “vượt chuẩn”. Ấy vậy nhưng lần gặp nào, dù là để xử lý vấn đề do cô bé gây ra, thầy hiệu trưởng Kô-ba-y-a-si đều xoa đầu: “Em biết không, em thật là một cô bé ngoan!”. Khi đến trường tiểu học đầu tiên, Tôt-tô-chan từng bị đuổi. Bởi bé luôn có những hành vi kỳ cục, không bình thường so với những đứa trẻ khác. Đến nỗi cô giáo chủ nhiệm đã phải mắng vốn với mẹ em rằng: “Con gái bà làm loạn cả lớp tôi. Tôi buộc phải đề nghị với bà chuyển em sang trường khác”. Bà mẹ không hề nói với con mình rằng con bị đuổi học. Bà nhận thấy con bà không thể hiểu nổi những việc sai trái của nó. Bà cũng không muốn con mình sẽ mang những mặc cảm ấy đến trường. Bà lẳng lặng đi tìm cho con một trường khác. Và rồi ở ngôi trường mới, Tốt-tô-chan đã may mắn gặp được thầy hiệu trưởng Kô-ba-y-a-si, người luôn khen “em thật là một cô bé ngoan!”. Có lẽ nhờ những lời khen ấy và cả cách dạy con tuyệt vời của bà mẹ mà Tốt-tô-chan đã dần dần trở thành cô bé ngoan nhưng vẫn giữ được nét tính cách độc đáo của mình… Bất cứ khi nào đọc lại cuốn sách này tôi đều thấy xúc động như lần đầu. Tôi mong muốn bất cứ ai làm người lớn, là cha mẹ, là thầy cô… đều nên đọc cuốn này. Bởi nó mách cho chúng ta rằng để giáo dục một đứa trẻ thì cần phải khích lệ, động viên nhiều hơn là chỉ trích, quát nạt. NGÔ THÁI BÌNH