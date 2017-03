Bà ngoại quyết mang thai... cháu sau khi con gái qua đời

Người phụ nữ 59 tuổi, và chồng có mong muốn sử dụng trứng của con gái thụ tinh với tinh trùng hiến tặng và cấy vào tử cung của người mẹ. Họ nói rằng đây là cơ hội duy nhất để trở thành ông bà sau khi con gái duy nhất của họ qua đời vì bệnh ung thư ruột 4 năm trước.

Trước đó, cô gái 20 tuổi đã đông lạnh và lưu trữ 3 trứng của mình tại IVF Hammersmith ở Tây London vào năm 2008 với hy vọng rằng có thể có con trong tương lai. Nhưng bi kịch xảy ra khi cô chưa kịp thực hiện mong ước của mình.

Ảnh minh họa

Cha mẹ cô gái cho biết họ quyết tâm biến mong muốn của con gái mình trở thành sự thật. Nếu thành công, đây sẽ là lần đầu tiên trên thế giới, người mẹ ruột mang thai từ trứng của con gái đã mất.

Tiến sĩ Mohammed Taranissi, người điều hành phòng khám sinh Argc ở London, cho biết: "Tôi chưa bao giờ nghe nói về trường hợp đẻ thuê liên quan đến người mẹ và trứng của cô con gái đã chết. Đây có thể là trường hợp đầu tiên trên thế giới".

Cặp vợ chồng đang cố gắng hết mình để xin các thủ tục pháp lý mang thai. Cặp đôi cũng cho biết họ dự định sẽ đưa trứng đông lạnh sang một bệnh viện ở New York, Mỹ để thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm và việc làm này sẽ khá tốn kém. Tuy nhiên, Cơ quan theo dõi và kiểm tra sinh hoạt tạo sinh vô tính của Anh Quốc HFEA (Human Fertilisation and Embryology Authority) đã từ chối yêu cầu này do không có văn bản pháp lý là chứng cớ theo nguyện vọng của người đã chết.

Cặp vợ chồng đang chuẩn bị nộp đơn lên Tòa án Tối cao. Họ khẳng định đó là trăng trối của con gái họ trước khi chết.

Ở lứa tuổi của bà mẹ trên, vẫn có khả năng mang thai nhờ thụ tinh nhân tạo nhưng các bác sĩ sản khoa nói rủi ro liên quan đến việc mang thai như sẩy thai là rất lớn.

Theo Linh An (Nguoiduatin-Dailymail)