Bé gái bị bỏ rơi đầy bí ẩn

Bà H. biết mẹ của cháu bé? Bà Trần Thị Kim Hồng cho biết đến 17 giờ ngày 29-7, sau khi làm việc nhiều giờ đồng hồ với công an, bà H. đã bất ngờ khai nhận là bà biết số điện thoại của mẹ cháu bé. Bà H. cho rằng không có việc nhặt được bé mà do mẹ bé gửi. Bà H. cũng cho biết do mẹ đứa bé ở xa chưa về kịp nên bà sẽ ôm đứa bé về nhà để sáng 30-7 sẽ giao cho mẹ bé. Tuy nhiên, sau khi giải thích các quy định pháp luật, bà H. vẫn cố tình không chấp hành nên UBND thị trấn La Gi quyết định giữ đứa bé lại giao cho một cán bộ Hội Phụ nữ chăm sóc. Nếu sáng 30-7, người cho rằng là mẹ đứa bé xuất hiện thì phải xuất trình các giấy tờ cần thiết mới được nhận lại con. “Nếu không, trước mắt chúng tôi phải đưa bé vào Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi Thiện Tâm trên địa bàn để nuôi dưỡng, tiếp tục thông báo truy tìm người thân của bé và đề nghị cơ quan điều tra vào cuộc để làm rõ câu chuyện này” - bà Hồng cho biết. ___________________________________ Việc bà H. nói nhặt được đứa bé đưa về nhà nuôi bốn ngày nay gây xôn xao cả khu vực chợ Căn Cứ 6 nhưng không báo với chính quyền địa phương là điều quá bất bình thường. Một tiểu thương ở chợ Căn Cứ 6