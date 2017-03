‘Bom’ nổ chậm trong hôn nhân từ chuyện vặt

Chỉ có 25% số người rất hạnh phúc Tại buổi tọa đàm Xói mòn hôn nhân, làm sao để tránh? do báo Phụ Nữ và Công ty Nghiên cứu thị trường TITA tổ chức vào chiều 12-3 đã công bố kết quả nghiên cứu về 400 người đã kết hôn, từ 18 đến 55 tuổi tại Hà Nội và TP.HCM trong dự án “Đời sống hôn nhân gia đình đô thị”. Theo đó, chỉ có 25% số người cảm thấy rất hạnh phúc so với 32% số người cảm thấy bình thường, không có gì đặc biệt với cuộc sống hôn nhân của mình. Đây là sự vỡ mộng rất lớn từ người bạn đời vì hầu hết trong số họ (99%) đã từng cảm thấy rất hài lòng lúc mới cưới. Nguyên nhân thì có nhiều, trong đó có gần 1/3 số người bức xúc về thói tiêu xài hoang phí của vợ/chồng. Trên dưới 20% số ông chồng thường cảm thấy stress với việc “bị” vợ ghen tuông và kiểm soát. Còn về phía các bà vợ cũng có một tỉ lệ tương đương cảm thấy khó chịu vì các mối quan hệ bạn bè và các “bệnh” khác của chồng như cờ bạc, rượu chè, hút xách, làm biếng và sĩ diện. Đối với nhóm “rất hạnh phúc” thì buổi tối là “giờ vàng” cho các hoạt động chung như cùng ăn tối, trò chuyện, chơi đùa... trong khi nhóm “bình thường” thì thường hoạt động cá nhân như làm việc riêng (50%), giải trí theo cách riêng (17%), về nhà trễ (10%). _________________________________ Kết quả nghiên cứu đời sống hôn nhân gia đình đô thị cho thấy nhóm “rất hạnh phúc” nhìn nhận bản thân mình và bạn đời đều có những đức tính tốt và xấu khá tương đồng nhau, trong khi nhóm “bình thường” lại thấy mình tốt (và ít có điểm xấu) hơn bạn đời rất nhiều. Do vậy, cần học cách khám phá và tập trung vào ưu điểm của bạn đời, nhìn tích cực về nhau. Ngay bản thân cũng tự điều chỉnh để tạo thêm những ưu điểm mới cho mình. Ông PHAN QUANG THỊNH, Giám đốc dự án khảo sát

“Đời sống hôn nhân gia đình đô thị”