Cảnh báo trẻ bị xâm hại tình dục từ gia đình

Đó là nhắn nhủ của ThS tâm lý lâm sàng Vũ Cẩm Vân đến các bậc phụ huynh trong buổi sinh hoạt về chuyên đề “Dạy con phòng tránh bị xâm hại tình dục”, được tổ chức tại Trường Mầm non Mai An (số 167, QL1K, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, TP.HCM) vào ngày 25-4. Chuyên đề do Hội quán các bà mẹ phối hợp với Nhóm thiện nguyện Sách và trẻ thơ tổ chức.

Th.s tâm lý Vũ Cẩm Vân nhận định có những hành vi trong sinh hoạt gia đình hàng ngày mà chúng ta không hay biết đó là hành vi xâm hại tình dục trẻ em. Không ít những người mẹ thường xuyên có thói quen sờ vào vùng nhạy cảm của con trai dù con đã lớn, vuốt ve, chà tay nhẹ vào những vùng nhạy cảm của con, bố mẹ vẫn ngủ chung với con khi con đã chuẩn bị bước vào tuổi dậy thì..., điều này vô tình làm ảnh hưởng đến sự phát triển tâm lý của trẻ

ThS Vũ Cẩm Vân chia sẻ về câu chuyện một vị phụ huynh đã vô cùng sốc khi bắt gặp đứa con trai 7 tuổi của mình và đứa con gái 6 tuổi của chị gái loay hoay áp bộ phận sinh dục vào nhau mà không thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra với hai đứa bé. Ths Vân cho rằng: “Hành vi này của các bé có thể bắt nguồn từ sự tò mò, bắt chước và muốn thử nghiệm những điều mà trẻ tình cờ nhìn thấy trên phim ảnh, qua mạng Internet hoặc trẻ đã nhìn thấy bố mẹ, người lớn làm “chuyện ấy” với nhau. Đôi khi trẻ cho rằng đó chỉ là trò chơi và trẻ muốn tái hiện lại những gì mình đã nhìn thấy mà không biết đó là những hành vi không đúng.

“Tò mò về giới tính là chuyện rất đỗi tự nhiên xảy ra ở hầu hết các trẻ em. Những trẻ ở tuổi vị thành niên đã bắt đầu có những xung năng tính dục. Thông thường khi xảy ra một kích thích tính dục, trẻ sẽ trải qua giai đoạn huyễn tưởng về một đối tượng tình dục nào đó. Nhưng khi có sự tiếp xúc va chạm da thịt với người khác giới hoặc khi xem những hình ảnh khiêu dâm, trẻ bị kích thích quá mức nên sẽ bỏ qua giai đoạn tưởng tượng và đi đến hành động trực tiếp. Vì vậy, hậu quả kéo theo là rất khó lường. Khi bố mẹ không tạo cho các con có những ranh giới, giới hạn cần thiết thì sự tiếp xúc da kề da vô tình tạo nên những cảm xúc rạo rực khiến trẻ có cảm giác cuốn hút nhau. Với cảm xúc chưa ổn định và sự nông nổi lứa tuổi, trẻ dễ dàng ngộ nhận đó là tình yêu đồng thời khi ý thức đó là điều cấm kỵ thì cảm xúc lại càng bùng nổ và khó kiềm chế. Trẻ sẽ luôn sống trong cảm giác bất an, mặc cảm tội lỗi, học hành sa sút hoặc dễ sa vào những hành vi nguy cơ thử thách giới hạn bản thân và bất chấp luật lệ”- Th.s thông tin thêm.



ThS tâm lý lâm sàng Vũ Cẩm Vân cho biết nguy cơ trẻ bị xâm hại từ gia đình chiếm tỉ lệ cao. Ảnh: THANH TUYỀN

“Chúng ta thường nghĩ đó là biểu hiện của tình thương, con gái quấn chặt lấy ba thì có gì sai, mẹ thương con trai nên mới có những hành động cưng nựng như vậy. Nhưng thực chất, những hành động này sẽ gây cho con trẻ những cảm xúc không đúng. Trẻ sẽ tưởng rằng với ai cũng có thể hành động như vậy và dễ dàng sà vào lòng người khác, cho phép người khác chạm vào người mình. Điều này cũng có thể diễn ra tương tự với họ hàng trong gia đình, anh em lâu ngày gặp nhau, ôm hôn rồi thân thiết quá mức cũng khiến trẻ lầm tưởng về tình cảm của mình” - ThS Vũ Cẩm Vân nhấn mạnh.

ThS Vũ Cẩm Vân cũng đã nhắc đến câu chuyện hai anh em họ thích nhau mà chị từng gặp trong quá trình tiến hành trị liệu tâm lý cho trẻ. Cứ đến hè, anh em họ hàng từ dưới quê được cha mẹ cho lên nhà bé trai này chơi và cho hai anh em ngủ chung, nhiều lần như vậy giữa hai bé phát sinh tình cảm và thường viết thư cho nhau. Sau này mẹ của bé trai phát hiện được mới vỡ chuyện ra. Dù cố gắng khuyên ngăn nhưng bé vẫn khăng khăng tình cảm của mình là đúng. Theo ThS Vũ Cẩm Vân, đây cũng là vấn đề mà cha mẹ cần quan tâm chứ không chỉ đề phòng với người lạ.

“Bố mẹ thường chủ quan, nhiều khi nghĩ là anh em họ, ruột thì có thể vẫn cho ngủ chung dù đã lớn, không ngờ rằng tuổi đó là tuổi nó đang phát triển về tính dục nên có hành vi quá giới hạn, gây ra những hậu quả về sau cho bé, gây tổn thương cho bé”- ThS giải thích.

ThS cho rằng cha mẹ cần chấm dứt những hành động như sờ tay vào vùng nhạy cảm của con từ khi con lên ba tuổi. Ở độ tuổi này, trẻ rất nhạy cảm và tâm lý cũng liên tục thay đổi, rất dễ bị ảnh hưởng bởi những hành động yêu thương không đúng từ phía cha mẹ. Việc xâm hại cũng có thể bộc phát từ những suy nghĩ sai lệch về tình dục khi trẻ lớn lên.



Buổi chuyên đề thu hút nhiều phụ huynh đến tham dự. Ảnh: THANH TUYỀN

“Trong sinh hoạt vợ chồng riêng tư, cha mẹ cũng không nên để con nhìn thấy và phải tách con ra từ từ, không nên cho trẻ ngủ với cha mẹ quá lâu, không nên để trẻ tiếp xúc với những clip sex trên mạng và từ môi trường xung quanh…” - ThS Vũ Cẩm Vân khuyến cáo.

“Có rất nhiều trẻ 5-7 tuổi đã thử nghiệm trò chơi tình dục với nhau. Ở tuổi này, bé chưa hiểu hết về tình dục, chỉ hành động theo bản năng, theo những gì bé quan sát trong đời sống hằng ngày. Tình trạng này nếu cứ kéo dài sẽ không tốt cho bé và những người khác. Đó là hành vi dẫn đến việc xâm hại cơ thể người khác sau này” - ThS Vũ Cẩm Vân nói thêm.



Phụ huynh đặt câu hỏi liên quan với ThS tâm lý lâm sàng Vũ Cẩm Vân. ẢNH: THANH TUYỀN

Ngoài ra, việc phòng chống việc xâm hại cho trẻ từ những người thân thiết khác trong họ hàng, người lạ cũng được ThS Vũ Cẩm Vân lưu tâm bằng những việc cụ thể như: dạy con hiểu về giới tính, về những nguy hiểm của việc xâm hại. Những sang chấn tâm lý kéo dài sau khi sự việc xảy ra cha mẹ cũng cần tìm hiểu, thiết lập sợi dây liên kết với con và luôn biết cách tiết chế cảm xúc trong tình cảm giữa cha với mẹ trước mặt con để con không tiếp xúc quá sớm với những hình ảnh như vậy… Quan trọng nhất, việc cho trẻ chơi những trò chơi tình huống cùng cha mẹ, mỗi người đóng vai một nhân vật trong tình huống sẽ là cách hiệu quả nhất để giúp trẻ nhận thức rõ nguy hiểm của việc xâm hại.