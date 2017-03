Câu nói cửa miệng ‘rút ruột’ hạnh phúc các bà vợ hay mắc phải

Không! Một từ ‘không; dễ phát ra nhưng lại có sức mạnh khiến đối phương hụt hẫng, thậm chí tổn thương. Nên nói có chủ ngữ và giải thích rõ ràng lý do, dù là từ chối một yêu cầu nào đó bạn nghĩ là vô lý.



Chồng người ta thế này này... Ảnh minh họa

Em không muốn nói chuyện này nữa. Hôn nhân không bao giờ là con đường hoài thẳng tắp. Sẽ có những lúc gập ghềnh và bạn buộc phải đối mắt. Nếu cần có thời gian suy nghĩ, hãy nói rõ, em cần có thời gian suy nghĩ. Sau đó, vợ chồng cùng thảo luận để giải quyết vấn đề. Những rắc rối bạn né tránh sẽ không tự mất đi, mà chúng còn biết lớn lên nữa đấy.

Chồng người ta! Chồng người ta mới mua cho vợ xe hơn, chồng người ta ăn cơm xong là rửa chén… Các ông chồng luôn cảm thấy phát sốt khi phải nghe hoài cái điệp khúc so sánh mình và một thằng đàn ông khác. Hãy nhớ lại, bạn yêu anh ấy vì chính anh ấy, do đó không có lý do gì sau khi về sống chung thì anh ấy lại phải phấn đấu cho giống ‘chồng người ta’.



Anh luôn luôn bla bla... Ảnh minh họa

Anh luôn luôn. Anh luôn luôn trễ giờ đón vợ, anh luôn luôn xỉn, anh luôn luôn ở dơ… Nếu quả thật anh ta có mắc lỗi như thế đến ba lần thì cũng không thể là luôn luôn. Thay vì chì chiết, khẳng định chồng là hư hỏng hoàn toàn, bạn hãy nhắc để anh ấy khắc phục.

Ừm! đó là thái độ hờ hững trong khi hôn nhân cần sự sẻ chia. Thái độ tiếp chuyện chiếm 50% thành công của giao tiếp. Bạn cần cho anh ấy biết là bạn đang nghe, sẵn sàng nghe để hiểu. Đó cũng là cách bạn ‘trói chân’ chồng, không để anh ấy đi ‘tâm sự’ ở ngoài đấy.