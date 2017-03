Dạy con ứng phó với tình huống nguy hiểm

"Trong xã hội hiện đại có rất nhiều lý do mà các bậc cha mẹ không dám “buông” con ra ngoài bởi sợ con gặp nguy hiểm, sợ bị bạn bè lôi kéo vào những việc sai trái. Tuy nhiên, dù cha mẹ cẩn trọng đến đâu thì con trẻ cũng có những lần đối mặt với các tình huống không mong muốn. Do đó các bậc phụ huynh nên trang bị cho con những kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm để con thoát hiểm nếu chẳng may gặp phải sự cố"