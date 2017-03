Gia đình từ bỏ đồ công nghệ để sống như thời xưa

Giống như nhiều gia đình hiện đại khác, nhà Ashby Hawkin (Anh) có đầy đủ máy tính bảng, điện thoại, TV và các vật dụng tiện ích khác để tiêu khiển những lúc rảnh rỗi. Nhưng mùa hè vừa rồi, họ đã đồng ý từ bỏ tất cả đồ công nghệ ở thế kỷ XXI, đi ngược dòng thời gian để trải nghiệm cuộc sống và cách giải trí của các gia đình từ những năm 1950 và ghi hình trong chương trình Back in Time for the Weekend của kênh BBC.

Để thực hiện việc này, ngôi nhà riêng của họ được trang trí lại toàn bộ, mỗi tuần theo phong cách một thập niên.



Gia đình Ashby Hawkin. Ảnh: Duncan Stingemore

Ở thời điểm đầu, khi trải nghiệm thập niên đầu những năm 1950, họ nói tạm biệt với TV màn hình phẳng, đặt thêm một chiếc đàn piano trong phòng. Vì đây là thời kỳ kinh tế khó khăn, phải thắt lưng buộc bụng, họ phải hạn chế mua sắm và tự chế mọi vật dụng trong nhà.

Một thay đổi đáng kể với gia đình Ashby Hawkins khi thực hiện trải nghiệm ngược dòng thời gian này là việc phải hoán đổi vai trò trong gia đình. Bình thường, chị Steph là trụ cột kinh tế và làm việc như một tư vấn về công nghệ thông tin. Trong khi đó, chồng chị - anh Rob đảm đương việc nấu nướng, dọn dẹp và lo cho hai con (Seth 12 tuổi và Daisy 16 tuổi).