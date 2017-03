Hai gia đình đổi con sau bốn năm bị trao nhầm

Đây là vụ trao nhầm con thứ ba được thông tin trên báo chí kể từ đầu năm 2016. Một phụ nữ bị trao nhầm con cách đây 42 năm tại nhà hộ sinh quận Ba Đình (Hà Nội). Năm con 20 tuổi, bà mẹ đã bí mật làm xét nghiệm ADN và biết con gái không cùng huyết thống với mình. Trường hợp thứ hai của một phụ nữ khác cũng sống tại Hà Nội. Bà mẹ sinh con gái năm 1987 tại một nhà hộ sinh quận Đống Đa. Sau khi lấy chồng, người con làm xét nghiệm ADN và biết được mình không phải là con của mẹ đẻ. Cha mẹ của hai bé có thể yêu cầu bồi thường Theo luật sư (LS) Phạm Minh Tâm và LS Bùi Quốc Tuấn (Đoàn LS TP.HCM) thì vụ việc phát sinh nhiều vấn đề pháp lý liên quan. Thứ nhất, LS Tuấn cho rằng phía BV đã thừa nhận việc trao nhầm trẻ, do đó đã hình thành trách nhiệm dân sự của BV. Điều 618 BLDS 2005 có quy định về bồi thường thiệt hại do người của pháp nhân gây ra. Vì thế phía BV Phụ sản Thanh Hóa phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng cho các bên. Lúc này pháp nhân có trách nhiệm bồi thường, sau đó phía BV có quyền yêu cầu người có lỗi trong việc trao nhầm hai đứa trẻ phải bồi thường lại cho BV. Thứ hai, nếu một hoặc cả hai gia đình có trẻ bị trao nhầm khởi kiện yêu cầu BV bồi thường thiệt hại thì họ cần chứng minh những gì và họ sẽ được đòi bồi thường những khoản nào? Theo LS Tâm, căn cứ vào các điều 604, 605 BLDS 2005 thì gia đình người bị thiệt hại có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại vật chất do quyền lợi hợp pháp của mình bị xâm phạm như chi phí nuôi con, chi phí giám định, chi phí đi xác minh sự thật khách quan, chi phí đi làm lại tờ hộ tịch... Lưu ý là nguyên đơn phải có hóa đơn, chứng từ chứng minh. Cạnh đó theo Điều 611 BLDS 2005 thì nguyên đơn còn có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại về tổn thất tinh thần do việc giao nhầm con gây ra như lo lắng, nghi ngờ khiến mất ăn mất ngủ, sinh bệnh, ảnh hưởng đến tâm lý vì bị xã hội đàm tiếu, gièm pha… Thứ ba, về việc thay đổi giấy tờ hộ tịch, LS Tâm cho biết nếu hai gia đình đã có kết quả giám định ADN và có xác nhận của BV Thanh Hóa thì hai gia đình đến UBND cấp xã, phường để cải chính hộ tịch. Căn cứ pháp lý là Điều 7 Nghị định số 123 ngày 15-11-2015 của Chính phủ (quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch). Theo đó điều kiện thay đổi, cải chính hộ tịch là việc chỉnh sửa thông tin cá nhân trong sổ hộ tịch hoặc trong bản chính giấy tờ hộ tịch, chỉ được thực hiện khi có đủ căn cứ để xác định có sai sót do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc của người yêu cầu đăng ký hộ tịch. Thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch trong trường hợp này được thực hiện theo Điều 28 Luật Hộ tịch.