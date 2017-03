Hạnh phúc là đây chứ tìm ở đâu?

Thời buổi công nghệ thông tin, nhà nhà dùng công nghệ, người người dùng công nghệ, nhất cử nhất động đều đượcl ưu giữ bằng hình ảnh, video clip. Liệu những lời nhắn gửi của ba mẹ cho con cái, con cái gửi cho ba mẹ từ những mẫu giấy nho nhỏ có là của hiếm?

Mời bạn đọc xem qua những hình ảnh do chính các bậc phụ huynh chia sẻ trên facebook, để thấy rằng giữa những bùng nhùng của cuộc sống hiện nay, nếu mỗi gia đình đều biết cách vun đắp tình yêu trong chính gia đình mình thì xã hội sẽ tốt đẹp lắm chứ, Để thấy rằng, cuộc đời này còn nhiều điều đáng quý lắm chứ. Và, để thấy rằng, "mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương".



"Cặp đôi" ly nước chanh mà con gái pha cho ba mẹ kèm lời nhắn dễ thương.

Trên FB anh Trương Võ Tuấn kể câu chuyện thật cảm động:

“Tối ba mẹ đi chơi về. Con gái làm sẵn nước chanh để chờ ba mẹ. Ba thích uống chua, mẹ thích ngọt nên dán nhãn 2 ly riêng.

To: Dad. I love you

To: Mum. I love you too

Có con gái lớn thích thật”.

Rất đông bạn bè FB của anh đã trầm trồ, xuýt xoa, khen ngợi hình ảnh cặp đôi ly nước chanh do con gái của anh pha cho ba mẹ. Nhiều người cảm thấy hạnh phúc lây với gia đình anh trước tình cảm của con cái dành cho ba mẹ. “Quá dễ thương”; “Còn gì bằng”; “Thật hạnh phúc khi con cái ngoan ngoãn”; “Hạnh phúc đơn giản chỉ vậy thôi anh”… Là những lời nhắn gửi mà bạn bè facebook dành cho gia đình này.