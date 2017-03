Hóa giải tranh cãi vợ chồng trong ngày Tết

Chuyện vợ chồng cãi nhau đêm 30 không phải là hiếm hoi. Vì sao dịp vui xuân lại khiến người ta dễ nổi nóng như vậy?

Biếu quà Tết

Tết là khoảng thời gian tốn kém nhất cho khoản quà cáp, trong đó khó xử lý nhất là quà tết cho gia đình hai bên. Làm sao để không bội chi mà vẫn có những món quà ý nghĩa, giá trị cho nội ngoại, quan trọng là công bằng nữa. Vì người phụ trách phần việc này thường chỉ là người vợ nên đôi khi xảy ra chệch choạc, không như ý, mất lòng và nảy sinh mâu thuẫn ngoài ý muốn.

Khắc phục: tốt nhất là thống nhất ngân sách đồng đều hai bên, hỏi ý kiến chồng về ý thích, nhu cầu của cha mẹ chồng và mua đúng như vậy.





Về quê ăn Tết

Phải ăn tết hai quê là hoàn cảnh chung của rất nhiều gia đình, khi điều kiện kinh tế không cho phép thì chỉ được chọn 1 trong 2. Hai vợ chồng dù ngày thường luôn nêu cao tinh thần một nhà nhưng khi tết về, một cách tự nhiên, ai cũng thích ăn tết ở nhà mình hơn. Thống nhất năm nay về quê nội hay ngoại luôn là nỗi ám ảnh với nhiều cặp đôi và cãi cọ là tất yếu. Dù kết quả cuối cùng như thế nào thì cũng sẽ có một chút ấm ức, “chịu đựng” cho một bên.

Khắc phục: Chia đều mỗi năm 1 nhà hoặc để quyền chọn lựa cho bọn trẻ.



Ảnh minh họa. Nguồn: Zing

Mẹ chồng

Ngày thường cơm nước, cư xử ra sao cũng được do chỉ là ngày thường. Nhưng xuân về, nhà cửa phải dọn dẹp, cơm canh phải ngon lành, đặc sắc, chưa kể hoạt động giao thiệp nhiều do đón tiếp khách khứa họ hàng. Đây là lúc các cô con dâu dễ lộ khuyết điểm nhất và có lý do để mẹ chồng “ý kiến”. Nếu thỉnh thoảng mới về quê làm dâu, không ít chị em rơi vào tâm trạng… hoảng hốt vì lo sợ.

Khắc phục: một năm chỉ có mấy ngày, các nàng dâu hãy cố gắng hết sức, học hỏi, lắng nghe và chăm chỉ. Dù có thể chưa đảm đang như phụ huynh muốn nhưng thiện chí của bạn sẽ được ghi nhận.

Mời khách tới nhà

Việc này rất cần thiết và dù là dịp vui nhưng không ít các cặp vợ chồng đã mất cả Tết chỉ vì mời khách. Khách khứa càng đông thì càng chứng tỏ gia đình được quý mến nhưng đồng nghĩa gánh nặng nấu ăn, dọn dẹp sẽ đổ hết lên vai người vợ. Nếu người chồng không biết chia sẻ và nhân có khách cứ say xỉn từ mùng này sang mùng khác thì không ổn chút nào.

Khắc phục: chỉ tổ chức những buổi gặp gỡ cần thiết và có khoảng cách giữa các bữa tiệc để có thời gian nghỉ ngơi sau cuộc vui.

Địa điểm đi chơi





Chọn được nơi đi chơi vui vẻ cho cả nhà, an toàn cho bọn trẻ không hề đơn giản. Hơn nữa, do là ngày tết nên mọi điểm du lịch đều rất đông, dù vui nhưng chắc chắn kèm theo mệt mỏi. Đó là chưa kể vợ thích biển xanh nắng vàng, chồng lại thích lên núi ngắm thông, không ai nhường ai.

Khắc phục: Phụ nữ cần được ưu tiên, nếu không thể thương lượng thì có thể áp dụng hình thức bốc thăm. Khi đi chơi chuẩn bị tâm lý cho nhứng sơ xuất có thể xảy ra, những điều không như ý và bỏ qua tất cả vì mục tiêu chung là vui cả nhà.

Say xỉn quá đà

Có lẽ hiếm gia đình nào tránh được chuyện này. Không chỉ trong Tết mà trước và sau tết, các chàng sẽ có vô số cuộc gặp gỡ từ bạn học, đồng nghiệp, đối tác, người thân v.v… vui chuyện thì sẽ quá chén. Dù với chàng chuyện ấy khác chính đáng nhưng tâm lý các bà vợ là cả năm mới có dịp nghỉ dài ngày để quây quần, củng cố tình cảm, thế mà các chàng luôn ở trong trạng thái “lâng lâng” thì quá…phí phạm, thế là giận hờn, chiến tranh bùng nổ.

Khắc phục: quý ông phải hết sức kiềm chế bản thân, hạn chế vui say quên cả thế giới. Tình trạng say xỉn sẽ khiến bạn không tham gia được những hoạt động vui tươi và ý nghĩa khác ngày xuân về.

Cuối cùng là….chuyện ấy

Lý do để chuyện ấy trở thành nguyên nhân buồn giận trong ngày xuân là do cả hai quá bận rộn và mệt mỏi, đến nỗi dù rất mong chờ nhưng hoặc chàng hoặc nàng vì chuyện này, chuyện khác mà phải gác chuyện yêu lại. Chàng có thể quá chén, nàng bận dọn dẹp bãi chiến trường của buổi tất niên…. 1001 lý do để chuyện yêu không như ý muốn, gây thất vọng cho cả hai.









Khắc phục: Đây là việc cần ưu tiên và hợp tác cao độ, do đó, cả hai hãy có ý thức dành thời gian, không gian cho việc ấy. Ngoài ra, không hạn chế các động thái khiêu khích và nhắc nhở nếu xét thấy cần thiết. Chuyện yêu không hề là việc cần kiêng cữ như nhiều người tưởng, ngược lại, càng thể hiện, tận hưởng tình yêu và hạnh phúc đôi lứa ngày đầu xuân, bạn càng nhận được nguồn sinh lực dồi dào, tinh thần sảng khoái và nhiều may mắn ngày đầu năm.