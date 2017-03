Khi người nắm tiền không phải là vợ

Người ta vẫn nói kiếm tiền là việc của đàn ông, giữ tiền là việc của đàn bà. Đó là lý do người vợ trong nhà thường được gọi với mỹ từ là tay hòm chìa khóa. Quả thực, vai trò của người giữ tiền cũng quan trọng không kém người làm ra tiền. Huống hồ gì trong xã hội hiện đại, nhiều người vợ giỏi giang còn đem về nguồn thu nhập bằng hoặc hơn cả chồng.

Thế nhưng, đồng thời với nhiều biến hóa trong cuộc sống hôn nhân hiện đại, việc giữ tiền trong gia đình cũng không còn thuần nhất như trước kia là giao cho người phụ nữ quản lý, thu vén. Ngày càng có nhiều ông chồng không đủ niềm tin để đặt tiền vào tay vợ, thậm chí, trong gia đình nhỏ còn có thể xuất hiện “bàn tay thứ ba” nắm chìa khóa két sắt.





Trái với xu hướng của đàn ông là không ham thích gì ý tưởng ôm rơm nặng bụng nên thường đẩy việc giữ tiền cho người khác, người phụ nữ vốn có bản tính bẩm sinh không tin bất kỳ ai khác, ngoài bản thân mình, trong chuyện tiền bạc. Đối với phụ nữ, họ càng không muốn chồng mình dính líu tiền bạc với nhà chồng. Thậm chí mẹ chồng cũng có thể trở thành “tình địch”.

Từ vấn đề ai là người giữ tiền trong nhà sẽ đặt ra một loạt câu hỏi khác, mà phần nhiều ảnh hưởng trực tiếp đến hạnh phúc gia đình, như “anh không tin tưởng em à?”, “anh ta vẫn chỉ biết đến người nhà thôi”, thậm chí “anh đem tiền đi chỗ khác phải không?”….

Do vợ quá thoáng

Hầy hết đàn ông đều nói họ không thích giữ tiền nhưng bị rơi vào thế ép buộc. Ví dụ, vợ vốn là tiểu thư, quen tiêu xài hoang phí, vợ không biết tính toàn khiến đồng tiền bay qua cửa mà không biết đi về đâu, vợ có quá nhiều gánh nặng khác như cha mẹ, anh chị em, họ hàng, thậm chí bạn bè mà cô ấy sẵn sàng giúp đỡ…. đó là những lý do khiến quý ông phải “đau khổ” tự giữ cái ví của mình.

Để trị căn bệnh này, mỗi người vợ phải luyện tập khả năng lên kế hoạch chi tiêu hợp lý, liệu cơm gắp mắm, đặc biệt là phải đặt mục tiêu lâu dài trong nhiều chục năm tới để có động lực tích lũy. Nếu vợ chồng chưa có nhà riêng, có thể lấy đó là đích ngắm, hoặc tương lai cho các con đi du học cũng là lý do mạnh mẽ để chị em tự dè sẻn chi tiêu.

Bất cứ ai khi đã lập gia đình thì phải xác định gia đình nhỏ đó là quan trọng nhất. Nếu nguồn thu trong nhà bị ảnh hưởng nặng nề vì các chi phí cho nhà nội, nhà ngoại quá nhiều là bất ổn. Nếu cán cân đó bị lệch sẽ dễ gây mâu thuẫn, còn vì người ngoài như bạn em, bạn anh thì lại càng…trớt quớt hơn.

Do thói quen từ khi còn độc thân

Các chàng trước khi cưới thường đưa tiền cho mẹ hoặc chị gái giữ giúp. Khi đón nàng về, nhiều chàng rất e ngại nếu thay đổi quá nhanh việc này nên…cứ để vậy luôn. Điều này gây ức chế không nhỏ đối với người phụ nữ, nhất là khi ở chung một nhà. Nhiều chị em phải tìm đến bác sĩ tâm lý vì quá stress khi muốn mua sắm món gì là phải… xin mẹ chồng.

Nếu chỉ vì thói quen thì dễ xử lý, chỉ cần vợ chồng ngồi lại nói chuyện với nhau là đường thông hè thoáng. Song không ít trường hợp người đàn ông dù đã kết hôn vẫn mang tâm lý e dè vì vợ là người ngoài. Lâu dần sẽ nảy sinh bất mãn ngấm ngầm giữa đôi bên. Nếu không có sự tin tưởng, chắc chắn không thể duy trì hôn nhân lâu bền.





Cần nhớ, càng nhiều cái chung thì hôn nhân càng bền chặt, càng riêng lẻ càng dễ tan. Dù mẹ giúp bạn giữ chắc đồng tiền, nhưng đồng thời bạn sẽ mất một điều to lớn hơn đó là sự hết lòng của vợ. Bạn tính với cô ấy thì đương nhiên cô ấy cũng không thể vô tư với bạn.

Do quan niệm sống hiện đại

Đây là lý do chính của hiện tượng túi ai nấy giữ trong các gia đình nhỏ. Chồng và vợ mỗi tháng góp một khoản quỹ chung để chi tiêu việc chung, phần còn lại của ai người nấy giữ và được quyền tiêu xài tự do. Mô hình này ban đầu khiến nhiều người cảm thấy hài lòng và an tâm nhưng càng về sau chuyện riêng tư đó trở thành chuyện xa cách.

Người vợ phấn đấu kiếm thêm nguồn thu để phần dư ngoài “thuế” được nhiều, người chồng sau khi “góp vốn” thì an tâm vung tay trong khoảng trời tự do của anh ta. Kết quả là tài sản chung của hai người vốn có thể ngày càng hùng mạnh thì nó mãi mãi chỉ là con số cố định đã được đề ra ban đầu, có chăng là trượt giá theo thời gian.

“Sau nhiều năm không chung đụng, càng ngày tôi càng thấy vợ lạnh nhạt. Tiền ai nấy tiêu, đóng góp như nghĩa vụ khiến cả hai có cái gì đó vẫn không thể hòa làm một. Khi tôi đề nghị sửa chính sách, gom về một mối, vợ rất vui vì cô ấy hiểu nếu vợ chồng thân ai người ấy lo thật sự sẽ không thể gắn bó với nhau được”, anh Tiến Anh, một giám đốc trong ngành may mặc chia sẻ.

Còn chị Hương Trang, kinh doanh tự do tại quận 7, thì nói: “Vợ chồng giữ tiền riêng thì khi có mâu thuẫn càng dễ chia tay nhau vì cảm thấy cái gì của mình vẫn là của mình”.





Tiền bạc là một trong những vấn đề quan trọng hàng đầu của cuộc sống hôn nhân. Thái độ đối với tiền bạc của vợ-chồng sẽ quyết định hạnh phúc của gia đình đó. Để đồng thuận trong vấn đề nhạy cảm, liên quan trực tiếp tới quyền lợi cá nhân này cần có tình yêu thương để mong muốn trao gửi, tin cậy để gạt bỏ mọi nghi kị, và đặc biệt là hi sinh để đối phương thấy rõ người này đã đặt trọn cuộc đời vào người kia.

Có những người phụ nữ thực sự không thể giữ tiền thì người đàn ông cần gánh vác chuyện này. Thế nhưng, dù sao đi nữa, khi đã quyết định góp gạo thổi cơm chung thì cái chung vẫn phải chiếm phần lớn trong ngân quỹ, thu về một mối để cả hai cùng vun đắp, làm nó sinh sôi. Quan trọng hơn cả là tạo dựng lòng tin cần thiết để gia đình bền vững.