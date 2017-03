Khó thu thập thông tin về bạo lực gia đình

Một trong những mục tiêu của chương trình là trong năm 2015, trên 95% số nạn nhân được tiếp cận các hoạt động chăm sóc, hỗ trợ và bảo vệ.

Trong khung đánh giá này có chỉ số ghi nhận tỉ lệ nạn nhân tử vong do bạo lực gia đình nhằm đánh giá mức độ nghiêm trọng. Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Tĩnh, chuyên gia Bộ Y tế, cho rằng trong các báo cáo của ngành không thể hiện nguyên nhân gián tiếp dẫn đến tử vong là có bạo lực gia đình hay không. Các báo cáo thường chỉ ghi nhận nguyên nhân trực tiếp là do nhảy cầu, nhảy sông, đâm đầu vào tàu lửa… mà thôi. Do đó cần bổ sung phương pháp thu thập thông tin.

Bà Nguyễn Thị Tám, đại diện TAND Tối cao, góp ý cần đưa tỉ lệ hòa giải các vụ án liên quan đến bạo lực gia đình vào khung đánh giá. Bởi công tác hòa giải không chỉ giúp các cặp vợ chồng làm lành, mà ngay cả khi buộc phải ly hôn, công tác hòa giải cũng hạn chế được các hậu quả bạo lực hậu ly hôn.

HỒNG MINH