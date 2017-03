Năm viên ‘linh đơn’ cho tình yêu

Hẳn là bạn đã từng nghe nhiều người than thở rằng dù hết sức níu kéo nhưng tình yêu vẫn vỗ cánh bay. Tình yêu đến có thể không do mình nhưng thực tế cho thấy tình yêu ‘thọ’ đến đâu phần lớn là do hai người quyết định.



Viên thứ nhất: chỉ nhớ những điều tích cực về nhau . Ảnh minh họa

Điều này nói hay viết thì dễ hơn làm. Nhưng hãy thử nghiệm, vì bạn đâu phải tốn tiền lẫn sức lực phải không nào. Nhớ những điều tích cực về nhau được xem là ‘thần dược hữu hiệu’ của các chuyên gia tư vấn đấy. Khi bị vây hãm bởi sự giận dữ, oán hờn, bạn khó thực hiện được việc này. Nhưng nếu bạn chú tâm, và thực hành như một bài tập bắt buộc, bạn sẽ nhận ra giá trị của nó.

Một người vợ từng kể rằng chị và chồng không thống nhất được với nhau về nơi ở khi cả hai đang phải sống ở hai lục địa khác nhau, những cãi vã xuất hiện. Họ ‘chiến đấu’ với nhau cả năm trời. Cảm giác oán giận cháy bùng, chị chìm ngập trong cảm xúc tiêu cực. Chị tiến hành ‘uống viên linh đơn đầu tiên’ này. Chị nhớ nụ hôn đầu tiên, nhớ vùng biển hai người đã cùng nhau trong kỳ trăng mật, nhớ gương mặt của anh khi bất ngờ xuất hiện lúc chị vừa phẫu thuật đầu gối… Cuối cùng, chị nhận thấy cảm xúc tích cực lớn dần lên, chị truyền đạt ý mình ‘dễ nghe’ hơn và đã đạt được sự thỏa hiệp. Nỗi tức giận tan biến.

Mỗi ký ức tốt đẹp là một viên ngọc, hãy xâu chúng lại, bạn sẽ có một chiếc vòng cổ tuyệt đẹp.



Viên thứ 2: tiếp tục hẹn hò. Ảnh minh họa

Tạo sao ngừng hẹn hò và quay cuồng trong hàng trăm thứ tỉ mỉ như là hóa đơn điện nước, học phí và tiền mừng các kiểu? Nếu muốn tình yêu tiếp tục sống thì hai người trước hết phải ứng xử với nhau như những người yêu. Khi nào làm bạn cùng phòng thì cứ làm, nhưng nhất thiết phải dành thời gian để đến với nhau vì sự đắm say ban đầu mà hai người từng có. Nhiều cặp ly hôn nói rằng thực ra mâu thuẫn không có gì lớn, mà ‘nỗi chán’ thì lớn. ấy là bởi, họ chỉ xem nhau như những người bạn cùng phòng, không hơn!



Viên thứ 3, nói 'anh yêu em'

Ba từ có sức mạnh bất ngờ, nhưng nhiều đôi không nhận ra, vứt bỏ nó ở bậc thềm hôn nhân. Trách nhiệm thôi chưa đủ, bạn còn cần nuôi dưỡng tình yêu thì còn phải nói ‘anh yêu em’ hoặc ngược lại. Đó chính là một lời khẳng định, nhấn mạnh cho những điều mà bạn đang làm. Có nhiều dịp để nói anh yêu em, bằng tin nhắn, bằng lời thì thầm trước khi đi làm, hay trước khi ngủ…



Viên thứ 4: cố gắng giữ gìn lòng chung thủy. Ảnh minh họa

Có những thời kỳ thực sự khó khăn khi bạn bị phản bội. Lòng tự tôn bị tổn thương và bạn dễ dàng ngả vào vòng tay người khác. Xin đừng, dù bất cứ lý do gì, giữ gìn sự chung thủy hãy được đặt lên hàng đầu, nếu bạn còn muốn giữ cho tình yêu được sống. Một khi bạn thấy mình bước gần đến ngưỡng của sự phản bội, hãy suy nghĩ về sức tàn phá của nó. Vết thương bị phản bội, thật sự khó lành và nó sẽ mãi mãi là một nỗi ám ảnh.



Viên cuối cùng mang tên vị tha. Ảnh minh họa

Bởi vì chúng ta không hoàn hảo và trái tim chúng ta sẽ nhẹ nhàng hơn nếu biết thứ tha. Tha thứ cho mọi lỗi lầm của bạn đời tức là tự làm cho mình nhẹ nhàng hơn. Đây là viên 'linh đơn' cuối cùng, vì tình yêu của bạn luôn xứng đáng để sống mãi.