Ngắm 20 bức ảnh thiếu nhi trắng đen đẹp nhất năm 2015

Bội Nhi (theo boredpanda.com)
Ngắm 20 bức ảnh thiếu nhi trắng đen đẹp nhất năm 2015
(PLO)- B&W CHILD là cuộc thi ảnh quốc tế thường niên dành riêng cho thể loại ảnh nghệ thuật trắng đen về thiếu nhi.

Năm 2015, cuộc thi đã nhận được hơn 5.000 bức ảnh từ khắp nơi trên thế giới. Và đây là 20 bức ảnh được lựa chọn sau hai vòng ở cuộc thi. 

Ngắm 20 bức ảnh thiếu nhi trắng đen đẹp nhất năm 2015 - ảnh 1
Không đề, Ashley Carlton, Mỹ.

Ngắm 20 bức ảnh thiếu nhi trắng đen đẹp nhất năm 2015 - ảnh 2
"Câu lạc bộ" ăn sáng!, Karen Osdieck, Mỹ.

Ngắm 20 bức ảnh thiếu nhi trắng đen đẹp nhất năm 2015 - ảnh 3
Chơi đùa, Chee Keong Lim, Malaysia.

Ngắm 20 bức ảnh thiếu nhi trắng đen đẹp nhất năm 2015 - ảnh 4
Hạnh phúc, Chee Keong Lim, Malaysia.

Ngắm 20 bức ảnh thiếu nhi trắng đen đẹp nhất năm 2015 - ảnh 5
Về nhà, Chee Keong Lim, Malaysia.

Ngắm 20 bức ảnh thiếu nhi trắng đen đẹp nhất năm 2015 - ảnh 6
The Eye Face, Andi Abdul Halil, Indonesia.

Ngắm 20 bức ảnh thiếu nhi trắng đen đẹp nhất năm 2015 - ảnh 7
Ngoài kia, Trisha Clancy, Qatar.

Ngắm 20 bức ảnh thiếu nhi trắng đen đẹp nhất năm 2015 - ảnh 8
Ước muốn, Ewa Cwikla, Hà Lan.

Ngắm 20 bức ảnh thiếu nhi trắng đen đẹp nhất năm 2015 - ảnh 9
Balkan, Istvan Kerekes, Hungary.

Ngắm 20 bức ảnh thiếu nhi trắng đen đẹp nhất năm 2015 - ảnh 10
Lee Jeffries, Anh.

Ngắm 20 bức ảnh thiếu nhi trắng đen đẹp nhất năm 2015 - ảnh 11
Cầu nguyện, Chee Keong Lim, Malaysia.

Ngắm 20 bức ảnh thiếu nhi trắng đen đẹp nhất năm 2015 - ảnh 12
Mùa hè, Izabela Urbaniak, Ba Lan.

Ngắm 20 bức ảnh thiếu nhi trắng đen đẹp nhất năm 2015 - ảnh 13
Bướm, Kelly Tyack, Úc.

Ngắm 20 bức ảnh thiếu nhi trắng đen đẹp nhất năm 2015 - ảnh 14
Buona Sera, Marina Kazakova, Ý.

Ngắm 20 bức ảnh thiếu nhi trắng đen đẹp nhất năm 2015 - ảnh 15
Chị em, Niki Boon, New Zealand.

Ngắm 20 bức ảnh thiếu nhi trắng đen đẹp nhất năm 2015 - ảnh 16
Assaf Matarasso, Pháp.

Ngắm 20 bức ảnh thiếu nhi trắng đen đẹp nhất năm 2015 - ảnh 17
Anya, Lisa Visser, Anh.

Ngắm 20 bức ảnh thiếu nhi trắng đen đẹp nhất năm 2015 - ảnh 18
Đói, Ewa Cwikla, Hà Lan.

 

Ngắm 20 bức ảnh thiếu nhi trắng đen đẹp nhất năm 2015 - ảnh 19
Trỗi dậy, Amber Carbo Privizzini, Mỹ.

Ngắm 20 bức ảnh thiếu nhi trắng đen đẹp nhất năm 2015 - ảnh 20
Cô gái Myanmar nhỏ trong phòng tắm, Linda de'nobili, Ý.

Bội Nhi (theo boredpanda.com)

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