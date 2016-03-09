Ngắm 20 bức ảnh thiếu nhi trắng đen đẹp nhất năm 2015

Năm 2015, cuộc thi đã nhận được hơn 5.000 bức ảnh từ khắp nơi trên thế giới. Và đây là 20 bức ảnh được lựa chọn sau hai vòng ở cuộc thi.
Không đề, Ashley Carlton, Mỹ.
"Câu lạc bộ" ăn sáng!, Karen Osdieck, Mỹ.
Chơi đùa, Chee Keong Lim, Malaysia.
Hạnh phúc, Chee Keong Lim, Malaysia.
Về nhà, Chee Keong Lim, Malaysia.
The Eye Face, Andi Abdul Halil, Indonesia.
Ngoài kia, Trisha Clancy, Qatar.
Ước muốn, Ewa Cwikla, Hà Lan.
Balkan, Istvan Kerekes, Hungary.
Lee Jeffries, Anh.
Cầu nguyện, Chee Keong Lim, Malaysia.
Mùa hè, Izabela Urbaniak, Ba Lan.
Bướm, Kelly Tyack, Úc.
Buona Sera, Marina Kazakova, Ý.
Chị em, Niki Boon, New Zealand.
Assaf Matarasso, Pháp.
Anya, Lisa Visser, Anh.
Đói, Ewa Cwikla, Hà Lan.
Trỗi dậy, Amber Carbo Privizzini, Mỹ.
Cô gái Myanmar nhỏ trong phòng tắm, Linda de'nobili, Ý.