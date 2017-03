Những khối u của hôn nhân không nên xem thường

So sánh. Mỗi cặp vợ chồng có một cuộc hôn nhân riêng với rất nhiều mối dây khác biệt. Do vậy, đừng liên tục so sánh chồng mình, vợ mình với người khác. Trong những ngày lễ lạt, kỷ niệm, nhiều người vợ cứ thở dài thườn thượt khi thấy “chồng người ta" tặng hoa cho vợ cả bó thật to. Hoặc khi đi đám cưới, nhiều ông thấy "vợ người ta" đẹp đẽ rồi so sánh với "mụ nái sề" đang đầy mùi dầu mỡ ở nhà.



Hãy chấm dứt so sánh và '"biết đủ". Ảnh minh họa

Hãy chấm dứt so sánh. Thay vào đó là nhìn vào những mặt tích cực của đối phương để bồi đắp tình yêu. Trong trường hợp không thể ngừng so sánh thì hãy tiếp tục nghĩ thêm, vì sao mình lại rơi vào trường hợp này và trách nhiệm của mình nằm ở đâu khi không được chồng tặng hoa? Trách nhiệm của mình ở đâu khi mình không lo được cho vợ một cuộc sống nhàn hạ hơn khiến nàng cứ phải liên tục tay làm mà quên chăm sóc nhan sắc?

Phàn nàn. Phàn nàn và càm ràm không làm cho hôn nhân dễ thở hơn mà nó còn rút đi dần sinh khí của ngôi nhà. Không ai thích bước về ngôi nhà với một người suốt ngày càm ràm, phàn nàn với bất kỳ lý do nào.

Vẫn biết cuộc sống chưa bao giờ dễ dàng. Thay vì phàn nàn, hãy thẳng thắn trao đổi và xử lý dứt điểm. Không nói nhiều, không chì chiết, không đổ lỗi và biết nhận lỗi.

Kể xấu chồng/vợ với người khác. Với một số người, đây có thể là tội "tày trời" không thể tha thứ, đặc biệt là những "quý ông" ưa sĩ diện. Thói thường trong hôn nhân người Việt, việc trong nhà thì đóng cửa dạy nhau.

Mang kể xấu chồng, vợ cho người ngoài ít khi nào có được sự đồng cảm hoặc nhận lại được lời khuyên đúng đắn. Mà đa số, đơn giản là làm mồi cho những kẻ nhiều chuyện.



Kể xấu vợ/chồng cho người khác làm mồi cho người nhiều chuyện. Ảnh minh họa

Ăn mặc cẩu thả. Nghịch lý nhiều người hay mắc phải là tốt nghiệp xong thì hết học và cưới xong thì hết yêu. Cưới nhau xong không có nghĩa là thôi bí ẩn và chẳng còn gì để giấu. Hãy luôn giữ gìn sự chỉn chu, sạch sẽ trong ăn mặc vì sự tự trọng. Món quà tiếp theo chính là sự tôn trọng và yêu thích của bạn đời.

Thất hứa. Con đường hôn nhân luôn có những viên sỏi làm đau chân. Cơn đau sẽ qua và người ta lại bước tiếp. Tuy nhiên, nếu bạn liên tục thất hứa, cũng như những viên sỏi cứ rải đầy đường, thì coi chừng, người kia sẽ rẽ qua một con đường khác, an toàn, bằng phẳng hơn.



Sự thất hứa không xuất hiện trong ngôi nhà hạnh phúc. Ảnh minh họa

Không chịu lắng nghe. Hôn nhân cần tình yêu nhưng muốn yêu đúng cách thì cần phải hiểu. Người ta vẫn nói, phụ nữ không cần yêu mà chỉ cần hiểu. Lắng nghe để hiểu là một chìa khóa quan trọng.

Nhiều cặp đôi sống với nhau 10, 20 năm nhưng hầu như không hiểu gì nhau. Họ coi thường sự lắng nghe và nó phát triển như một khối u trong cơ thể, khối u sẽ giết chết hạnh phúc.